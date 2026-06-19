Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tragédia során egy tehergépkocsi megállt a munkaterületen dolgozó rakodógép mellett. Miután a rakodógép kezelője jelezte, hogy az út szabaddá vált, a teherautó elindult, ekkor lépett azonban a két jármű közé a munkás, akit a tehergépkocsi elütött. Bár a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak, az újraélesztési kísérletek nem jártak sikerrel, és a férfi belehalt sérüléseibe. A baleset pontos körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Nem ez az első súlyos baleset a beruházás területén. Február közepén egy rakodási és daruzási munka közben történt haláleset, amely miatt a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást. Májusban ráadásul a mostanihoz rendkívül hasonló eset történt, amikor egy kínai munkás szintén egy teherautó elé lépett. A jármű áthajtott a lábán, ám ő súlyos sérülésekkel ugyan, de stabil állapotban túlélte a gázolást.
A munkakörülményekkel kapcsolatban már korábban is komoly aggályok merültek fel. A beszámolók szerint az építési területen mindennaposak a túlzsúfolt, rendszám nélküli járművek, a sárral és vízzel borított utak, valamint a veszélyes árkok, de verekedésekre és rendszeres balesetekre is volt már példa. Az amerikai China Labor Watch vizsgálata nemrégiben
túlhajszoltságot, a pihenőnapok hiányát, átláthatatlan bérszámfejtést, visszatartott fizetéseket, illetve szabálytalan vízumhasználatot állapított meg.
Hasonló okok miatt a brazil munkaügyi hatóságok 2024 decemberében fel is függesztették egy São Paulo-i BYD-gyár építését.
A munkavédelmi hiányosságok mellett környezetvédelmi aggályok is nehezítik a szegedi beruházást. A kormányhivatal még februárban indított hatósági eljárást és tett feljelentést, mivel a kínai vállalat a kötelező mérések és a hatósági tájékoztatás mellőzésével szállíttatott el humuszos termőtalajt a telephelyről. A letermelt föld mintegy húszhektárnyi, Szeged környéki területre került, amelynek tíz százaléka alkil-benzolokkal volt szennyezett. Bár a legfrissebb mérések szerint a szennyezettség már nem haladja meg a határértéket, az érintett gazdáknak meg kell semmisíteniük az ott termett búzát. Amennyiben ezt nem teszik meg,
akár 150 millió forintos bírságra is számíthatnak a kormányhivataltól, miközben a környezetvédelmi előírásokat megsértő elektromosautó-gyártót mindössze tízmillió forintra büntették meg.
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