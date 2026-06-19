Döntött az üzemanyagokról a Tisza-kormány: megvan, mi jön a védett ár után

Itt a várva várt javaslat
Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, mivel "a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon".
A most benyújtott, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett árat megszüntető, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását a parlament kivételes eljárásban tárgyalja, vagyis
jövő kedden folytassa le a törvényjavaslat vitáját és szavazzon is róla.
Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva,
lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat.
A javaslat átmeneti rendelkezést vezetne be, hogy a már felszabadított biztonsági készleteket hatósági áron lehessen értékesíteni. A jelenlegi szabályozás szerint a biztonsági kőolajkészletet az ellátás súlyos zavara esetén, és kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzetben vagy tüzelőanyag (tüzelőolaj, fűtőolaj, földgáz) ellátási nehézség esetén a miniszter rendelete alapján szabad felhasználni.
A törvényjavaslat kiegészíti azt, hogy a miniszteri rendelet mire terjedhet ki. Újdonság egyebek mellett, hogy meghatározhatja a felszabadított, de a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában maradt készletek újraelosztását, valamint a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat.
Az állami adó- és vámhatóságnak megmarad az a feladata, hogy ellenőrzi miniszteri rendeletben foglalt kötelezettségek betartását a felszabadított készlethez kapcsolódóan, és ha megállapítja a kötelezettségek megsértését, 6 millió forinttól 15 millió forintig terjedő bírságot szab ki. Változik annak meghatározása is, hogy a szövetség kőolajszekciójának tagjai milyen sorrendben élhetnek a felszabadított készletek esetén az elővásárlási jogukkal. A törvényjavaslat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az iráni béketárgyalás jelentette az áttörést
A védett üzemanyagáras rendszert még az iráni háború nyomán megugró olajárak hatásának tompítására vezette be a magyar kormány március 11-én, a rendszer kivezetését pedig az olajárak és a forint alakuásához kötötte áprilisban. Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert, de pontos számadatot nem tudtunk.
Az áttörést az iráni-amerikai békemegállapodás hozta el, amelynek értelmében a Hormuzi-szoros újra megnyílik. A pénz- és tőkepiacok reakciója nem maradt el:
- az olajárak 80 dollár alá (azaz három hónapos mélypontra) mérséklődtek,
- a forint pedig közel öt éve nem látott szintre erősödött a globális tartalékdevizák ellenében.
Ideje volt a kivezetésnek
Mindezek hatására Magyarországon meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára, így a piaci és a védett árak közötti különbség március közepe óta nem látott szintre szűkült.
Ez azt jelenti, hogy
a védett áras rendszer kivezetése a jelenlegi környezetben jóval kisebb terhet jelent a magyar autósoknak, mint amekkorát az elmúlt hetekben vagy hónapokban bármikor okozott volna.
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