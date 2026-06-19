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Elkezdődött: 35 fokot mértek Magyarországon!
Gazdaság

Elkezdődött: 35 fokot mértek Magyarországon!

Portfolio
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Idén először mértek 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet Magyarországon pénteken. A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak kora délután.

Idén először pénteken emelkedett 35 Celsius-fok fölé a hőmérséklet az országban

- írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Hozzátették: a fővárosban, Újpesten 35,1 fokot regisztráltak pénteken kora délután.

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