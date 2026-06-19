ESG és zöld átállás testközelből: jön a Sustainable World 2026

A fenntarthatóság ma már nem különálló vállalati kezdeményezés, hanem üzleti stratégiai kérdés: hatással van a finanszírozásra, a működési hatékonyságra, a befektetői és fogyasztói elvárásokra, valamint a hosszú távú versenyképességre.
Erre a komplex kihívásrendszerre ad választ a Sustainable World 2026, amely 2026. szeptember 8-án a zöld gazdaság, az ESG és a fenntartható vállalati működés meghatározó szereplőit hozza össze Budapesten.
Napirenden a zöld átállás legégetőbb kérdései
A Portfolio konferenciája mára a fenntarthatósággal foglalkozó vállalatvezetők, pénzügyi szereplők, energetikai szakemberek, tanácsadók és döntéshozók egyik fontos találkozóhelyévé vált. A rendezvény célja, hogy iparágakon átívelően mutassa be, milyen szabályozói, piaci, technológiai és finanszírozási változások alakítják a zöld átállást, és milyen gyakorlati megoldásokkal készülhetnek fel ezekre a vállalatok.
A programban többek között szó lesz
- az ESG-szabályozás és jelentéskészítés aktuális kérdéseiről,
- a zöld finanszírozási lehetőségekről,
- a banki elvárásokról,
- az energiahatékonyságról,
- a tiszta és biztonságos energiaellátásról,
- a zöldenergia-piac fejleményeiről,
- a biodiverzitás üzleti jelentőségéről,
- az ellátási láncok átvilágításáról, valamint
- az AI és a fenntarthatóság összekapcsolódásáról is.
A konferencia különösen ajánlott innovatív és zöld vállalatok döntéshozóinak, energiaszolgáltatóknak, gazdasági cégvezetőknek, bankoknak, finanszírozóknak, befektetőknek, tanácsadóknak, valamint minden olyan vállalat képviselőinek, akiket a szabályozás, a jelentési kötelezettségek, a finanszírozási feltételek vagy a fogyasztói elvárások miatt közvetlenül érint a fenntartható működésre való átállás.
Csapjon le a legkedvezőbb árakra!
A részvételi lehetőség most még extra early bird jegyáron érhető el, a vállalati delegációknak pedig érdemes kihasználniuk a csoportos kedvezményeket:
2 fő esetén 10%, 3 fő esetén 15%, 4 vagy több fő jelentkezésekor pedig 20% kedvezmény jár a részvételi díjból.
Aki nemcsak követni szeretné a fenntarthatósági átállást, hanem aktívan alakítani is a vállalata jövőjét, annak ott a helye a Sustainable World 2026 konferencián. Biztosítsa be helyét most!
Címlapkép forrása: Portfolio
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