Baj van a sertéságazatban: a spanyol hús olcsóbb mint a magyar és most itt a pestis

Tudatos fogyasztással, magyar termékek vásárlásával mindenki segíthet a belföldi sertéságazatnak abban, hogy túléljék az afrikai sertéspestis okozta nemzetközi szintű piaci zavarokat - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Búza László, az Agrárminisztérium élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkára a Portfolio-nak beszélt a problémáról. Azt mondta többek között, hogy az afrikai sertéspestis megjelenése miatt Magyarország több fontos harmadik országbeli exportpiacra egyelőre nem tud sertéshúst szállítani, ami hetente mintegy ezer tonna többlet hús megjelenését okozhatja a hazai piacon.
A korlátozások elsősorban a közösségen kívüli exportot érintik. A magyar sertéshús jelentős mennyiségben jutott el többek között Dél-Koreába, Vietnámba, Szerbiába, Moldovába és Észak-Macedóniába. Az államtitkár szerint a járvány kitörése miatt Magyarország jelenleg nem tudja igazolni teljes mentességét ezeken a piacokon, ezért az export átmenetileg leállt.
Búza László hangsúlyozta, hogy
az afrikai sertéspestis rendkívül súlyos betegség, amely gyors és drasztikus intézkedéseket tesz szükségessé. Elmondása szerint egy fertőzött gazdaságban a fertőzés megjelenését követő két napon belül egy 18 férőhelyes boxban 12 állat pusztult el.
A kieső export volumene hetente mintegy 9 ezer vágósertésnek felel meg, ami körülbelül ezer tonna hasított félsertést jelent. Ez a mennyiség a következő hetekben a magyar piacon jelenhet meg többletként.
Most a közétkeztetés is áll
A helyzetet nehezíti, hogy a nyári szünet idején jelentősen visszaesik a közétkeztetés igénye. Az iskolai és óvodai étkeztetés szünetelése miatt a közétkeztetés a szokásos kapacitás mintegy 20 százalékán működhet a következő időszakban.
Jelenleg mintegy ezer tonna hús van úton a célországok felé, további ezer tonna pedig exporthűtőházakban várakozik. A magyar agrárdiplomácia tárgyalásokat folytat az érintett országokkal annak érdekében, hogy a járvány kitörése előtt levágott és útnak indított szállítmányokat még fogadják be. A kormány célja, hogy a közösségi szabályozás által lehetővé tett időn belül, legfeljebb két hónap alatt felszámolja a járványt. Ennek részeként intenzív vadállomány-gyérítésre és a szükséges járványvédelmi intézkedések végrehajtására készülnek.
A többlet sertéshús hazai elhelyezése érdekében az agrártárca egyeztetéseket kezdett az élelmiszer-feldolgozókkal és a kereskedelmi szereplőkkel. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a feldolgozókat arra kérik, lehetőség szerint
magyar alapanyaggal váltsák ki az importból származó sertéshúst legalább a következő nyolc hétben.
A kereskedelmi láncokkal szintén tárgyalások zajlanak. Búza László szerint a teljes többletmennyiség kezelése azt jelentené, hogy a járvány felszámolásához szükséges nyolchetes időszak alatt fejenként nagyjából öt adaggal több sertéshúst kellene elfogyasztaniuk a magyaroknak. A fogyasztók tudatos vásárlási döntései így érdemben hozzájárulhatnak az ágazat stabilizálásához.
Olcsóbb a spanyol hús
Az államtitkár emellett strukturális problémákra is felhívta a figyelmet. Példaként említette, hogy a közétkeztetésben egy kilogramm spanyol sertéscomb alapanyagára mintegy 1050 forint, míg a magyar sertéscombé körülbelül 1300 forint. Közben a hazai energiaköltségek a tájékoztatása szerint nagyjából kétszer magasabbak a spanyolországi szintnél.
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