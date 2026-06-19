CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Búcsút mond a védett árnak a Tisza-kormány: ráugrottak az internetezők a benzinár témájára
Gazdaság

Búcsút mond a védett árnak a Tisza-kormány: ráugrottak az internetezők a benzinár témájára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Tisza-kormány jövő héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely megszüntetné a márciusban bevezetett védett üzemanyagárat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtök este nyújtotta be az indítványt, amely szerint a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben határozhatná meg a hivatalos benzin- és gázolajárat, ha a piaci viszonyok rendkívüli mértékben elszabadulnának. A döntés hátterében az áll, hogy az irán-amerikai békemegállapodás nyomán az olajár három hónapos mélypontra esett, a forint pedig közel ötéves csúcson áll, így a piaci ár a védett szint alá került. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan reagáltak a magyar internetezők a védett ár várható kivezetésére.

Búcsúzik a védett ár: jövő héten dönthet a parlament

A védett üzemanyagár rendszerét március 11-én vezette be a kormány, válaszul az iráni-amerikai konfliktus miatt megugró olajárakra. A rendszer lényege, hogy az állam a stratégiai készletekből rögzített, a piaci árnál alacsonyabb áron biztosít üzemanyagot a nagykereskedőknek, ami a teljes ellátási láncban tartja a kedvezőbb árszintet.

Áprilisban Magyar Péter miniszterelnök és a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt arról egyezett meg, hogy a védett ár a választás után is fennmaradhat, de

az intézkedés fenntartásának körülményeit a forint árfolyamához és az olajár szintjéhez kötötték.

Akkor azonban pontos küszöbértékeket nem határoztak meg ehhez.

Még több Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben tárgyal, lemondott Orbán Balázs

Vitézy Dávid: az összes állami cég vezetésében lesznek változások

Lemondott az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs

Az elmúlt napokban, a Portfolio előrejelzésével összhangban ez a két feltétel egyszerre teljesült: a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajár 80 dollár alá süllyedése, valamint a forint közel ötéves csúcsa nyomán

a piaci és a védett ár közötti különbség a márciusi bevezetés óta nem látott mértékben szűkült.

Emiatt a kabinet úgy döntött, hogy most, viszonylag kis teherrel vezetheti ki a rendszert, szemben azzal, mintha erre néhány héttel vagy hónappal korábban kényszerült volna.

A csütörtök este közzétett törvényjavaslat szerint a jövőben a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben szabhatná meg a hivatalos üzemanyagárat, ha a piaci folyamatok a fogyasztók védelme szempontjából aránytalanná válnának. A jogszabály-tervezet 100 ezer és 150 millió forint közötti bírságot, ismételt szabálysértés esetén pedig akár féléves kúteleltartási tilalmat is lehetővé tenne. A javaslatot a parlament a jövő héten, rendkívüli eljárásban tárgyalhatja és fogadhatja el. A védett ár kivezetése egyébként nem önálló lépés: a kormány a kamatstopot és az árrésstopot is felülvizsgálja, ahogy a hozamok csökkennek és a forint erősödik.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan fog holnap történni a benzinkutakon, amire már nagyon régen nem volt példa

Magyar Péter szerint már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin

Tisza-kormány: kivezeti a védett üzemanyagárat a kormány, szóvivői tájékoztató jön csütörtökön

Védett ár, árrésstop, kamatstop - minek voltak ezek egyáltalán?

Felforrósította a kereséseket a védett ár kivezetése

A Google Trends Magyarországra vonatkozó, legfelkapottabb témákat összesítő felülete alapján a védett ár kivezetésének híre az elmúlt két napban is a lista élmezőjébe ugrott. A „védett ár” az elmúlt 48 órában a lista ötödik legfelkapottabb témája lett, több mint tízezres keresési mennyiséggel.

felkapott-keresések-védett-ár-magyarország-48-óra
Kép forrása: Google Trends

Ha a „védett ár” és a „benzinár” keresési kifejezések elmúlt 90 napos alakulását nézzük, jól látható, hogy mindkettő hónapokig alacsony, kiegyenlített szinten mozgott, mire a csütörtöki bejelentés idején nagyot ugrott az érdeklődés irántuk.

A „védett ár” keresési intenzitása az elmúlt napokban szabályosan kilőtt, a 90 napos időszak abszolút csúcsára emelkedve.

Eközben a „benzinár” iránti érdeklődés is megugrott, de jóval elmaradt a „védett ár” csúcsától.

védett-ár-benzinár-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha a védett ár iránti érdeklődést vármegyei bontásban vizsgáljuk, látható, hogy Somogy, Bács-Kiskun és Baranya megye vezeti a rangsort, tehát egyértelmű, hogy vidéken erőteljesen foglalkoztatja az embereket az üzemanyagár-korlátozás kérdése.

-benzinár-térkép-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmasat szólt a SpaceX tőzsdére lépése: egy nem várt területen is egyből rekordot döntött a cég

Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Heteken belül megváltozhat Magyarország közmédiája - Régi, ismert problémák térhetnek vissza az új szabályozással
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility