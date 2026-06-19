Drasztikus lépésre készül a magyarok egyik kedvenc nyaralóvárosa

A horvát tengerpart egyik legnépszerűbb célpontja jelentős lépésre szánhatja el magát, mivel a városvezetés ideiglenesen felfüggesztené az új turisztikai szálláshelyek minősítési engedélyeinek kiadását a történelmi belvárosban. Az intézkedés a horvát turisztikai törvény által biztosított desztinációmenedzsment-terv keretében valósulna meg.

Emil Nimčević polgármester a HRT horvát közszolgálati televíziónak nyilatkozva kifejtette, elérkezett az idő az óvárosi apartmanfejlesztések korlátozására. Rovinj továbbra is Horvátország leglátogatottabb úti célja, ahol tavaly csaknem 4,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Miközben a szállodák és kempingek a szolgáltatásaik fejlesztésére összpontosítanak, új szállodaberuházások jelenleg nem zajlanak, a magánszálláshelyek kapacitása viszont folyamatosan bővül.

A rovinji turisztikai hivatal adatai szerint a magánszálláshelyek mintegy 11 680 férőhelyet kínálnak a város összesen 38 500 ágyas kapacitásából, ami a teljes szálláshely-kínálat nagyjából 30 százalékának felel meg. A városban jelenleg mintegy 25 ezer látogató tartózkodik, és ez a szám a nyári főszezonban várhatóan jelentősen emelkedik majd.

A helyi hatóságok szerint a növekvő turistanyomás egyre komolyabb kihívást jelent a szolgáltatások színvonala és a lakosok mindennapi élete szempontjából egyaránt. Egy helyi szállásadó például a parkolási nehézségeket emelte ki, mivel a vendégek többsége a távolabbi parkolók helyett közvetlenül a belváros közelében szeretne megállni.

A tervezett korlátozásokat ugyanakkor nem mindenki tartja célravezetőnek. Lorena John, az Isztriai Családi Szállásadók Egyesületének elnöke szerint kérdéses, hogy az intézkedés valódi eredményt hoz-e, vagy csupán az illegális szálláshely-kiadás felé tereli a forgalmat. A feketepiac már most is komoly gondot okoz a legálisan működő szolgáltatóknak. Egyes helyi szállásadók úgy vélik, hogy az apartmankiadás előnyeiből elsősorban a helyi lakosoknak kellene részesülniük, nem pedig a kizárólag turisztikai célú ingatlanbefektetőknek.

A desztinációmenedzsment-terv jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll. Amennyiben a városvezetés és az illetékes megyei hatóság jóváhagyja a tervezetet,

két évig nem nyílhatnak új, legálisan működő turisztikai apartmanok Rovinjban.

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