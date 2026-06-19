CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Itt az elképesztő hőség - Reagál Budapest
Gazdaság

Itt az elképesztő hőség - Reagál Budapest

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A hőségben az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása; Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken.

A hivatal közlése szerint szerint az ivókutak pontos helyét már a BudapestGO alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni.

A Főpolgármesteri Hivatal azt írta, hogy a Budapesti Közművek (BKM) valamennyi érintett divíziója előkészíti a hőség idejére a védelmi feladatokat: az FKF a locsolójárműveket indít, a FŐKERT öntözési és árnyékolási programokat működtet, a FŐTÁV pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A BKM mintegy 20 mosó-locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is - írták.

Kitértek arra is, hogy a Budapesti Közlekedési Központ

bevezeti a "hőkeret" menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek.

Még több Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Sulyok Tamás aláírta, korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

A Főpolgármesteri Hivatal közölte: a fővárosi intézmények és közszolgáltatók "nagyon széles körű védelmi protokollt" alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt közölte, hogy a nyári időszakban kiemelt figyelmet fordít a komfortos utazási körülmények biztosítására, és folyamatosan figyelemmel kíséri a járművek légkondicionáló berendezéseinek működését. Az ellenőrzések eredményei a BKK honlapján is elérhetők, az utasok visszajelzéseit pedig továbbra is várja a társaság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility