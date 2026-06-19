Jó hír érkezett Japánból: megállt az infláció emelkedése

Japánban májusban változatlan szinten maradt a maginfláció, részben a kormányzati támogatásoknak köszönhetően, amelyek féken tartották az energiaköltségeket. A japán jegybank ennek ellenére további kamatemeléseket fontolgat az év hátralevő részében.

A friss élelmiszerek árát nem tartalmazó maginflációs mutató éves szinten 1,4 százalékkal emelkedett májusban, derült ki a belügyminisztérium pénteki közléséből. Az adat megfelelt az elemzői várakozásoknak, és ezzel 2022 óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. Az energiaárakat is kiszűrő mutató eközben 1,8 százalékos éves emelkedést jelzett - írja a Bloomberg.

Az adatok jól tükrözik Takaicsi Szanae miniszterelnök megélhetési költségeket mérséklő programjainak hatékonyságát, amelyek nagyrészt üzemanyag-támogatásokon alapulnak.

A kormány nemrég pótköltségvetést fogadott el a közel-keleti válság háztartásokra gyakorolt hatásainak tompítására. Az amerikai–iráni ideiglenes békeegyezmény életbe lépése ellenére az olajárak továbbra is magasak, és az energiapiaci szereplők szerint akár hónapokba is telhet, mire a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok volumene normalizálódik.

A pénteki jelentés várhatóan nem tántorítja el a japán jegybankot a további kamatemelésektől. A monetáris hatóság kedden 1 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami 1995 óta a legmagasabb szintet jelenti, és jelezte, hogy kész folytatni a monetáris szigorítást, amennyiben a gazdasági folyamatok és az árak az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak. Az e heti döntést követően megkérdezett elemzők elsöprő többsége az év végéig újabb kamatemelésre számít.

A japán árfolyamokat és árakat a gyenge jen is érdemben befolyásolja. A dollárral szembeni átlagárfolyam májusban 158,24 volt, ami több mint 8 százalékkal gyengébb az egy évvel korábbinál, és ez jelentősen megdrágítja az importot. A jen péntek reggel Tokióban 161,31 körül forgott, ami már a negyvenéves mélypontját közelíti, növelve a jegybanki devizapiaci intervenció kockázatát.

A benzin ára májusban 7 százalékkal csökkent éves összevetésben, a feldolgozott élelmiszerek drágulása lassult, a rizs ára pedig közel 5 százalékkal esett. Ugyanakkor a szolgáltatások költségei, köztük a szállodai árak, emelkedtek. A jegybank legutóbbi közleményében arra figyelmeztetett, hogy a magasabb energiaköltségek gyorsan megjelentek a vállalati szektorban, és szélesebb körben is átgyűrűzhetnek a fogyasztói árakba, amit jól mutat, hogy a termelői árindex májusban három éve nem látott ütemben ugrott meg éves alapon.

Takaicsi számára különösen aggasztó a mindennapi háztartási cikkek tartós drágulása, mivel a magas élelmiszerárak elszívják a vásárlóerőt a nem létfontosságú termékek és szolgáltatások elől. A Teikoku Databank jelentése szerint júniusban több mint ezer élelmiszer- és italtermék ára emelkedik, szemben a májusi mindössze 84 termékkel. Ez a drágulás részben a műanyag csomagolásokhoz használt vegyipari alapanyagok költségnövekedését tükrözi.

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