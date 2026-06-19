Heteken belül megváltozhat Magyarország közmédiája - Régi, ismert problémák térhetnek vissza az új szabályozással

A Tisza-kormány közmédiára vonatkozó javaslatcsomagja az MTVA jelenlegi szerepének megszüntetésével, az MTI különválasztásával és egy új felügyeleti testület felállításával szakítana a 2010 után kiépült közmédiamodellel. A reform mellett szól, hogy a közmédia függetlensége régóta megoldatlan probléma, és a magyar szabályozást uniós kifogások is érik. A gyors, önálló képviselői indítványként benyújtott törvény azonban azt a kérdést is felveti, hogy valódi közszolgálati fordulat jön, vagy csak a magyar médiaháború újabb fejezete. A törvényjavaslat több tekintetben szembenéz a múlt hibáival, viszont több ponton bennfelejti azokat a jogszabályi kiskapukat, amelyek korábban is képesek voltak problémát okozni.

Friss demokrácia, régi reflexek

Bár ma sokan elsősorban a taxisblokád kapcsán emlékeznek Antall József miniszterelnök és Göncz Árpád köztársasági elnök konfliktusokkal terhelt együttműködésére, kettejük viszonya nem csak ebben az ügyben vált feszülté.

A közmédia körüli vita már az első szabadon választott parlamenti ciklus elején megmutatta, hogy a rendszerváltás után a magyar politikai elit nem tudott tartós konszenzust teremteni arról, hogy ez az intézményrendszer a mindenkori kormány, a parlamenti pártok vagy a szakmai autonómia ellenőrzése alatt álljon-e. A Göncz–Antall-konfliktus ennek az alapdilemmának az első nagy nyilvános megjelenése volt.

Az alapállapot szerint (1990. évi LVII. törvény) a pártállamtól örökölt Magyar Rádió és a Magyar Televízió elnökeit, alelnökeit, valamint az MTI vezérigazgatóját a köztársasági elnök nevezte ki és mentette fel a miniszterelnök javaslatára, parlamenti bizottsági meghallgatás után, ami eleve együttműködésre kényszerítette az államfőt és a kormányfőt.

1990. július 31-én Göncz Árpád - Antall József javaslatára - Hankiss Elemért nevezte ki a Magyar Televízió, Gombár Csabát pedig a Magyar Rádió élére. Kezdetben ez még kompromisszumos megoldásnak tűnt, de hamar konfliktusok forrásává vált.

Ahogy Lakner Zoltán Alakulhatott volna jól is című könyve rámutat, a konfliktus akkor éleződött ki, amikor az Antall-kormányban és különösen az MDF jobbszárnyán - Csurka István környezetében - egyre erősebb hangsúlyt kapott az, hogy a közmédia nem tükrözi az 1990-es választás politikai eredményét, sőt ellenséges a kormánnyal szemben. A később a MIÉP-et megalapító Csurka István az akkori fő kormánypárt saját újságjában, a Magyar Fórumban és más megszólalásaiban (a közmédia Vasárnapi újságában például) élesen támadta a közmédia vezetőit és munkatársait, akiket a régi, liberális vagy posztkommunista médiaelit képviselőinek tekintett.

Mivel a kormányzat nem tudta egyszerűen leváltani Hankiss Elemért és Gombár Csabát, illetve Göncz Árpád a kinevezési és felmentési ügyekben nem kívánt pusztán végrehajtó szerepet játszani, az Antall-kormány az alelnöki pozíciókon keresztül is próbálta átrendezni az erőviszonyokat. Így került 1992 márciusában Csúcs László a Magyar Rádió, Nahlik Gábor pedig a Magyar Televízió alelnöki posztjára. A médiaháború csúcspontján, 1992 nyarán Csurka István Néhány gondolat.. című művében már arról írt, "ha kell, rendőri erővel" kell véget vetni a közmédia körüli vitáknak. Az alelnöki kinevezések jelentőségét az adta, hogy amikor a konfliktus 1992 végén nyílt intézményi háborúvá vált, az elnökök 1993-as lemondása után már ott voltak azok az alelnökök, akik elnöki jogkörrel vehették át az intézmények irányítását.

A vita közben az Alkotmánybíróság is belépett a médiaháborúba. A testület előbb kimondta, hogy az államfő nem pusztán aláír, a kinevezést vagy jóváhagyást megtagadhatja, de csak akkor, ha a jogszabályi feltételek nem teljesülnek, vagy ha alapos okkal arra következtet, hogy annak teljesítése az államszervezet demokratikus működését súlyosan zavarná (48/1991. (IX. 26.) AB határozat). Később azt is rögzítette, hogy a köztársasági elnök nem húzhatja a kinevezési döntéseket korlátlan ideig: ésszerű határidőn belül döntést kell hoznia (8/1992. (I. 30.) AB határozat).

Ennél is fontosabb volt azonban a közmédia alkotmányos helyzetéről szóló 1992-es döntés. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki azt a régi minisztertanácsi szabályt, amely a Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót a kormány felügyelete alatt tartotta, és felhívta az Országgyűlést, hogy alkosson törvényt a közszolgálati rádió és televízió felügyeletéről, a kereskedelmi rádiózás és televíziózás engedélyezéséről, valamint a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról (37/1992. (VI. 10.) AB határozat). Ennek lényege az volt, hogy a közszolgálati rádióban és televízióban sem az állam szervei, sem egyes társadalmi csoportok nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a műsorok tartalmára.

A médiaháború első fordulója nem pusztán Antall József és Göncz Árpád konfliktusa volt. Valójában arról szólt, hogy a frissen demokratizált Magyarországon a választási győzelem feljogosítja-e a kormányt a közszolgálati média politikai átformálására,

vagy a közmédia éppen attól közszolgálati, hogy az aktuális többségtől is védett.

Pártok közé szorított közmédia

Az első médiaháború után az 1994-ben hatalomra kerülő MSZP–SZDSZ-koalíció egyik nagy feladata az volt, hogy törvényi választ adjon arra a kérdésre, amelyet az Antall–Göncz-konfliktus nyitva hagyott: hogyan lehet úgy közszolgálati médiát működtetni, hogy az ne legyen közvetlenül a mindenkori kormány irányítása alatt. A válasz az 1996-os médiatörvény lett, amely a most benyújtott javaslat több pontjában is visszaköszön.

A törvény deklarált célja a szabad és független rádiózás és televíziózás, a tájékoztatás függetlensége, kiegyensúlyozottsága és tárgyilagossága, valamint a tájékoztatási monopóliumok megakadályozása volt. Létrehozta a duális médiarendszert, amelyben a közszolgálati médiumok mellett megjelentek az országos kereskedelmi műsorszolgáltatók is, és felállította az Országos Rádió és Televízió Testületet, az ORTT-t. A közszolgálati médiumok felügyeletét közalapítványokra és kuratóriumokra bízta, vagyis formálisan eltávolította őket a közvetlen kormányzati felügyelettől.

Ez nem oldotta meg a közmédia alapproblémáját. 1996 után a közmédia nem lett valóban független, hanem pártpolitikai és társadalmi delegálási logikára épülő, kiegyensúlyozottnak szánt rendszerbe került. A kuratóriumok és az ORTT rendszere abból indult ki, hogy ha a kormányoldal és az ellenzék egyaránt jelen van a felügyeleti szervekben, akkor egyik oldal sem tudja teljesen elfoglalni a közmédiát.

Az 1996. évi I. törvény előírta, hogy a kuratóriumok politikai elnökségét az Országgyűlés választja. Mindhárom kuratóriumba külön-külön legalább nyolc elnökségi tagot kellett választani, egyenkénti szavazással, a képviselők több mint felének támogatásával. Az Országgyűlés által választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölték, úgy, hogy minden frakció legalább egy jelöltjét meg kellett választani. A harmadik kategóriába a delegált, civil jelöltek tartoztak, egyenként 21-21, valamint a Duna TV esetében 23 taggal.

Az 1998 és 2002 közötti első Orbán-kormány idején a közmédia körüli konfliktus újra kiéleződött. Ennek egyik jelképe a csonka kuratóriumok ügye lett. A testületek politikai része nem teljes, így pedig nem paritásos összetételben működtek, jellemzően azért, mert a pártviták miatt nem választották meg valamennyi ellenzéki delegáltat. 1999 és 2002 között az MTV-ben, 2000 és 2002 között pedig a Magyar Rádióban és a Duna Televízióban is olyan helyzet jött létre, amely megkérdőjelezte a kiegyensúlyozott felügyelet működőképességét, és megmutatta, hogy a pártdelegálásra épülő rendszer csak addig képes garanciaként működni,

amíg a politikai szereplők hajlandók betartani a hatalommegosztás írott és íratlan szabályait.

Tovább rontott a helyzeten, hogy a finanszírozási függőség 2002 után még erősebbé vált. A Medgyessy-kormány átvállalta az úgynevezett üzembentartási díjat (amely a TV-vel rendelkező háztartások által fizetett közszolgálati média-hozzájárulás volt) és a közszolgálati médiumok ettől kezdve közvetlenül az államtól kapták meg az ennek megfelelő összeget. A közmédia költségvetési függése a mindenkori parlamenti többségtől tovább nőtt.

Az 1994 és 2010 közötti korszak ezért kettős örökséget hagyott maga után. A médiarendszer egésze sokkal pluralistább volt, mint a 2010 utáni időszakban, ugyanakkor a közmédia nem tudott ebből valódi, teljes közszolgálati függetlenséget építeni. A NER-rendszer előtti időszakban a kormányfelügyelet helyét sok esetben nem (csak) szakmai autonómia, hanem pártpolitikai alkumechanizmusok vették át.

Közmédia mint hatalmi infrastruktúra

2010 után a korábbi, pártpolitikai alkukra és kuratóriumi egyensúlyokra épülő rendszer helyét egy jóval központosítottabb modell vette át, amelyben az alkotmányozói felhatalmazással rendelkező kormánytöbbség tartós, ciklusokon túlnyúló intézményi befolyást szerzett a médiafelügyelet és a közmédia fölött.

A 2010-es médiatörvény alapjaiban szabta újra a magyar médiaszabályozás intézményrendszerét. Az ORTT helyét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve annak Médiatanácsa vette át. A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés kétharmados többséggel, kilenc évre választja, vagyis a testület mandátuma eleve túlnyúlik egy parlamenti cikluson. Az akkori parlamenti erőviszonyok mellett ez azt jelentette, hogy az új médiafelügyeleti rendszer induló személyi összetételét a Fidesz–KDNP tudta meghatározni.

Az ilyen típusú, cikluson túlnyúló személyi bebetonozásról ebben a cikkünkben írtunk korábban:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 14. A kétharmad csapdájába került Magyarország – Így lehetne 36 év után végleg lezárni a rendszerváltást

A közmédia szempontjából a legfontosabb szervezeti újítás az MTVA, vagyis a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap lett, ide került a közszolgálati médiarendszer működtetésének, finanszírozásának, vagyonkezelésének és műsorgyártási kapacitásainak jelentős része. Az intézmény alá vonták össze a Magyar Televíziót, Magyar Rádiót, Duna Televíziót és az MTI-t. 2015-ben tovább egyszerűsödött a rendszer, a négy médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-ben egyesült.

A kormányzati érvelés szerint erre az átalakításra azért volt szükség, mert a 2010 előtti közmédia széttagolt, pazarló, párhuzamos struktúrákkal működő rendszer volt. A racionalizálás végül – legalábbis a gyakorlat azt mutatta - politikai központosítást eredményezett.

A 2010 utáni modell hazai és nemzetközi bírálói szerint a közmédia fokozatosan elveszítette közszolgálati jellegét, és a kormányzati kommunikáció egyik legfontosabb intézményévé vált. Az EBESZ médiaszabadság-képviselője már 2010-ben arra figyelmeztetett, hogy az új magyar médiaszabályozás veszélyeztetheti a szerkesztői függetlenséget és a médiapluralizmust, és szélesebb szakmai-társadalmi egyeztetést sürgetett.

A legsúlyosabb és visszatérő probléma a médiaegyensúly hiánya volt. A 2010 utáni választásokról szóló nemzetközi megfigyelői jelentések rendre azt jelezték, hogy a kormánypártok a médiakörnyezetben is előnyt élveztek, a közmédia pedig nem tudta betölteni azt a szerepet, amelyet egy pártatlan közszolgálati intézménytől el lehetne várni. A 2026-os kampányban a Republikon Intézet közmédia-monitoringja is azt mutatta, hogy a közmédia politikai szereplők megjelenítésében és hangvételében továbbra is mérhető torzulások voltak.

A közmédia átalakítása nem önmagában történt, 2010 után a kormányközeli magánmédia is egyre szervezettebbé vált, amit állami hirdetések, tulajdonosi átrendeződések és szabályozói döntések is segítettek, felerősítve az állam piaci torzító szerepét. Ennek egyik csúcspontja a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, vagyis a KESMA létrejötte volt 2018-ban, amikor számos kormányközeli médiatermék került egy alapítvány alá. Ettől a közmédia már nem önmagában, hanem egy tágabb, állami hirdetésekkel, szabályozói döntésekkel és kormányközeli tulajdonosi hálózatokkal megerősített médiarendszer részeként működött.

Milyen lenne a jó közmédia?

A jó közmédia nem egyszerűen állami televízió és rádió, és nem is a mindenkori kormány tájékoztatási csatornája. Azért van rá szükség, mert a demokráciákban vannak olyan feladatok, amelyeket a piac önmagában nem feltétlenül lát el: ilyen lehet a megbízható, pártatlan hírszolgáltatás, kisebbségi és regionális tartalmak, kulturális és oktatási műsorok, válsághelyzeti tájékoztatás és a sort még hosszan lehetne folytatni.

Egy jó közmédiához lényegében egyetlen, egyszerű szabály vezet: a politikai függetlenség és elszámoltathatóság. Ennek megvalósítása már jóval nehezebb és összetettebb: a legfontosabb a politikai befolyástól védett vezetőválasztás, a kiszámítható finanszírozás, a szerkesztői függetlenség, és az átlátható gazdálkodás.

Európában többféle modell van, egyik sem hibátlan, de vannak tanulságos példák. A finn Yle működését külön közmédiaadó finanszírozza, amelynek alapját pedig törvényben rögzített indexálás adja, ami elvileg csökkenti a pénzügyi függést a mindenkori parlamenti többségtől. A német ARD-ZDF rendszerben a háztartások és intézmények által fizetett műsorszolgáltatási díj adja a közmédia forrásainak alapját.

A finanszírozás azonban önmagában nem elég, legalább ilyen fontos, hogy ki és hogyan felügyeli a közmédiát. Az új magyar javaslatra leginkább hasonlító, (továbbra sem hibátlan) példa a német ZDF Fernsehrat, vagyis televíziós tanács. A hatvanfős testületben nemcsak állami és politikai szereplők ülnek, hanem egyházak, szakszervezetek, valamint különböző társadalmi csoportokat képviselő érdekképviseletek. A német modellben tehát nem eltűnik a politika, hanem intézményi korlátok állnak a politikai oldalak előtt.

A jó közmédia nem úgy pártatlan, hogy minden ügyben középutat keres, vagy minden állítással szemben automatikusan ugyanannyi időt ad az ellenkező állításnak. A pártatlanság inkább azt jelenti, hogy a közönség érdemi képet kap a releváns politikai álláspontokról, a kormányzati és ellenzéki érvek nem torzított arányban jelennek meg, a szerkesztőség világosan elválasztja a hírt a véleménytől, és a közpénzből működő média nem kampányeszközként, hanem ellenőrizhető tájékoztatási intézményként viselkedik és biztosítja, hogy a választók tisztességesen összehasonlítható politikai ajánlatokkal találkozzanak.

Mit állít magáról a magyar javaslat?

A Tisza-kormány ennek a 2010 után kiépült közmédiamodellnek a lebontását ígérte.

A javaslat ennek megfelelően nem csak vezetőket cserélne, hanem a teljes szervezeti logikát átalakítaná. A jelenlegi struktúra helyére két fő közszolgálati szervezet kerülne: a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. Ez különválasztaná a műsorszolgáltatási és hírügynökségi feladatokat. A vezérigazgatói pozíciókat nyílt pályázattal kívánják betölteni, amelyre a felhívást a saját honlapjuk mellett legalább három, „kiemelkedő látogatottsággal rendelkező független online hírportálon”, továbbá szakmai portálokon megjelentetnék. A szavazás két körben zajlik, a második körbe a két legtöbb támogató szavazatot kapott pályázó kerül.

A második fontos újítás a Független Közmédia Testület létrehozása lenne. Ez váltaná fel a sokat bírált közalapítványi-kuratóriumi modellt, és tulajdonosi, felügyeleti, gazdálkodási, valamint vezetőválasztási jogköröket kapna az új közszolgálati médiaszervezetek felett. A testület tervezett összetétele ugyanakkor nem kíván válaszolni az 1996–2010 közötti paritásos modell problémáira: három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének négy évre, további három tagot pedig médiaszakmai szervezetek jelöltjei közül választanának ki két (eredeti javaslatban öt) évre, egyszeri újraválaszthatósággal. A tagok megválasztásához a jelen lévő képviselők kétharmada szükséges, ugyanakkor egyenkénti szavazással döntenek személyükről.

A szakmai tagok jelölése többlépcsős folyamat lenne. A három szakmai tagra politikai szervezetnek nem minősülő médiaszakmai szervezetek tehetnének javaslatot. A jelölteket a Tanács nyilvános ülésén hallgatnák meg, amelyen médiaszakmai szervezetek, országos gyermekvédelmi és jogvédő civil szervezetek, valamint közmédiában dolgozó szakszervezetek képviselői is részt vennének. A nyilvános meghallgatásra a civilek 1-1 képviselőt delegálhatnak, a közmédiás szakszervezetek is összesen kettőt, akikről maguknak kell megállapodniuk. Ha nem sikerül, akkor nem kerülnek be a bizottságba. Innen tovább kerül a jelöltek neve az Országgyűlés szakosított bizottságához, majd a meghallgatás után javaslatot tesz az Országgyűlésnek.

Több szempontból fontos, hogy a Testületet a törvény akkor tartja megalakultnak, ha a 9 jelöltből 5 tagot megválasztanak.

A rendszer szigorú összeférhetetlenségi szabályokat jelöl ki: az új testület tagjának nem jelölhető olyan személy, aki a jelölése előtti 5 évben valamely párt tisztségviselője volt, állami, önkormányzati intézményben, gazdasági társaságban, választott testületben párt jelöltjeként vagy delegáltjaként töltött be tisztséget, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott.

A javaslat a testület feladatkörébe utalná a felügyeletet, a függetlenség védelmét, a működés és gazdálkodás ellenőrzését, valamint a vezetőkiválasztásban való részvételt. A nagy értékű szerződések is erősebb kontroll alá kerülnének, a százmillió forint feletti ügyletekhez testületi jóváhagyás, a háromszázmillió forint feletti szerződésekhez pedig már előzetes tárgyalási felhatalmazás is kellene. A közmédia finanszírozásában a javaslat hároméves költségvetési ciklust vezetne be, hogy kiszámíthatóbbá tegye a működést, és csökkentse az éves költségvetési alkukból fakadó politikai függést. Emellett létrejönne az MTVA helyett a Sajtóalap is: az NMHH költségvetésén belüli, a Médiatanács által kezelt elkülönített pénzalap, amely már nemcsak a közmédia közvetlen fenntartására, hanem független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és etikus újságírási normák szerint működő sajtótermékek támogatására szolgálna.

A harmadik elem az átláthatóság és a társadalmi kontroll ígérete. A Független Közmédia Testület működése nyilvánosabb lenne, üléseiről jegyzőkönyv készülne, a közmédia teljesítményét pedig évente független szakértőkkel vizsgáltatnák meg.

A negyedik fontos vállalás a közszolgálati alapelvek újrafogalmazása. A javaslat új Közszolgálati Chartát hozna létre, amely a közmédia működésének szakmai és etikai alapdokumentuma lenne. Ebben rögzítenék a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeit, a szerkesztői szabadság garanciáit, a forráskezelés alapelveit, a dezinformáció elleni fellépés szabályait, a mesterséges intelligencia használatának kereteit és a kiskorúak védelmét is.

A Chartát a Független Közmédia Testület javaslata alapján a 18 tagú Közszolgálati Tanács alkotná meg. A saját elnökét maga választó Tanács feladata a társadalmi felügyelet biztosítása lenne a közszolgálati médiaszolgáltató és a közszolgálati médiatartalom-szolgáltatás felett.

A Közszolgálati Tanács tagjait többek között tudományos és felsőoktatási szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati szövetségek, határon túli magyar kulturális szervezetek, gyermekvédelmi, családvédelmi, fogyatékosságügyi és környezetvédelmi civil szervezetek, valamint művészeti és kulturális szakmai szervezetek delegálják három évre.

Az ötödik elem a Médiatanács átalakítása lenne. A javaslat mérsékelné a jelenlegi ciklusokon túlnyúló bebetonozás logikáját: a hét tagú testületben három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének négy évre, az elnöki tisztségre pedig nyílt pályázatot írnának ki, ötéves mandátummal.

Az eredeti tervezetben még 5 fő, kettő-kettő leosztással szerepelt, de a Törvényalkotási Bizottság befogadta azt a módosító javaslatot, amely hét főre növelte a tanács létszámát. Az ellenzéki indoklás szerint ugyanis enélkül ebben a ciklusban kiesett volna vagy a Fideszes, vagy a KDNP-s, vagy a Mi Hazánkos jelölt. Ez egyébként így a Médiatanács létszámának növelését eredményezi, korábban öt fő volt.

A Tanácsot egyidejű, listás szavazással választja meg a parlament, kétharmados többséggel. Vagyis a kilencéves mandátum megszűnne, de a ciklusokon túlnyúlás az elnöki posztnál részben továbbra is megmaradna. Az elnökhelyettesek megválasztási köre is szűkül, az új törvény ugyanis komoly szakmai feltételeket (5-10 év tapasztalat, felsőfokú végzettség) határoz meg, viszont újraválaszthatóságban könnyítések történtek (korábban nem, most egyszer újraválaszthatóak).

A következő kérdés azonban már az, hogy az ígért garanciák valóban képesek-e kizárni a politikai befolyást, vagy csak egy új, paritásosabb, de továbbra is pártpolitikai logikára épülő közmédiamodellt hoznának létre.

Mi szól a javaslat mellett?

A 2010 után kialakult rendszer bírálói szerint a közmédia elveszítette azt a közszolgálati jellegét, amelynek lényege éppen az lenne, hogy a mindenkori kormánytól függetlenül, a választók egészét szolgálva működjön. Ha ezt elfogadjuk kiindulópontnak, akkor a reform mellett szól, hogy nem pusztán személycseréket ígér, hanem a központosított szervezeti logika lebontását, az MTVA jelenlegi szerepének megszüntetését, az MTI, tehát a hírügynökség különválasztását és egy új, szakmai szervezeteket is bevonó felügyeleti rendszer felállítását.

A javaslat mellett szólhat az is, hogy nem az 1996 és 2010 között működő paritásos modell egyszerű visszaállítására tesz kísérletet. A Független Közmédia Testületben ugyan megmaradna a kormányoldali és ellenzéki jelenlét, de a rendszer választott szakmai tagokkal, szigorú összeférhetetlenségi szabályokkal (amelyek egyébként példaértékűek lehetnek a többi közjogi funkció átalakításakor is), nyíltabb vezetői pályázatokkal próbálná csökkenteni annak esélyét, hogy a közmédia ismét kizárólag pártpolitikai alkuk tárgya legyen. A nagy értékű szerződések testületi ellenőrzése, a hároméves költségvetési ciklus és az éves szakértői értékelés mind abba az irányba mutatnak, hogy a közmédia működése átláthatóbb és számonkérhetőbb legyen.

A reform mellett további érv, hogy a közmédia átalakítása nem csak belpolitikai kérdés, hanem európai jogi és intézményi környezetbe is illeszkedik. Az Európai Médiaszabadság Rendelet, vagyis az EMFA fő szabályai 2025. augusztus 8-tól alkalmazandóak, és az uniós szabályozás kifejezetten a médiaszabadság, a szerkesztői függetlenség és a médiapluralizmus védelmét célozza. Mivel az Európai Bizottság 2025 decemberében kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, így a közmédia átalakítása nemcsak politikai ígéretként, hanem uniós jogi megfelelési kísérletként is értelmezhető.

Kifejezetten előnyös a politikai mandátumok parlamenti ciklusokhoz való igazítása. A korábbi, 9 éves rendszer ugyanis olyan rendszert eredményez(het)ett, amelyben egy ciklusnak egyáltalán nincs beleszólása az adott intézmény személyi összetételébe.

A megoldás kétségkívül egyik legvitatottabb pontja az, hogy a javaslatot önálló képviselői indítványként (ÖKI) nyújtották be. Ezt a kritikusok éppen azért kifogásolják, mert így a törvényjavaslat nem a kormányzati előterjesztésekre jellemző, hosszabb előkészítési és társadalmi egyeztetési folyamaton keresztül jut a parlament elé.

Ugyanakkor a Ruff Bálint által jövő hétre kezdeményezett rendkívüli ülés (amely kifejezetten kéri a T/200-as javaslat sürgős tárgyalását) indokolásában kifejezetten szerepel, hogy a "megtárgyalásra kerülő törvénymódosítások célja, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen." Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy a reform része annak a szélesebb jogállamisági helyreállítási csomagnak, amellyel az új magyar kormány Brüsszel felé is bizonyítani próbálja, hogy szakít a 2010 utáni intézményi modellel.

Ha így nézzük, a sietségnek is lehet politikai magyarázata. A helyreállítási alap szabályai szerint a reformokat és beruházásokat 2026 augusztusáig kell végrehajtani, miközben Magyarország 2026 júniusában nyújtotta be a felülvizsgált helyreállítási tervét az Európai Bizottságnak. Vagyis a kormány számára az időnyomás valós: ha a források felszabadításához jogállamisági és intézményi hitelességet kell felmutatni, akkor a közmédia átalakítása ebbe a gyorsított reformlogikába illeszkedik, ahol nincs idő a társadalmi egyeztetés kivárására.

További nyomást fejt ki Magyar Péter kormányára az a tény, hogy a kampányban a közmédia átalakítása az egyik leglátványosabb ígéret volt, még ha az olyan megfogalmazások, mint a közmédia hírszolgáltatásának „első naptól” való felfüggesztése, nyilvánvalóan túlzóak és intézményileg nehezen kivitelezhetőek voltak is. Ebben az értelmezési keretben az önálló képviselői indítvány nem a szakmai egyeztetés megkerüléseként, hanem a választói felhatalmazás gyors végrehajtásaként jelenik meg.

A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan

- érvelt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is egy Facebook-videóban.

Nem szabad azt a tényt sem elhanyagolni, hogy ha minden, a NER lebontását érintő jogszabályt a kormány nyújtana be, a választói bázis egy jó része úgy érezhetné, semmi sem halad az országban – miközben

Magyar Péter beiktatását követő aktív politikája (ukránok, eu-s pénzek) pont a gyorsan intézkedő kormány képét igyekszik megteremteni.

A javaslat melletti legerősebb érv tehát az, hogy egy régen húzódó, uniós jogi szinten is kifogásolt intézményi problémára próbál gyors választ adni. A kérdés csak az, hogy a gyorsaság ára nem éppen az a szakmai és társadalmi legitimitás lesz-e, amelyre egy valóban független közmédia felépítéséhez szükség volna.

Mi szól a javaslat ellen?

A javaslat legfontosabb kockázata, hogy miközben a 2010 után kialakult központosított modellt lebontaná, nem biztos, hogy valóban politikamentes rendszert hozna létre. A Független Közmédia Testület elvileg paritásos és részben szakmai összetételű lenne, de a tagok jelentős részét továbbra is politikai szereplők jelölnék, sőt, az 1996-os törvénnyel szemben a szakmai jelöltek esetén a végső kiválasztás is parlamenti eljáráson keresztül történne.

Itt sem egyértelmű a jogalkotó szándéka, Hantosi István, a Tisza listáról bejutó képviselője, a Törvényalkotási Bizottság tagja és a T/200-as javaslat egyik benyújtója ugyanis az általános vitában azt mondta, "három tagot a kormányoldal jelöl, hármat pedig az ellenzéki oldal, további három tagot pedig szakmai szervezetek delegálhatnak". A probléma viszont ott kezdődik, hogy a törvényben nem ez szerepel, ott a szakmai jelöltek mandátumát is parlamenti szavazáshoz kötik. Ez nem delegálás, hanem választás.

Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a szakmai-civil döntés fölött - szemben az 1996-os törvénnyel - pártpolitikai, parlamenti kontroll érvényesül,

így a szakmai szervezeteknek mérlegelniük kell egy adott jelölt parlamenti elfogadottságát is.

Ez különösen azért probléma, mert a javaslat szerint a Független Közmédia Testület tagjait egyenkénti szavazással választanák meg. Ennek komoly politikai következménye lehet, főleg mivel a testület működéséhez már öt tag (eredetileg hat volt) is elegendő, miközben a kilencből három kormánypárti, három ellenzéki és három szakmai-civil hátterű tag lenne. A törvény így, ebben a formában elvileg megnyitja a lehetőség arra, hogy valamelyik oldal jelöltjeit kiszavazzák vagy tartósan ne válasszák meg, a testület pedig mégis működőképes maradjon.

A feles többség helyetti kétharmados választási követelmény maximum annyiban nehezíti a politikai alkut, hogy végső soron - normális joggyakorlatban - ellenzéki-kormánypárti megegyezés szükséges, a civil-szakmai oldalt viszont nem védi meg senki, (bár a szavazási sorrend akár a kormánypártot is megviccelheti).

Az is hátrányos módon érinti a civil-szakmai oldalt, hogy őket a Törvényalkotási Bizottságban befogadott ellenzéki módosító javaslat értelmében nem öt, hanem két évre választanák. Ez azt jelenti, hogy a testületi mandátum közepén a civil jelöltek kirotálódnak, viszont - mivel öt fővel működőképes az intézmény - az Országgyűlés megteheti, hogy nem választja meg a következő két évre az új jelölteket.

Vagyis a paritás papíron megjelenik, de a működési szabályok mellett nem feltétlenül garantált, hogy a gyakorlatban is fennmarad.

A javaslat új formában idézheti fel a csonka kuratóriumok problémáját.

A magyar médiatörténet egyik, korábban ismertetett tanulsága éppen az volt, hogy a paritásosnak szánt rendszerek csak addig működnek garanciaként, amíg a politikai szereplők betartják az egyensúly írott és íratlan szabályait. Az 1996 utáni kuratóriumi modell egyik kudarca is az volt, hogy a pártpolitikai jelölés, a blokkolás és a személyi alkuk könnyen felülírták a függetlenségi szándékot.

A problémát részben kezelhetné az egyidejű, listás választás intézménye, épp ezért érthetetlen, hogy a jogalkotó miért döntött az egyenkénti voksolás mellett. Különösen úgy, hogy később, a Médiatanács paritásos tagjainak megválasztásánál a hasonló problémahalmazra már ezt a megoldást alkalmazza. Az eltérés vélhetően a két, mintának vehető törvény közötti eltérésből fakad, ami felvetheti azon kritikákat, hogy a jogalkotó nem fordított kellő figyelmet a jogszabály megalkotására.

A szakmai-civil tagok megválasztásával, valamint a Független Közmédia Testület tagjainak választási módjával kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Miniszterelnökséget. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A másik nyitott kérdés a „politikai szervezetnek nem minősülő médiaszakmai szervezetek” fogalma. A javaslat a három szakmai tag jelölését ilyen szervezetekhez kötné, de önmagában nem egyértelmű, pontosan ki minősül médiaszakmai szervezetnek, ahogy az sem, ki dönti el, ki nem politikailag kötődő szereplő.

Hasonló kockázatot jelent a jelölési rendszer bonyolultsága is. A szakmai tagok kiválasztása több lépcsőn, civil, gyermekvédelmi, jogvédő, szakszervezeti, szakmai és parlamenti szereplők részvételével történne. Ez elvileg növeli a társadalmi kontrollt, de közben nehezen átláthatóvá is teheti a folyamatot. Minél több szereplőn és szűrőn megy át egy jelölt, annál több ponton jelenhetnek meg informális alkuk, szervezeti rivalizálások vagy politikai nyomásgyakorlási lehetőségek.

Kritikus pont az is, hogy a társadalmi kontrollra hivatott Közszolgálati Tanács összetétele sem magától értetődően független. A jelölő szervezetek között megjelennek olyan intézmények, amelyek – több esetben finanszírozási szempontból – kisebb-nagyobb függőségben vannak a mindenkori politikai többségtől.

A javaslat másik nagy támadható pontja az önálló képviselői indítványként való benyújtás. A gyorsaság mellett szólnak ugyan érvek, de egy közmédia-reform éppen attól lenne erős, ha széles szakmai és társadalmi legitimáció állna mögötte. Különösen azért is, mert a javaslat sarkalatos törvény, így később is csak kétharmad tudja módosítani.

Ráadásul a Tisza korábban maga is azt hangsúlyozta, hogy a közmédia átalakítása nem pusztán politikai döntés, hanem társadalmi helyreállítási folyamat. Ehhez képest az önálló képviselői indítvány könnyen azt az üzenetet keltheti, hogy a társadalmi párbeszéd nem a törvény elfogadása előtt, hanem majd utólag, az új intézményi keretek között történne meg.

Különösen érzékeny az átmeneti irányítás kérdése, hiszen a vezetők kinevezéséig a közmédia szakmai irányítása Tarr Zoltán miniszter kezébe kerül, akkor az átmenet éppen azt a problémát idézheti fel, amelyet a reform megszüntetni akar.

A Sajtóalap létrehozása szintén hordoz kockázatokat. Elvileg a független médiatartalmak, közösségi médiaszolgáltatások és etikus újságírási normák szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálná, de éppen ezért különösen fontos, ki és milyen szempontok alapján dönt arról, mi számít „etikus” vagy támogatásra érdemes újságírásnak. Ha a támogatási rendszer nem teljesen átlátható, objektív és politikailag semleges, akkor az állami hirdetések torzító hatása helyett egy új, pályázati alapú befolyásolási csatorna jöhet létre.

A javaslat legnagyobb dilemmája tehát az, hogy miközben szakítani akar a 2010 utáni központosított modellel, több ponton továbbra is a magyar médiapolitika régi eszközeire épít: parlamenti jelölésre, politikai alkukra, homályosan meghatározott szakmai-civil szereplőkre és gyors intézményi átállításra. Ez nem jelenti azt, hogy a reform szükségtelen lenne, sőt, a közmédia megreformálása és a valódi függetlenség megteremtése valóban nagyon fontos feladat, amellyel kapcsolatban a rendszerváltás óta minden kormányzó párt adós maradt.

Még pár dolog a jövőre nézve

A Tisza közmédia-javaslata egyszerre szükséges és kockázatos reform. Szükséges, mert a 2010 után kiépült közmédia-modell fenntarthatatlan volt, és uniós jogi szinten is kifogások tárgyává vált. Kockázatos, mert a függetlenség helyreállítását gyors parlamenti eljárásban, továbbra is politikai jelölési logikára építve próbálja megoldani. A magyar közmédia története alapján azonban nem elég lebontani az előző kormány rendszerét: olyan szabályokat kell alkotni, amelyek a következő kormányt is korlátozni fogják.

A valódi kérdés így inkább az, hogy az új rendszer képes-e megvédeni a közmédiát akkor is, amikor annak működése kényelmetlen a mindenkori hatalomnak. Ha igen, ez valódi szakítás lehet a magyar médiaháborúk harmincéves történetével. Ha nem, akkor a közmédia ismételten nem függetlenedik, csak gazdát cserél. Az említett hiányosságok mind abba az irányba mutatnak, hogy a későbbi kormányzatok - ha erre van politikai akarat -

visszahozhatják a régi rendszerek problémáit is.

Különösen érdekes az új törvény mandátumokhoz viszonyuló kérdése, amelyet a 37. paragrafus szabályoz. Ennek értelmében megszűnik a Médiatanács, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriuma, valamint a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA jelenlegi vezető tisztségviselőinek megbízatása.

Ez óhatatlanul felidézi az egykori legfőbb bírósági elnök, Baka András ügyét, ahol a szervezeti átalakításokkal kötötték össze a korai mandátum megszüntetésétét. Még mindig nem ismert, hogy fog kinézni az az Alaptörvény-módosító javaslatcsomag, amely egyszerre rendezi minden olyan közjogi méltóság mandátumát, akiket Magyar Péter „Orbán-bábokként” jellemez és leváltásukra törekszik. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a fenti törvénytervezet mandátumokra vonatkozó szabályozása lesz a minta, és tartós szervezeti átalakításokkal fogják indokolni a Fidesz-kétharmad által közjogi tisztségekbe juttatott vezetőket.

Remélhetőleg a T/200-as javaslat példát mutat a szigorú összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a közjogi méltóságok tisztségeinek megreformálásakor is. Így ugyanis könnyebben elkerülhető lenne, hogy pártkádereknek tartott vagy titulált emberek kerüljenek fontos, a fékek és ellensúlyok fenntartásában szerepet játszó közjogi pozíciókba.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert