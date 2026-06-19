Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése

A friss élelmiszerek árát nem tartalmazó maginflációs mutató éves szinten 1,4 százalékkal emelkedett májusban, derült ki a belügyminisztérium pénteki közléséből. Az adat megfelelt az elemzői várakozásoknak, és ezzel 2022 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. Az energiaárakat is kiszűrő mutató eközben 1,8 százalékos éves emelkedést jelzett - írja a Bloomberg.
Az adatok jól tükrözik Takaicsi Szanae miniszterelnök megélhetési költségeket mérséklő programjainak hatékonyságát, amelyek nagyrészt üzemanyag-támogatásokon alapulnak.
A kormány nemrég pótköltségvetést fogadott el a közel-keleti válság háztartásokra gyakorolt hatásainak tompítására. Az amerikai–iráni ideiglenes békeegyezmény életbe lépése ellenére az olajárak továbbra is magasak, és az energiapiaci szereplők szerint akár hónapokba is telhet, mire a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok volumene normalizálódik.
A pénteki jelentés várhatóan nem tántorítja el a japán jegybankot a további kamatemelésektől. A monetáris hatóság kedden 1 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami 1995 óta a legmagasabb szintet jelenti, és jelezte, hogy kész folytatni a monetáris szigorítást, amennyiben a gazdasági folyamatok és az árak az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak. Az e heti döntést követően megkérdezett elemzők elsöprő többsége az év végéig újabb kamatemelésre számít.
A japán árfolyamokat és árakat a gyenge jen is érdemben befolyásolja. A dollárral szembeni átlagárfolyam májusban 158,24 volt, ami több mint 8 százalékkal gyengébb az egy évvel korábbinál, és ez jelentősen megdrágítja az importot. A jen péntek reggel Tokióban 161,31 körül forgott, ami már a negyvenéves mélypontját közelíti, növelve a jegybanki devizapiaci intervenció kockázatát.
A benzin ára májusban 7 százalékkal csökkent éves összevetésben, a feldolgozott élelmiszerek drágulása lassult, a rizs ára pedig közel 5 százalékkal esett. Ugyanakkor a szolgáltatások költségei, köztük a szállodai árak, emelkedtek. A jegybank legutóbbi közleményében arra figyelmeztetett, hogy a magasabb energiaköltségek gyorsan megjelentek a vállalati szektorban, és szélesebb körben is átgyűrűzhetnek a fogyasztói árakba, amit jól mutat, hogy a termelői árindex májusban három éve nem látott ütemben ugrott meg éves alapon.
Takaicsi számára különösen aggasztó a mindennapi háztartási cikkek tartós drágulása, mivel a magas élelmiszerárak elszívják a vásárlóerőt a nem létfontosságú termékek és szolgáltatások elől. A Teikoku Databank jelentése szerint júniusban több mint ezer élelmiszer- és italtermék ára emelkedik, szemben a májusi mindössze 84 termékkel. Ez a drágulás részben a műanyag csomagolásokhoz használt vegyipari alapanyagok költségnövekedését tükrözi.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy meglepetések készülnek az IT-infrastruktúra piacán – A Kermann szerint lejárt a kapuőrök ideje
A rekordbevételt elérő Kermann IT nagy reményeket fűz a kormányváltással átalakuló piachoz.
UniCredit-vezér: a németek sokkal jobb banki szolgáltatásokat akarnak
Ők megoldanák a kérdést.
Sorra dőlnek be a lakossági hitelek Kínában, már a fogyasztást veszélyezteti a válság
Akár a lakosság 11%-a is fizetési késedelembe eshetett az év végére.
Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről
A védett ár alá esik az üzemanyagár.
Rossz hír az aranybefektetőknek, 500 dollárral vágta vissza a célárát a Goldman
Már nem vár kamatcsökkentést.
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Módosítja a kormány a likviditási célú Széchenyi Kártya Program kamatozását
A július 15-től kötött Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ szerződések esetében már nem lesz érvényes
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Van, aki még Buffettnél is nagyobb májer, szétkereste magát a SpaceX-en
Nem ér ennyit?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.