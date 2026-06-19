CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Baj van a sertéságazatban: a spanyol hús olcsóbb mint a magyar és most itt a pestis
Gazdaság

Baj van a sertéságazatban: a spanyol hús olcsóbb mint a magyar és most itt a pestis

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az afrikai sertéspestis megjelenése miatt Magyarország több fontos exportpiacra – köztük Dél-Koreába, Vietnámba és Szerbiába – átmenetileg nem tud sertéshúst szállítani, ami hetente mintegy ezer tonna többlethúst zúdíthat a hazai piacra. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a nyári szünet miatt a közétkeztetés a szokásos kapacitásának mindössze 20 százalékán működik. A kormány célja, hogy legfeljebb két hónap alatt felszámolja a járványt, addig pedig a feldolgozókat és a kereskedelmi láncokat magyar alapanyag használatára kérik. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a fogyasztók tudatos vásárlási döntéseivel – fejenként nagyjából öt adag többlet sertéshússal – érdemben segíthetik az ágazat stabilizálását.

Tudatos fogyasztással, magyar termékek vásárlásával mindenki segíthet a belföldi sertéságazatnak abban, hogy túléljék az afrikai sertéspestis okozta nemzetközi szintű piaci zavarokat - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Búza László, az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkára a Portfolio-nak beszélt a problémáról. Azt mondta többek között, hogy az afrikai sertéspestis megjelenése miatt Magyarország több fontos harmadik országbeli exportpiacra egyelőre nem tud sertéshúst szállítani, ami hetente mintegy ezer tonna többlet hús megjelenését okozhatja a hazai piacon.

A korlátozások elsősorban a közösségen kívüli exportot érintik. A magyar sertéshús jelentős mennyiségben jutott el többek között Dél-Koreába, Vietnámba, Szerbiába, Moldovába és Észak-Macedóniába. Az államtitkár szerint a járvány kitörése miatt Magyarország jelenleg nem tudja igazolni teljes mentességét ezeken a piacokon, ezért az export átmenetileg leállt.

Búza László hangsúlyozta, hogy

Még több Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

ESG és zöld átállás testközelből: jön a Sustainable World 2026

Elindultak a regisztrációk: ősszel még több fókusz és újdonság a Portfolio szakmai rendezvényein

az afrikai sertéspestis rendkívül súlyos betegség, amely gyors és drasztikus intézkedéseket tesz szükségessé. Elmondása szerint egy fertőzött gazdaságban a fertőzés megjelenését követő két napon belül egy 18 férőhelyes boxban 12 állat pusztult el.

A kieső export volumene hetente mintegy 9 ezer vágósertésnek felel meg, ami körülbelül ezer tonna hasított félsertést jelent. Ez a mennyiség a következő hetekben a magyar piacon jelenhet meg többletként.

Most a közétkeztetés is áll

A helyzetet nehezíti, hogy a nyári szünet idején jelentősen visszaesik a közétkeztetés igénye. Az iskolai és óvodai étkeztetés szünetelése miatt a közétkeztetés a szokásos kapacitás mintegy 20 százalékán működhet a következő időszakban.

Jelenleg mintegy ezer tonna hús van úton a célországok felé, további ezer tonna pedig exporthűtőházakban várakozik. A magyar agrárdiplomácia tárgyalásokat folytat az érintett országokkal annak érdekében, hogy a járvány kitörése előtt levágott és útnak indított szállítmányokat még fogadják be. A kormány célja, hogy a közösségi szabályozás által lehetővé tett időn belül, legfeljebb két hónap alatt felszámolja a járványt. Ennek részeként intenzív vadállomány-gyérítésre és a szükséges járványvédelmi intézkedések végrehajtására készülnek.

A többlet sertéshús hazai elhelyezése érdekében az agrártárca egyeztetéseket kezdett az élelmiszer-feldolgozókkal és a kereskedelmi szereplőkkel. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a feldolgozókat arra kérik, lehetőség szerint

magyar alapanyaggal váltsák ki az importból származó sertéshúst legalább a következő nyolc hétben.

A kereskedelmi láncokkal szintén tárgyalások zajlanak. Búza László szerint a teljes többletmennyiség kezelése azt jelentené, hogy a járvány felszámolásához szükséges nyolchetes időszak alatt fejenként nagyjából öt adaggal több sertéshúst kellene elfogyasztaniuk a magyaroknak. A fogyasztók tudatos vásárlási döntései így érdemben hozzájárulhatnak az ágazat stabilizálásához.

Olcsóbb a spanyol hús

Az államtitkár emellett strukturális problémákra is felhívta a figyelmet. Példaként említette, hogy a közétkeztetésben egy kilogramm spanyol sertéscomb alapanyagára mintegy 1050 forint, míg a magyar sertéscombé körülbelül 1300 forint. Közben a hazai energiaköltségek a tájékoztatása szerint nagyjából kétszer magasabbak a spanyolországi szintnél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility