Így működik a Maradona-módszer: zseniális trükkel fékezi meg az inflációt az európai nagyhatalom jegybankja

Andrew Bailey, a Bank of England jelenlegi kormányzója aktív tartásként hivatkozik arra a megközelítésre, amelynek lényege, hogy a jegybank az alapkamat változatlanul hagyása mellett is szigorú hangnemet üt meg. Ez arra ösztönzi a piacokat, hogy a pénzügyi feltételek maguktól szigorodjanak, így nincs szükség tényleges kamatemelésre.
A Maradona-elmélet elnevezés Diego Maradona legendás, 1986-os góljára utal, amikor az argentin klasszis egyenesen futott a kapu felé, a védők mégis kitértek előle, vagyis a pálya változatlan maradt, csupán a védekezők mozgása alakította a játékot.
A csütörtöki kamatdöntés a Maradona-stratégia iskolapéldája volt. A monetáris politikai bizottság ugyanis 3,75 százalékon tartotta az irányadó rátát, jóllehet a kilenctagú testületből ketten azonnali, 4 százalékra történő emelést szorgalmaztak, egy harmadik, külső tag pedig jelezte, hogy júliusban csatlakozhat hozzájuk. A jegyzőkönyv hangvétele ugyanakkor inkább a monetáris enyhítés irányába mutatott. Ruth Gregory, a Capital Economics elemzője szerint
a bizottság kiválóan játssza a szigorításpárti (hawkish, héja) szerepét, ám tényleges kamatemelést valószínűleg nem hajt majd végre.
A szigorú retorika hátterében a feszültségek enyhülése nyomán javuló inflációs kilátások állnak.
Az olajár három hónapos mélypontra, 80 dollár alá süllyedt, ami messze elmarad a brit jegybank áprilisi, optimistább forgatókönyvében szereplő 108 dolláros szinttől. A fogyasztói árak májusban 2,8 százalékkal emelkedtek, elmaradva a jegybank által előrejelzett 3,3 százaléktól. A bizottság jelenleg 3,25 százalékos inflációs csúccsal számol a korábban várt 3,6 százalék helyett. Emellett a munkaerőpiac is fellazult, és egyelőre kevés jel utal arra, hogy az energiaár-sokk bér-ár spirált indítana el.
Ennek ellenére a piacok továbbra is beáraznak egy negyed százalékpontos kamatemelést decemberig, ami a lakossági jelzáloghitelek és a vállalati hitelek drágulásán keresztül már önmagában is visszafogja a keresletet. Februárban a kereskedők még a kamatszint 3,25 százalékra csökkentésével számoltak az idei évre, így a pénzügyi feltételek azóta végbement szigorodása jelentősnek mondható. A bizottság többsége szerint ez megfelelő védelmet nyújt az inflációs kockázatokkal szemben. A Nomura és a Capital Economics elemzői egyaránt úgy vélik, hogy
az angol jegybank végül egyáltalán nem nyúl majd a kamatokhoz, és a következő lépés jövőre egy 3,5 százalékos szintre történő csökkentés lesz.
Ez a stratégia nem egyedülálló, hiszen az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szintén szinten tartotta az alapkamatot a héten. Kevin Warsh, a Fed új elnöke eközben határozottan szigorú hangvételt ütött meg az infláció kapcsán, ami önmagában is elegendőnek bizonyult a pénzügyi feltételek szigorodásához.
A kamatcsere-ügyletek jelenleg mindkét jegybank esetében egy-két további emelést áraznak az idei évre.
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