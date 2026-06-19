Brutális kaszinónyereséget tehet még zsebre a NER, ha a Tisza-kormány nem siet

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A Tisza-kormány felülvizsgálja a Fidesz-éra alatt kötött koncessziós szerződéseket, köztük a szerencsejáték-szektort is, ahol 2011 óta fokozatosan szűk tulajdonosi kör – elsősorban Garancsi István és Habony Árpád – kezébe került a hazai kaszinópiac szinte egésze. A legnagyobb szereplő, az LVC Diamond Kft. öt év alatt 272,6 milliárd forint bevételt és 90,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, miközben a koncessziós díj és játékadó együttesen a bevétel alig 15 százalékát tette ki. A rendszer sajátossága a degresszív adózás: a magasabb bevétel kisebb adókulccsal párosul, ráadásul a koncessziós díj levonható a játékadóból. A budapesti kaszinók koncesszióját 2021-ben 35 évre, 2056-ig hosszabbították meg, a kormány most vizsgálja e döntések körülményeit. A sietség nem véletlen, hiszen versenyjogi, költségvetési és piactorzítási szempontból is akut a helyzet.

A Tisza-kormány hadat üzent a Fidesz által megkötött koncessziós szerződéseknek, mert azok inkább a koncesszió tulajdonosainak hajtanak hasznot mintsem az államnak, valamint rendkívül mértékben torzították a piacot a valódi versenyeztetés hiányával, és a normál piaci működés hosszú évtizedekre történő kizárásával. Változások lehetnek az autópályáknál, a dohányiparban, a szemétszállításnál és a kaszinóknál is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a Pénzügyminisztérium lesz a felelőse annak például, hogy megnézze,

miért osztott ki az orbán-kormány a választás előtt 35 évre szerencsejáték koncessziókat.

Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Nyíregyházán, Sopronban, Debrecenben is osztottak jogokat, vannak köztük 2061-ig szóló szerződések.

A Magyar-kormány csütörtökön ki is hirdette a Magyar Közlönyben a kaszinókoncessziókat érintő kormányhatározatát, melyből kiderül, hogy a felülvizsgálati tevékenységet a pénzügyminiszter fogja vizsgálni, ez kitér a szerződésekre, a szabályozási környezetre, valamint a koncessziós pályázatokra.

2011-ben kezdődött

A magyar szerencsejáték-piac átalakítása 2011-ben kezdődött, amikor a kormány a kocsmákban és játéktermekben működő pénznyerő automaták havi játékadóját gépenként 100 ezer forintról 500 ezer forintra emelte. Az intézkedés jelentős terhet rótt az üzemeltetőkre, és már önmagában számos vállalkozás bezárásához vezetett. Akkoriban a nyerőgépes piac még messze meghaladta a kaszinók jelentőségét: a pénznyerő automaták 76,6 milliárd forintos játékbevételt termeltek, szemben a kaszinók 6,3 milliárd forintos bevételével.

2012 októberében újabb fordulat következett: az Országgyűlés gyakorlatilag megszüntette a pénznyerő automaták működtetését a kaszinókon kívül. A játéktermekből és vendéglátóhelyekről eltűntek a gépek, amelyek ezután kizárólag kaszinókban működhettek legálisan. A kormány ezt részben szociális, részben nemzetbiztonsági okokkal indokolta. A döntés nyomán a korábbi, sokszereplős piac megszűnt, és a gépi szerencsejáték a kaszinókba koncentrálódott.

A következő években kialakult a ma is ismert koncessziós rendszer.

A szabályozás lehetővé tette, hogy a kormány pályázat nélkül is szerződjön „megbízható szerencsejáték-szervezőkkel”, és 2014-ben ennek keretében az öt budapesti kaszinó koncessziója a néhai Andy Vajna érdekeltségébe került, míg két kelet-magyarországi kaszinóhoz Szima Gábor debreceni vállalkozó jutott.

Jött az online

2015-ben az online kaszinópiac szabályozása is a koncessziós kaszinók tulajdonosainak kedvezett, mivel online kaszinójátékot csak olyan társaság kínálhatott, amely rendelkezett magyarországi kaszinókoncesszióval.

Ennek eredményeként 2017-ben elindult a Vegas.hu, az első legális magyar online kaszinó.

Garancsi és Szalay-Bobrovniczky

A piac tulajdonosi szerkezete 2019 után ismét átalakult. Andy Vajna halálát követően a budapesti kaszinókat birtokló vállalatcsoport, vagyis az LVC, 2020-ban Garancsi István és Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségébe került.

2021-ben az öt budapesti kaszinó üzemeltetési jogát még a korábbi koncessziók lejárata előtt újabb 35 évre, 2056 márciusáig meghosszabbították. Az ügylet átláthatósága körül később jogi vita alakult ki, amelynek végén a bíróság kimondta, hogy a koncessziós eljárás dokumentumainak nyilvánosnak kell lenniük.

A következő tulajdonosi változás 2022–2023-ban történt, amikor Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiszállt a vállalkozásból (hiszen miniszter lett), helyére pedig Habony Árpád érdekeltsége érkezett. A tulajdonosi szerkezetben Garancsi István maradt a többségi tulajdonos, míg Habony Árpád mintegy egyharmados részesedést szerzett.

2024-ben a csoport tovább erősítette pozícióját a hazai piacon, amikor megszerezte a debreceni és nyíregyházi kaszinókat is, amelyek korábban Szima Gábor érdekeltségébe tartoztak. Ezzel a budapesti kaszinók mellett két jelentős vidéki egység is ugyanazon tulajdonosi kör kezébe került.

Degresszív adó

Magyarországon kaszinót üzemeltetni nemcsak koncesszió birtokában, hanem a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságaának (SZTFH) engedélyével lehet. A kaszinók működését több speciális közteher terheli, amelyek közül a legfontosabb a játékadó és a koncessziós díj, azonban ezek szabályozása meglehetősen érdekes.

A játékadó alapja az úgynevezett tiszta játékbevétel, vagyis a játékosok által befizetett tétek és a kifizetett nyeremények különbsége, amelyet a kaszinók esetében a borravaló 50 százaléka is növel. Az adókulcs sávos: az éves tiszta játékbevétel

első 10 milliárd forintja után 30 százalékos ,

, az ezt meghaladó rész után pedig 10 százalékos adót kell fizetni.

Egy 12 milliárd forintos tiszta játékbevételt elérő kaszinó esetében ez összesen 3,2 milliárd forintos éves játékadót jelentene.

Vagyis a kaszinóknál a kormány nem azt alkalmazza, mint például a kiskereskedelmi adónál, vagyis, hogy minél magasabb valakinek a bevétele arányaiban annál többet fizet, hanem éppen fordítva: a magasabb bevétel kisebb adókulccsal párosul. Ez a degresszív adózás.

A rendszer sajátossága, hogy a kaszinók a koncessziós szerződésben rögzített díjat időarányosan levonhatják a fizetendő játékadóból, így a koncessziós díj részben beszámítható az adóteherbe. Emellett a kaszinók szerencsejáték-felügyeleti díjat is fizetnek, amely a negyedéves tiszta játékbevétel 2,5 százaléka, de jogszabályban meghatározott minimum- és maximumösszeghez kötött. Ennek eredményeként a kaszinók tényleges közterhei a játékadóból, a koncessziós díjból és a felügyeleti díjból tevődnek össze.

A Las Vegas a legnagyobb szereplő

Hogy a kaszinóüzemeltetés mennyire jövedelmező azt jól mutatja az LVC Diamond Kft. beszámolója. 2021 és 2025 között, vagyis 5 év alatt a cég 272,6 milliárd forint bevételt termelt. Ez már a be- és kifizetések egyenlege. A ténylegesen feltett összeg nem ismert, de iparági becslések szerint a befizetések mintegy 15 százaléka marad a kaszinóknál,

Vagyis 5 év alatt ez több mint 1 800 milliárd forintnyi tétet jelenthetett csak ebben a kaszinó-csoportban.

Szintén 5 év alatt a cég 90,6 milliárd forint eredményt termelt, amelyet egyébként a tulajdonosok osztalék formájában ki is vettek.

2025-ben 27,5 milliárd forint volt ez az összeg,

vagyis amíg a kormány nem lép ebben az ügyben, Habony Árpád és Garancsi István közel 30 milliárdos profitra tehetnek szert.

Az LVD Diamond beszámolójából kiderül, hogy 5 év alatt 28,9 milliárd forint koncessziós díjat és 11,3 milliárd forint játékadót fizettek be, amely 14,8 százaléka a teljes bevételüknek és kevesebb mint fele annak a nyereségnek, amelyet termeltek.

Két cég felszámolás alatt

A korábban a debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát évekig birtokló Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. végelszámolással megszűnt, ugyanis 2026 január végével lejárt a koncessziós joguk. A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát birtokló cégeknek 2024-ig Szima Gábor volt a tulajdonosa, de 2024. szeptember 30-a óta a két egységnek már szintén a Habony Árpádhoz tartozó Enter-TNMNT Invest Zrt. és a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Zrt. volt a közös tulajdonosa, így azóta ők rendelkeztek a koncessziós joggal.

Az Onyx és a Cívis Grand az Aranybónusz Kft. leánycégei voltak, ebben a társaságban is közösen vették át az üzletet, de Habony Árpád szavazati joga meghaladta az 50 százalékot.

2021 és 2025 között a két cég 30,5 milliárdos bevételt és 6,4 milliárdos profitot realizált.

A soproni kaszinó is Garancsinál

A soproni kaszinót (Cai Hungary Kft.) égészen 2026 elejéig tulajdonló Casino Sopron Kft. 5 év alatt 31,1 milliárdos bevételt és 7,2 milliárdos profitot termelt. Az adózási szabályok furcsaságát mutatja, hogy a Las Vegasnál kisebb cég játékadója és koncessziós díja 9,3 milliárd forint volt, több mint a nyereség.

Ebben a cégben - az mfor.hu cikke szerint - szintén Garancsi István szerzett részesedést: a Futball Invest 2007 Sportszolgáltató Zrt. megvásárolta a Casino Sopron Szórakoztatásszervező Kft. üzletrészeinek 10 százalékát, és ezzel – együttesen a Casinos Austria International GmbH-val – közvetett közös irányítást szerez a soproni kaszinót üzemeltető CAI Hungary felett.

A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában állt eddig. A 10 százalékos üzletrész megvásárlásával viszont már nem az osztrákok, hanem Garancsi István a többségi tulajdonos.

Casino Win

Ezeken kívül van még három Casino Win cég, amely a győri, a pécsi és a miskolci egységeket üzemelteti. Ezek a Casino Win Kft., Casino Win Pécs Kft. és a Casino Win Mikolc Kft.

Ezek tulajdonosai a Treff-Klub Kft., amely pedig korábban Rákosfalvy Zoltán tulajdonában állt, 2023 óta azonban egy vagyonkezelő alapítványé. Rákosfalvy Zoltán neve a Borkai-ügy óta lehet ismerős, ő az az ügyvéd, aki együtt jachtozott a győri polgármesterrel.

Ennek a három cégnek az elmúlt öt évben 29,5 milliárdos bevétele és 1,86 milliárdos profitja volt.

Mi várható?

Az elmúlt hosszú évek során a kaszinópiac volt az egyik olyan szektor, amelynek a szabályozását, működését, versenypiaci feltételeit drámaian átalakította az Orbán-kormány, és melynek eredményeként a szektor pénzügyi teljesítménye egy szűk körnél csapódott ki koncentráltan. A Magyar-kormány láthatóan most ennek kíván véget vetni, első körben azzal, hogy nekikezd - a többi másik koncessziós piachoz hasonlóan - a teljeskörű átvizsgálásnak. Érdekes lesz azt látni, hogy a kaszinópiaccal, szerencsejátékkal kapcsolatban mi lesz az új kormány új koncepciója:

a verseny erősítése, a nemzetközi szereplők visszatérése, piacbarátabb hozzáállás, és ezáltal a költségvetési bevételek növelése.

Ebből a szempontból kifejezetten izgalmas kérdés az is, hogy az esetleges új koncepcióba hogyan illeszkedik majd az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt., de ez már egy másik cikk témája lehet. Fontos látni továbbá azt is, hogy közgazdasági megközelítésben a szerencsejáték negatív externáliákat okoz (társadalmi költségek, játékfüggőségben, egészségügyi kiadások a függők kezelésében, közbiztonsági következmények, gazdasági produktivitás kiesések), ezért terheli ezt a területet extra adóbefizetési kötelezettség és ezért vannak világszerte szigorú szabályozások a piacon. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a kormány milyen szabályok mentén felügyeli és befolyásolja ezt a piacot és az externális hatások költségeit mennyiben fedezik az extra költségvetési bevételek.

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