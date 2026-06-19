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ESG és zöld átállás testközelből: jön a Sustainable World 2026
Gazdaság

ESG és zöld átállás testközelből: jön a Sustainable World 2026

Portfolio
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Szeptember 8-án újfent a fenntarthatóság, az ESG, a zöld finanszírozás és az energiaátmenet legfontosabb üzleti kérdései kerülnek fókuszba a Portfolio Sustainable World 2026 konferencián. Regisztráljon most még extra early bird áron, és ha teheti, éljen a csoportos kedvezményekkel, hiszen az AI korában az emberi kapcsolatokba éri meg a legjobban befektetni!
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A fenntarthatóság ma már nem különálló vállalati kezdeményezés, hanem üzleti stratégiai kérdés: hatással van a finanszírozásra, a működési hatékonyságra, a befektetői és fogyasztói elvárásokra, valamint a hosszú távú versenyképességre.

Erre a komplex kihívásrendszerre ad választ a Sustainable World 2026, amely 2026. szeptember 8-án a zöld gazdaság, az ESG és a fenntartható vállalati működés meghatározó szereplőit hozza össze Budapesten.

Napirenden a zöld átállás legégetőbb kérdései

A Portfolio konferenciája mára a fenntarthatósággal foglalkozó vállalatvezetők, pénzügyi szereplők, energetikai szakemberek, tanácsadók és döntéshozók egyik fontos találkozóhelyévé vált. A rendezvény célja, hogy iparágakon átívelően mutassa be, milyen szabályozói, piaci, technológiai és finanszírozási változások alakítják a zöld átállást, és milyen gyakorlati megoldásokkal készülhetnek fel ezekre a vállalatok.

A programban többek között szó lesz

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  • az ESG-szabályozás és jelentéskészítés aktuális kérdéseiről,
  • a zöld finanszírozási lehetőségekről,
  • a banki elvárásokról,
  • az energiahatékonyságról,
  • a tiszta és biztonságos energiaellátásról,
  • a zöldenergia-piac fejleményeiről,
  • a biodiverzitás üzleti jelentőségéről,
  • az ellátási láncok átvilágításáról, valamint
  • az AI és a fenntarthatóság összekapcsolódásáról is.

A konferencia különösen ajánlott innovatív és zöld vállalatok döntéshozóinak, energiaszolgáltatóknak, gazdasági cégvezetőknek, bankoknak, finanszírozóknak, befektetőknek, tanácsadóknak, valamint minden olyan vállalat képviselőinek, akiket a szabályozás, a jelentési kötelezettségek, a finanszírozási feltételek vagy a fogyasztói elvárások miatt közvetlenül érint a fenntartható működésre való átállás.

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A részvételi lehetőség most még extra early bird jegyáron érhető el, a vállalati delegációknak pedig érdemes kihasználniuk a csoportos kedvezményeket:

2 fő esetén 10%, 3 fő esetén 15%, 4 vagy több fő jelentkezésekor pedig 20% kedvezmény jár a részvételi díjból.

Aki nemcsak követni szeretné a fenntarthatósági átállást, hanem aktívan alakítani is a vállalata jövőjét, annak ott a helye a Sustainable World 2026 konferencián. Biztosítsa be helyét most!

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