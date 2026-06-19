ESG és zöld átállás testközelből: jön a Sustainable World 2026

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A fenntarthatóság ma már nem különálló vállalati kezdeményezés, hanem üzleti stratégiai kérdés: hatással van a finanszírozásra, a működési hatékonyságra, a befektetői és fogyasztói elvárásokra, valamint a hosszú távú versenyképességre.

Erre a komplex kihívásrendszerre ad választ a Sustainable World 2026, amely 2026. szeptember 8-án a zöld gazdaság, az ESG és a fenntartható vállalati működés meghatározó szereplőit hozza össze Budapesten.

Napirenden a zöld átállás legégetőbb kérdései

A Portfolio konferenciája mára a fenntarthatósággal foglalkozó vállalatvezetők, pénzügyi szereplők, energetikai szakemberek, tanácsadók és döntéshozók egyik fontos találkozóhelyévé vált. A rendezvény célja, hogy iparágakon átívelően mutassa be, milyen szabályozói, piaci, technológiai és finanszírozási változások alakítják a zöld átállást, és milyen gyakorlati megoldásokkal készülhetnek fel ezekre a vállalatok.

A programban többek között szó lesz

az ESG-szabályozás és jelentéskészítés aktuális kérdéseiről,

a zöld finanszírozási lehetőségekről,

a banki elvárásokról,

az energiahatékonyságról,

a tiszta és biztonságos energiaellátásról,

a zöldenergia-piac fejleményeiről,

a biodiverzitás üzleti jelentőségéről,

az ellátási láncok átvilágításáról, valamint

az AI és a fenntarthatóság összekapcsolódásáról is.

A konferencia különösen ajánlott innovatív és zöld vállalatok döntéshozóinak, energiaszolgáltatóknak, gazdasági cégvezetőknek, bankoknak, finanszírozóknak, befektetőknek, tanácsadóknak, valamint minden olyan vállalat képviselőinek, akiket a szabályozás, a jelentési kötelezettségek, a finanszírozási feltételek vagy a fogyasztói elvárások miatt közvetlenül érint a fenntartható működésre való átállás.

Csapjon le a legkedvezőbb árakra!

A részvételi lehetőség most még extra early bird jegyáron érhető el, a vállalati delegációknak pedig érdemes kihasználniuk a csoportos kedvezményeket:

2 fő esetén 10%, 3 fő esetén 15%, 4 vagy több fő jelentkezésekor pedig 20% kedvezmény jár a részvételi díjból.

Aki nemcsak követni szeretné a fenntarthatósági átállást, hanem aktívan alakítani is a vállalata jövőjét, annak ott a helye a Sustainable World 2026 konferencián. Biztosítsa be helyét most!

Címlapkép forrása: Portfolio