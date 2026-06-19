Baj van a sertéságazatban: a spanyol hús olcsóbb mint a magyar és most itt a pestis

Az afrikai sertéspestis megjelenése miatt Magyarország több fontos exportpiacra – köztük Dél-Koreába, Vietnámba és Szerbiába – átmenetileg nem tud sertéshúst szállítani, ami hetente mintegy ezer tonna többlethúst zúdíthat a hazai piacra. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a nyári szünet miatt a közétkeztetés a szokásos kapacitásának mindössze 20 százalékán működik. A kormány célja, hogy legfeljebb két hónap alatt felszámolja a járványt, addig pedig a feldolgozókat és a kereskedelmi láncokat magyar alapanyag használatára kérik. Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint a fogyasztók tudatos vásárlási döntéseivel – fejenként nagyjából öt adag többlet sertéshússal – érdemben segíthetik az ágazat stabilizálását.

Tudatos fogyasztással, magyar termékek vásárlásával mindenki segíthet a belföldi sertéságazatnak abban, hogy túléljék az afrikai sertéspestis okozta nemzetközi szintű piaci zavarokat - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Búza László, az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkára a Portfolio-nak beszélt a problémáról. Azt mondta többek között, hogy az afrikai sertéspestis megjelenése miatt Magyarország több fontos harmadik országbeli exportpiacra egyelőre nem tud sertéshúst szállítani, ami hetente mintegy ezer tonna többlet hús megjelenését okozhatja a hazai piacon.

A korlátozások elsősorban a közösségen kívüli exportot érintik. A magyar sertéshús jelentős mennyiségben jutott el többek között Dél-Koreába, Vietnámba, Szerbiába, Moldovába és Észak-Macedóniába. Az államtitkár szerint a járvány kitörése miatt Magyarország jelenleg nem tudja igazolni teljes mentességét ezeken a piacokon, ezért az export átmenetileg leállt.

Búza László hangsúlyozta, hogy

az afrikai sertéspestis rendkívül súlyos betegség, amely gyors és drasztikus intézkedéseket tesz szükségessé. Elmondása szerint egy fertőzött gazdaságban a fertőzés megjelenését követő két napon belül egy 18 férőhelyes boxban 12 állat pusztult el.

A kieső export volumene hetente mintegy 9 ezer vágósertésnek felel meg, ami körülbelül ezer tonna hasított félsertést jelent. Ez a mennyiség a következő hetekben a magyar piacon jelenhet meg többletként.

Most a közétkeztetés is áll

A helyzetet nehezíti, hogy a nyári szünet idején jelentősen visszaesik a közétkeztetés igénye. Az iskolai és óvodai étkeztetés szünetelése miatt a közétkeztetés a szokásos kapacitás mintegy 20 százalékán működhet a következő időszakban.

Jelenleg mintegy ezer tonna hús van úton a célországok felé, további ezer tonna pedig exporthűtőházakban várakozik. A magyar agrárdiplomácia tárgyalásokat folytat az érintett országokkal annak érdekében, hogy a járvány kitörése előtt levágott és útnak indított szállítmányokat még fogadják be. A kormány célja, hogy a közösségi szabályozás által lehetővé tett időn belül, legfeljebb két hónap alatt felszámolja a járványt. Ennek részeként intenzív vadállomány-gyérítésre és a szükséges járványvédelmi intézkedések végrehajtására készülnek.

A többlet sertéshús hazai elhelyezése érdekében az agrártárca egyeztetéseket kezdett az élelmiszer-feldolgozókkal és a kereskedelmi szereplőkkel. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a feldolgozókat arra kérik, lehetőség szerint

magyar alapanyaggal váltsák ki az importból származó sertéshúst legalább a következő nyolc hétben.

A kereskedelmi láncokkal szintén tárgyalások zajlanak. Búza László szerint a teljes többletmennyiség kezelése azt jelentené, hogy a járvány felszámolásához szükséges nyolchetes időszak alatt fejenként nagyjából öt adaggal több sertéshúst kellene elfogyasztaniuk a magyaroknak. A fogyasztók tudatos vásárlási döntései így érdemben hozzájárulhatnak az ágazat stabilizálásához.

Olcsóbb a spanyol hús

Az államtitkár emellett strukturális problémákra is felhívta a figyelmet. Példaként említette, hogy a közétkeztetésben egy kilogramm spanyol sertéscomb alapanyagára mintegy 1050 forint, míg a magyar sertéscombé körülbelül 1300 forint. Közben a hazai energiaköltségek a tájékoztatása szerint nagyjából kétszer magasabbak a spanyolországi szintnél.

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