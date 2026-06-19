Búcsút mond a védett árnak a Tisza-kormány: ráugrottak az internetezők a benzinár témájára

A Tisza-kormány jövő héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely megszüntetné a márciusban bevezetett védett üzemanyagárat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtök este nyújtotta be az indítványt, amely szerint a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben határozhatná meg a hivatalos benzin- és gázolajárat, ha a piaci viszonyok rendkívüli mértékben elszabadulnának. A döntés hátterében az áll, hogy az irán-amerikai békemegállapodás nyomán az olajár három hónapos mélypontra esett, a forint pedig közel ötéves csúcson áll, így a piaci ár a védett szint alá került. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan reagáltak a magyar internetezők a védett ár várható kivezetésére.

Búcsúzik a védett ár: jövő héten dönthet a parlament

A védett üzemanyagár rendszerét március 11-én vezette be a kormány, válaszul az iráni-amerikai konfliktus miatt megugró olajárakra. A rendszer lényege, hogy az állam a stratégiai készletekből rögzített, a piaci árnál alacsonyabb áron biztosít üzemanyagot a nagykereskedőknek, ami a teljes ellátási láncban tartja a kedvezőbb árszintet.

Áprilisban Magyar Péter miniszterelnök és a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt arról egyezett meg, hogy a védett ár a választás után is fennmaradhat, de

az intézkedés fenntartásának körülményeit a forint árfolyamához és az olajár szintjéhez kötötték.

Akkor azonban pontos küszöbértékeket nem határoztak meg ehhez.

Az elmúlt napokban, a Portfolio előrejelzésével összhangban ez a két feltétel egyszerre teljesült: a Hormuzi-szoros megnyitása és az olajár 80 dollár alá süllyedése, valamint a forint közel ötéves csúcsa nyomán

a piaci és a védett ár közötti különbség a márciusi bevezetés óta nem látott mértékben szűkült.

Emiatt a kabinet úgy döntött, hogy most, viszonylag kis teherrel vezetheti ki a rendszert, szemben azzal, mintha erre néhány héttel vagy hónappal korábban kényszerült volna.

A csütörtök este közzétett törvényjavaslat szerint a jövőben a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben szabhatná meg a hivatalos üzemanyagárat, ha a piaci folyamatok a fogyasztók védelme szempontjából aránytalanná válnának. A jogszabály-tervezet 100 ezer és 150 millió forint közötti bírságot, ismételt szabálysértés esetén pedig akár féléves kúteleltartási tilalmat is lehetővé tenne. A javaslatot a parlament a jövő héten, rendkívüli eljárásban tárgyalhatja és fogadhatja el. A védett ár kivezetése egyébként nem önálló lépés: a kormány a kamatstopot és az árrésstopot is felülvizsgálja, ahogy a hozamok csökkennek és a forint erősödik.

Felforrósította a kereséseket a védett ár kivezetése

A Google Trends Magyarországra vonatkozó, legfelkapottabb témákat összesítő felülete alapján a védett ár kivezetésének híre az elmúlt két napban is a lista élmezőjébe ugrott. A „védett ár” az elmúlt 48 órában a lista ötödik legfelkapottabb témája lett, több mint tízezres keresési mennyiséggel.

Kép forrása: Google Trends

Ha a „védett ár” és a „benzinár” keresési kifejezések elmúlt 90 napos alakulását nézzük, jól látható, hogy mindkettő hónapokig alacsony, kiegyenlített szinten mozgott, mire a csütörtöki bejelentés idején nagyot ugrott az érdeklődés irántuk.

A „védett ár” keresési intenzitása az elmúlt napokban szabályosan kilőtt, a 90 napos időszak abszolút csúcsára emelkedve.

Eközben a „benzinár” iránti érdeklődés is megugrott, de jóval elmaradt a „védett ár” csúcsától.

Kép forrása: Google Trends

Ha a védett ár iránti érdeklődést vármegyei bontásban vizsgáljuk, látható, hogy Somogy, Bács-Kiskun és Baranya megye vezeti a rangsort, tehát egyértelmű, hogy vidéken erőteljesen foglalkoztatja az embereket az üzemanyagár-korlátozás kérdése.

Kép forrása: Google Trends

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