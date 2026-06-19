Itt az elképesztő hőség - Reagál Budapest

A hivatal közlése szerint szerint az ivókutak pontos helyét már a BudapestGO alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni.
A Főpolgármesteri Hivatal azt írta, hogy a Budapesti Közművek (BKM) valamennyi érintett divíziója előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat: az FKF a locsolójárműveket indít, a FŐKERT öntözési és árnyékolási programokat működtet, a FŐTÁV pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is - írták.
Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ
bevezeti a "hőkeret" menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek.
A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a fővárosi intézmények és közszolgáltatók "nagyon széles körű védelmi protokollt" alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetők, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várja a társaság.
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