Agyonnyomja a bicikliket a magyarok kedvenc e-eszköze, de van egy komoly bökkenő

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Az elmúlt időszakban ismét a figyelem fókuszába került az elektromos rollerek magyarországi helyzete, miután meredeken emelkedik az e-rolleres balesetek száma. Ezek súlyossága és nagy száma miatt Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási miniszter június elején felvetette, hogy az elektromos rollerek ügyét előre véve, külön kellene rendezni a KRESZ tervezett módosítása során. A rossz baleseti statisztika, illetve a megfelelően részletes és szigorú szabályozás hiánya valahol érthető, hiszen egy viszonylag új, a hagyományos járművektől jelentősen eltérő mikromobilitási eszközről van szó, amely az elmúlt években Magyarországon is gyorsan elterjedt. Miközben az elektromos rollerek hazai helyzete közlekedésbiztonsági szempontból napjainkra lényegében fenntarthatatlanná vált jelen formájában, szerepük egyelőre a környezeti fenntarthatóság szempontjából is kérdésesnek tűnik - noha térnyerésüket elsősorban éppen ez igazolhatná.

e-rollerek terjedése ugyanúgy az elektromobilizáció trendjéhez tartozik, mint a villanyautóké, így fő célja ugyanúgy a szállítási ágazat klímaváltozást okozó üvegházgáz-kibocsátásának csökkentése lenne, olyan járulékos előnyökkel, mint például a kisebb helyigény. A többi elektromos járműhöz hasonlóan azonban az elektromos rollerek gyártása is jókora karbon-, illetve környezeti lábnyommal bír, amit élettartama alatt az eszköz csak akkor tud "ledolgozni", ha szennyezőbb közlekedési forma helyett használják.

Az elektromos rollerek kibocsátáscsökkentő hatása akkor érvényesül leginkább, ha autókat (személygépkocsikat és taxikat), valamint hagyományos tömegközlekedést (elsősorban buszokat) váltanak ki velük a felhasználók a városi, jellemzően rövid távú utazásaik során; ha viszont az e-rollereket többnyire gyaloglás vagy kerékpározás kiváltására alkalmazzák, még rontja is az ágazat környezeti fenntarthatóságát.

A nettó kibocsátáscsökkentés mértéke a kiváltott közlekedési forma mellett nagymértékben függ az e-roller élettartamától, valamint a töltéshez használt energia forrásától is.

Magyarországi kutatások és kimutatások szerint a hazai közlekedők közül egyre többen váltják ki a nagyobb ökológiai lábnyomot hagyó, a környezetet nagyobb mértékben szennyező járműveket az elektromos rollerekkel, amelyik így egyre inkább alkalmassá válnak a városi közlekedés fenntarthatóbbá tételére, és egyre többen váltanak át autóról mikromobilitási eszközre (Szemere Dorottya - Iványi Tamás: Elektromos roller használati szokások vizsgálata Magyarországon, 2023).

Azonban a hazai felhasználók ma még elsősorban a tömegközlekedési eszközöket, a gyaloglást és csak ritkábban a személygépjárművel megtehető utazásokat váltják ki elektromos roller használatával – derül ki egy 2025-ös tanulmányból (Szemere Dorottya - Surman Vivien: Az elektromos rollerek integrációjának vizsgálata Magyarországon, 2025).

Az e-rollerek karbonintenzívebb közlekedési formákat kiváltó konkrét potenciálja nagyban függ a helyi adottságoktól is, de az európai városokban, így Budapesten is, az egyes mikromobilitási eszközök között is élénk verseny van (Berezvai Zsombor: Verseny és komplementaritás az innovatív mikromobilitási és a hagyományos közlekedési szolgáltatások között, 2023). Vagyis az elektromos rollerek nem ritkán a hagyományos (és elektromos) kerékpároknak is riválisaik, és ilyen, egyébként "zöldebb" utakat is szép számmal válthatnak ki, amint arra a tanulmányok mellett a piaci becslések is utalnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nem tesz közzé eladási statisztikát az elektromos rollerek magyarországi piacáról, de civil szervezetek és piaci szereplők által közölt becslések elérhetőek. Ezekből az látszik, hogy

míg a hagyományos kerékpárok értékesítései az elmúlt években visszaestek, addig az e-rollerek és -kerékpárok piaca jelentősen bővült.



Feltételezhető, hogy utóbbiak részben a hagyományos biciklik piacáról szívják el a vevőket, akiknek fontos motivációt jelenthetnek a hagyományos közlekedési formákkal kapcsolatos problémák (torlódások, zsúfoltság, lassúság), illetve a kényelmi szempont.

A hazai kerékpárpiaci kereslet a koronavírus-járvány alatt, 2020–2021-ben jelentősen fellendült, ezt követően azonban a nemzetközi trendekhez is illeszkedő korrekció következett be. Míg a csúcsévekben az online fellelhető adatok tanúsága szerint a hagyományos kerékpárok éves eladásai elérték a 270 ezer darabot, ezt követően az infláció, a gazdasági lassulás és a piac telítettsége miatt az értékesítés darabszáma 200 ezer alá süllyedt.

A zsugorodó kerékpárpiacon belül ugyanakkor az elektromos kerékpárok értékesítései stabilan magas szinten lévő, prémium növekedést produkáltak: Így az eladott e-bike-ok száma a korábbi évi 5-6 ezer darabról gyorsan 23–26 ezer darabra ugrott, részarányuk pedig a teljes hazai kerékpárpiacon már a 15%-ot közelíti.

Közben az e-rollerek hazai piaca egyenesen robbanásszerű fejlődésen ment keresztül,

a mikromobilitási eszközök legnépszerűbbikévé válva.



Becslések szerint évente 15–25 ezer darab új elektromos roller talál gazdára a hazai kiskereskedelemben, a forgalomban lévő, folyamatosan bővülő, gyorsan cserélődő teljes állomány pedig már a 120 ezret közelíti a Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint. A forgalomban lévő rollerek 10-15%-a a bérelhető, megosztott flottákba tartozik, míg elsöprő többségük, 85-90%-uk magántulajdonban van.

Az értékesítések száma az e-rollerek piacán is a covid alatt és közvetlenül utána mutatta a legnagyobb növekedési ütemet. A gyors felfutást követően a piac mára elérte a korai érettség fázisát, és a minőségi konszolidáció jeleit mutatja: a vásárlók a legolcsóbb, belépő szintű modellek felől a tartósabb, nagyobb hatótávolságú és biztonságosabb prémium kategóriák felé mozdultak el. Ugyanakkor a 25 kg feletti vagy 25 km/h végsebességet meghaladó rollerekre bevezetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás némileg ismét a könnyebb, szabályozási határérték alatti modellek irányába tolta a keresletet.

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