Jön a fordulat az iskolákban: több jogot kapnak az igazgatók és a tanárok, bővül a sztrájkjog – itt a tervezet

Több ponton is lazítana a tankerületek központosított irányításán a kormány a most társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabályokon keresztül. A törvény- és rendelettervezet egyszerre növelné a tankerületi fenntartású iskolák szervezeti és szakmai autonómiáját, szélesítené az intézményigazgatók munkáltatói jogkörét, és visszaépítené a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak egy részét. A csomag világos üzenet arról, hogy a Lannert Judit vezette Oktatási Minisztérium mennyire másképp képzeli el az oktatási kormányzást, mint elődje, Pintér Sándor.

A módosítások egyik legfontosabb eleme, hogy több intézményi döntés ismét a nevelőtestülethez kerülne. A tervezet szerint a nevelőtestület fogadná el az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programot és az éves munkatervet is. A fenntartó ugyanakkor nem tűnne el a folyamatból: azoknál a rendelkezéseknél, amelyek többletkötelezettséget jelentenek számára, továbbra is egyetértési joga lenne.

Így szakmai és működési kérdésekben a jelenleginél erősebb lenne a nevelőtestület szerepe, pénzügyi vagy fenntartói következményekkel járó ügyekben viszont megmaradna a tankerület kontrollja. A fenntartónak a tervezet szerint harminc napon belül kellene döntenie az SZMSZ, a pedagógiai program és az éves munkaterv hozzá felterjesztett részeiről.

Több jogkör az igazgatóknak

A másik nagy változás az igazgatók munkáltatói jogköre.

A tankerületi fenntartású intézményekben az igazgató gyakorolná a legfontosabb munkáltatói jogokat, például a kinevezéssel, munkaszerződéssel, jogviszony megszüntetésével, besorolással, illetménnyel és juttatásokkal kapcsolatos jogköröket.

Ezekhez ugyan szükség lenne a tankerületi központ vezetőjének egyetértésére, de azt csak szűk körben lehetne megtagadni: akkor, ha a döntés jogszabályba ütközik, vagy nincs rá költségvetési fedezet.

A tervezet ezzel érdemben átrendezné a tankerületek és az intézményvezetők közötti viszonyt. Az igazgató nem pusztán végrehajtója lenne a központi munkáltatói döntéseknek, hanem kezdeményező és döntéshozó szereplővé válna, a tankerület inkább csak jogi és pénzügyi kontrollt gyakorolna.

Ezzel párhuzamosan a tantestületnek is több beleszólása lenne abba, hogy ki lehet igazgató.

Változnának ugyanis az igazgatói pályázatok szabályai is: a vezetői programot a nevelőtestület véleményezné, mégpedig titkos szavazással. A fenntartónak a döntés előtt ki kellene kérnie az alkalmazotti közösség véleményét is arról, támogatják-e a pályázó vezetői megbízását. A vezetői program, az arról kialakított szakmai vélemény és a szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat lenne, amelyet az intézmény honlapján vagy helyben szokásos módon közzé kellene tenni.

Ez különösen érzékeny pont lehet, mert az elmúlt években több konfliktus is abból fakadt, hogy az iskolai közösségek véleménye nem, vagy csak korlátozottan jelent meg az intézményvezetői döntésekben. A mostani tervezet visszaadná a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség véleményezési szerepét, igaz, a végső döntés továbbra is a fenntartónál maradna.

Tanács a munkajogokért

A módosítások harmadik nagy csomagja a kollektív munkajogokat érinti. A tervezet létrehozná a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsának rendszerét. Ilyen tanácsot kellene választani minden olyan munkáltatónál vagy feladatellátási helyen, ahol legalább tizenöt köznevelésben foglalkoztatott dolgozik. Ennél kisebb helyeken köznevelési foglalkoztatotti megbízottat kellene választani.

A tanács feladata lenne a foglalkoztatási szabályok megtartásának figyelemmel kísérése, tájékoztatást kérhetne a munkáltatótól, tárgyalást kezdeményezhetne, és a munkáltató ezt nem utasíthatná el.

A munkáltatónak félévente tájékoztatnia kellene a tanácsot többek között a gazdasági helyzetéről, a bérek és illetmények változásáról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról és a munkafeltételekről. A tanács a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról a munkáltatóval együtt döntene.

A tanács tagjait munkajogi védelem is megilletné: a tanács egyetértése kellene ahhoz, hogy elnökének vagy tagjának jogviszonyát a munkáltató felmondással megszüntesse, vagy őt a kinevezésétől, munkaszerződésétől eltérően foglalkoztassa. A tanács elnökét és tagjait fizetett munkaidő-kedvezmény is megilletné.

Emellett a szakszervezetek jogai is bővülnének:

A tervezet szerint a munkáltató nem tehetne különbséget a nála képviselettel rendelkező szakszervezetek között.

A munkáltatónak biztosítania kellene, hogy a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást közzétegye.

A szakszervezeti tagdíj levonásáért és átutalásáért a munkáltató nem kérhetne ellenértéket.

A tervezet szerint a köznevelésben foglalkoztatottak tanácsának választásáról első alkalommal 2026. szeptember 15-ig kellene felhívást közzétenni.

Bővülnek a sztrájkjogok

A sztrájkjog szabályozása is változna:

A tervezet hatályon kívül helyezné a 2022-es, sokat bírált köznevelési sztrájkszabályokat, amelyek a pedagógus-szakszervezetek és jogvédők szerint a gyakorlatban jelentősen leszűkítették, illetve kiüresítették a pedagógusok sztrájkjogát.

Ez nem a köznyelvben "bosszútörvényként" emlegetett a 2023-as státusztörvényt, de a 2022-es sztrájkszabályok ugyanannak a tiltakozási hullámnak és oktatáspolitikai konfliktusnak voltak fontos előzményei.

Ugyanakkor a pedagógusok új életpályájáról szóló törvénybe új rendelkezések kerülnének a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatásról.

A sztrájk idején továbbra is biztosítani kellene a gyermekek, tanulók felügyeletét, az étkeztetést, kollégium esetén a lakhatást és a felügyeletet is.

Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a felügyeletet a korábbi körülmények között és helyszínen kellene biztosítani.

A szabályozás külön kitérne az érettségi előtt álló diákokra is: bizonyos esetekben a kötelező érettségi tantárgyak felkészítési óraszámának száz százalékát meg kellene tartani.

A még elégséges szolgáltatás szintjét ugyanakkor a tervezet a jelenleginél szűkebbre húzná: a gyermekfelügyeletet főszabály szerint hét és tizenöt óra között kellene biztosítani.

A tervezetek társadalmi egyeztetésére június 27-ig van lehetőség. A módosítások többsége a jogszabály kihirdetését követő harmadik napon lépne hatályba, a tanácsokra és egyes kollektív jogi szabályokra vonatkozó rendelkezések pedig 2026. szeptember 1-jén.

Összességében a csomag a köznevelési rendszer több, az elmúlt években vitatott pontjához nyúl hozzá: az iskolák szakmai autonómiájához, a tankerületek szerepéhez, az igazgatók mozgásteréhez, a pedagógusok sztrájkjogához és a szakszervezetek intézményi jelenlétéhez. A szándék világos: nagyobb autonómiát és mozgásteret biztosítani a pedagógusoknak.

Úgy tűnik, véget ért a központosítás korszaka az oktatásban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert