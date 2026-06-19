A soha nem érkező repülőrajt nyomában – hol a kiút a növekedési csapdából?

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Magyarország növekedési modellje kifulladt: a munkaerő-tartalék elfogyott, a beruházások súlyos zuhanáson mentek keresztül. Ha minden marad az eddigiben, akkor tartósan búcsút mondhatunk a magas növekedésnek, és hozzászokhatunk az 1 százalék körüli éves GDP-bővülési számokhoz. Nem vagyunk azonban alacsony növekedésre kárhoztatva. A gazdaság új pályára állításához vezet út, még ha nem is zökkenőmentes.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Kifulladt a növekedési modell

Mára szakmai konszenzussá vált, hogy Magyarország növekedési modellje kifulladt.

Egy ország hosszú távú növekedését alapvetően az határozza meg, hogy mennyi munkaerőt, mennyi tőkét és milyen hatékonysággal tud felhasználni. Egyszerűbben: egy gazdaság akkor tud többet termelni, ha többen dolgoznak, ha több vagy jobb gép, épület, infrastruktúra és technológia áll rendelkezésre, vagy ha ugyanannyi ember és eszköz segítségével több értéket tud előállítani. Ez utóbbit nevezzük termelékenységnek. Rövid távon a GDP-növekedést sok minden mozgathatja, hosszabb távon azonban

a gazdaság nem tud tartósan gyorsabban nőni annál, mint amennyit a rendelkezésre álló munkaerő, tőkeállomány és technológiai-szervezeti hatékonyság alapján elő tud állítani.

Legalábbis anélkül, hogy közben túlfűtötté válna: például elszállna az infláció vagy romlana a külső egyensúly.

Magyarország az Orbán-korszakban döntően a több dolgozó munkaerőpiacra való bevonására és a több tőke bevonására épített. A munkaerő-tartalék azonban elfogyott, és a tőkeállomány bővítése terén is súlyos problémák jelentek meg.

"Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált, amely mögött az egyik legfontosabb tényező a három éven keresztül zuhanó beruházás volt. A bruttó állóeszköz felhalmozás mértéke olyan alacsony volt, hogy a magyar gazdaság tőkeállománya alig-alig bővült az elmúlt években. Sőt, van olyan szektor is, ahol a beruházások volumene nem érte el az amortizáció mértékét sem, tehát egyenesen csökkenő tőkeállományról beszélhetünk" – adott diagnózist kérésünkre Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

Amennyiben ehhez hozzávesszük a rendkívül rossz demográfiai folyamatot, és a tényt, hogy az elmúlt években a munkaerőpiaci mutatószámok csak azért nem mutattak összeomlást, mert a kereslet és a kínálat zsugorodása kéz a kézben járt, akkor máris azt látjuk, hogy a potenciális növekedés két fő komponense bizony nem igazán tud hozzátenni ehhez a növekedési potenciálhoz.

Halmai Péter, az MTA Gazdaság és Jogtudományok Osztályának elnöke szerint a munkaerőpiaci folyamatok hatása a következő években egyenesen visszahúzó tényezőt jelent majd, mínusz 0,1-0,3%-kal hozzájárulva a GDP-hez.

Ma már sokkal "kevesebbet tud" a magyar gazdaság, mint 10 éve

Mindennek következtében hazánk hosszútávú, fenntartható növekedési potenciálja drámaian lecsökkent.

A megkérdezett szakértők közül Virovácz Péter szerint a magyar gazdaság jelenlegi potenciális növekedése 1 százalék körül lehet. Halmai Péter szintén ezt az értéket mondta: szerinte a növekedési potenciál 2025-re 1 százalék környékére süllyedt. Surányi György korábbi jegybankelnök hasonlóan 1 százalék körülire tette a magyar gazdaság fenntartható növekedési ütemét korábban. Ettől a konszenzustól jelentősen eltér Palócz Éva, a Kopint-TÁRKI vezérigazgatója, aki ennél optimistább, 2,5 százalékos potenciális növekedést tart reálisnak.

Ez nem azt jelenti, hogy szerintük a KSH minden év végén 1 százalékos növekedést mutató GDP-statisztikát fog közölni, hanem azt, hogy amennyiben a gazdaság alapjai nem változnak, hosszú távon ezen érték körül ingadozik a növekedés.

Magyarország jelenlegi növekedési képessége tehát messze alacsonyabb annál, amit a kormányzati gazdaságpolitika az elmúlt évtizedben gyakran célként vagy elvárásként kezelt.

Halmai Péter a szerdai Számvetés és újratervezés konferencián éppen erről a kérdésről beszélt. Forrás: Portfolio.

A 3 százalék körüli tartós növekedés ugyanakkor nem lehetetlen, de a válaszadók szerint sokat kell tenni érte. Virovácz szerint a magyar gazdaság elméletileg képes lehet arra, hogy a potenciális növekedését 3 százalék környékére emelje, de ehhez a tőkefelhalmozás és a termelékenység gyors javítására lenne szükség.

Jelenleg ezt sok minden akadályozza. "A felmérések, amik arra keresik a választ, hogy mi nehezíti meg egy magyar vállalkozás életét, a legtöbbször megjelölt okként a kereslet hiányát tüntetik fel" – érzékeltette Virovácz, hogy az exportpiacaink szenvedése milyen kihívásokat jelent.

Ilyen körülmények közt az előszeretettel osztogatott kedvezményes hitel nem sokat segít, hiszen hiába lehetne olcsón pénzhez jutni beruházásokhoz, ha egyszerűen a cég termékei vagy szolgáltatásai iránt nincs igény. Emiatt sem meglepő hát, hogy gyakran államkötvényben landolt a fejlesztésre szánt olcsó hitel.

Emellett annak is nagyon kézzelfogható hatása van, hogy folyamatosan vámháborúról és energiaársokkról hallhattunk a hírekben.

A vállalatok inkább tartalékoltak, mert bármikor jöhet egy újabb sokk.

Így aztán a vállalatok beruházási kedve egyelőre a kormányváltás ellenére sem látszik, hogy visszatért volna, ami Palócz Éva szerint az egyik legfőbb növekedési korlát jelenleg.

Mit lehet akkor tenni?

Az a terület, amiben a legerősebb a konszenzus, valójában nem arról szól, hogy hol kellene többet tenni, hanem arról, hogy hol kellene kevesebbet. Sürgősen csökkenteni kellene a piaci folyamatokba való állami beavatkozás mértékét, és mérsékelni a szabályok változtatása terén mutatott hiperaktivizmust.

Mindez egyáltalán nem egy elvont probléma, hanem a vállalkozói és beruházási kedv növeléséhez szükséges, alapvető feltétel – és ezen keresztül az új növekedési pálya kulcsa. Csak hogy egy példát említsünk: ha egy vállalat nem tudhatja, hogy mikor kap egyik-napról a másikra egy különadót a nyakába, ami teljesen áthúzza a számításait, akkor azzal nehéz tervezni.

Úgy tűnik, a Tisza ezen a téren nagyon hamar mozgásba is lendült: bejelentették, hogy kivezetik a védett árat, átírják a közbeszerzések szabályait, kivizsgálják az autópálya, kaszinó és dohánykereskedelmi koncessziókat, illetve felszámolják a tankönyvpiaci monopóliumot is. Itt természetesen a lépések folytatására van szükség, azonban fennáll veszély, hogy a túl gyors haladás akár még vissza is üthet a növekedésre, így nehéz mérlegelés vár az új kormányra.

"Mindenféle csodareformok nélkül, józan gazdaságpolitikát folytatva Magyarországon a következő 5-10 évben simán lehet éves 2-3%-os gazdasági növekedés" – írta a témáról korábban Zsiday Viktor befektetési szakember. "Ha az államhoz törleszkedés, korrupció, pályázatírás, kedvezményes állami programok vadászata helyett előtérbe kerül a nagybetűs PIAC, és arra kell optimalizálniuk a magyar vállalkozóknak, akkor máris kiiktattuk a legnagyobb akadályt. [...] Semmi akadálya nincs annak, hogy 2027-35 között éves 3%-kal nőjön az ország. Ehhez „csak” annyit kell tenni, hogy vissza kell hozni a normális piaci mechanizmusokat, ki kell békülni az EU-val, mélyebben integrálódva, az eurózónához is csatlakozva. Nem kell hozzá harmadik út, magyar gógyi, unortodox okoskodás, csupán normális, kiszámítható, európai viselkedés."

Emellett azonnal át kellene gondolni az ország külföldi működőtőkével (FDI) kapcsolatos hozzáállását. Noha az akkumulátorgyárak és autógyárak kapcsán könnyű volt büszkén kijelenteni, hogy mennyi új munkahelyet hozott létre, ez valójában az utóbbi időben egyre károsabbá vált.

A munkaerőpiac nem szorul további szűkítésre

– hangsúlyozta Virovácz. Ha azonban sikerülne kialakítani "egy olyan gazdaságfejlesztési irányvonalat, amit a mindenkori kormányok, akár ciklusokon átívelően is követhetnek", akkor kiszámíthatóbb lesz Magyarország gazdasági jövője. Ez sokféle áldásos hatásán kívül még a magasabb hozzáadott-értékű beruházások bevonzásának közgazdasági Szent Gráljához is közelebb vihetné az országot.

Ez amiatt is fontos, hogy az uniós forrásokat okosabban költsük el, mint eddig. Halmai Péter szerint az "átfogó gazdasági vízión alapuló fejlesztési terv" kulcstényező abban, hogy az EU-s pénzek jól hasznosuljanak. Szükséges továbbá, hogy a finanszírozott projektek célja "a piaci aktorok önálló kezdeményezéseinek előmozdítása, nem naturális célokon alapuló, centralizált szakpolitikák kiszolgálása" legyen.

Mire költsük hát az uniós pénzt? Palócz Éva szerint az egyik elsődleges prioritás mindenképpen

a közlekedési infrastruktúra jelenlegi katasztrofális állapotának javítása. Ez növelheti a munkaerő-kínálatát, mivel jelenleg a munkaerő jelentős része nem tud eljutni oda, ahol munkaerő-kereslet van. Ma vidéken jórészt azok a nagy cégek tudnak munkaerőhöz jutni, amelyek saját buszokkal tudják szállítani a dolgozókat. A kisvállalatok számára ez a lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre.

Másik fontos területként az egészségügyet említette, mivel "az ágazat jelenlegi állapota számos indokolatlan halálhoz vezet, és nem lehet eltekinteni azoktól az infrastrukturális állapotoktól sem, amelyek között az egészségügyi dolgozók dolgozni kénytelenek." Az egészségügy, és szélesebb értelemben a humántőke fejlesztésének szükségességét Halmai is hangsúlyozta, ő azonban kiemelte a digitalizáció, benne a mesterséges intelligencia szerepét is.

"Az AI inkább növelni fogja a különbségeket, mert azok a szervezetek és országok tudják kihasználni az előnyeit, amelyekben alapvetően jó az oktatás, nyitott a gondolkodás, és van kísérletezésre hajlam" – vélekedett Békés Gábor kutató nemrég a Portfolionak adott interjújában. Hazánk számára nem biztos, hogy ez jó előjel.

Virovácz Péter másfelől közelítette meg az uniós pénzek hatékony elköltésének kérdését: mivel a gazdaság legfőbb rákfenéje az, hogy alig növekszik a termelékenység, ezért olyan ágazatokat kell választani az uniós források fő célpontjainak, amelyek a legnagyobb javulással kecsegtetnek.

Ehhez elengedhetetlen a technológiai import, hiszen nem feltétlenül kell innoválni, elég, ha csak egy lépéssel az innovátor mögött követőként jelen vagyunk.

"Ennek révén olyan területeket kell előnyben részesíteni, mint a felsőoktatás, a vállatok körében történő modernizáció (elsősorban az agrárium és élelmiszerfeldolgozás területe, ha már szektorszinten nézzük). Végül, de nem utolsó sorban az energiatermelés- és felhasználás is kulcsfontosságú terület."

És hogy honnan fogjuk látni 5 év múlva, hogy sikerrel jártunk-e? A legkézenfekvőbb válasz a GDP-növekedés, de Virovácz szerint van egy ennél kevésbé kézzelfogható, azonban kiemelt fontosságú tényező: a bizalom. "Amennyiben sikerülne tartósan a mostani szintek körül tartani a bizalmi indexet, és az üzleti bizalmat felfelé mozdítani, az azt jelentené,

hogy a gazdasági szereplők hisznek az ország tartós boldogulásban.

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