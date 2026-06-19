Búcsút mond a védett árnak a Tisza-kormány: ráugrottak az internetezők a benzinár témájára

Búcsúzik a védett ár: jövő héten dönthet a parlament
A védett üzemanyagár rendszerét március 11-én vezette be a kormány, válaszul az iráni-amerikai konfliktus miatt megugró olajárakra. A rendszer lényege, hogy az állam a stratégiai készletekből rögzített, a piaci árnál alacsonyabb áron biztosít üzemanyagot a nagykereskedőknek, ami a teljes ellátási láncban tartja a kedvezőbb árszintet.
Áprilisban Magyar Péter miniszterelnök és a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt arról egyezett meg, hogy a védett ár a választás után is fennmaradhat, de
az intézkedés fenntartásának körülményeit a forint árfolyamához és az olajár szintjéhez kötötték.
Akkor azonban pontos küszöbértékeket nem határoztak meg ehhez.
Az elmúlt napokban, a Portfolio előrejelzésével összhangban ez a két feltétel egyszerre teljesült: a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajár 80 dollár alá süllyedése, valamint a forint közel ötéves csúcsa nyomán
a piaci és a védett ár közötti különbség a márciusi bevezetés óta nem látott mértékben szűkült.
Emiatt a kabinet úgy döntött, hogy most, viszonylag kis teherrel vezetheti ki a rendszert, szemben azzal, mintha erre néhány héttel vagy hónappal korábban kényszerült volna.
A csütörtök este közzétett törvényjavaslat szerint a jövőben a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben szabhatná meg a hivatalos üzemanyagárat, ha a piaci folyamatok a fogyasztók védelme szempontjából aránytalanná válnának. A jogszabály-tervezet 100 ezer és 150 millió forint közötti bírságot, ismételt szabálysértés esetén pedig akár féléves kúteleltartási tilalmat is lehetővé tenne. A javaslatot a parlament a jövő héten, rendkívüli eljárásban tárgyalhatja és fogadhatja el. A védett ár kivezetése egyébként nem önálló lépés: a kormány a kamatstopot és az árrésstopot is felülvizsgálja, ahogy a hozamok csökkennek és a forint erősödik.
Felforrósította a kereséseket a védett ár kivezetése
A Google Trends Magyarországra vonatkozó, legfelkapottabb témákat összesítő felülete alapján a védett ár kivezetésének híre az elmúlt két napban is a lista élmezőjébe ugrott. A „védett ár” az elmúlt 48 órában a lista ötödik legfelkapottabb témája lett, több mint tízezres keresési mennyiséggel.
Ha a „védett ár” és a „benzinár” keresési kifejezések elmúlt 90 napos alakulását nézzük, jól látható, hogy mindkettő hónapokig alacsony, kiegyenlített szinten mozgott, mire a csütörtöki bejelentés idején nagyot ugrott az érdeklődés irántuk.
A „védett ár” keresési intenzitása az elmúlt napokban szabályosan kilőtt, a 90 napos időszak abszolút csúcsára emelkedve.
Eközben a „benzinár” iránti érdeklődés is megugrott, de jóval elmaradt a „védett ár” csúcsától.
Ha a védett ár iránti érdeklődést vármegyei bontásban vizsgáljuk, látható, hogy Somogy, Bács-Kiskun és Baranya megye vezeti a rangsort, tehát egyértelmű, hogy vidéken erőteljesen foglalkoztatja az embereket az üzemanyagár-korlátozás kérdése.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
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