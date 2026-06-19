Kritikus állapotban a magyar víziközmű-hálózat és jön a kánikula

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a lakossági vízfogyasztás az elmúlt évtizedben ismét emelkedni kezdett. A kilencvenes években még napi 200 liter volt az egy főre jutó átlagos lakossági vízfogyasztás. Ez az évek során folyamatosan és egyenletesen csökkent, egészen 100 liter alá. Az elmúlt tíz évben azonban ismét növekedésnek indult ez a mutató. Ennek egyik fő oka a vízdíjak 2012-es befagyasztása és a 10 százalékos rezsicsökkentés. Az azóta eltelt időszakban nagyjából 100 százalékos inflációt mértek, a reálbérek pedig jelentősen megemelkedtek. Így az akkori,
a családi költségvetés 2-3 százalékát kitevő vízdíj mára a jövedelmek 1 százaléka alá csökkent.
Locsolás
A vízfogyasztás növekedésének másik fontos tényezője a nyári locsolás. A lakosság jelentős mennyiségű vezetékes ivóvizet használ kerti öntözésre, valamint a mikrokörnyezet hűtésére. Sokan például burkolt felületeket locsolnak, hogy ezzel csökkentsék a társasházak vagy családi házak körüli hőmérsékletet.
Mindeközben lehetőség lenne az esővíz visszatartására, amelyet a hálózati ivóvíz helyett lehetne öntözésre használni
- hívta fel a figyelmet Kovács Károly.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
A települési csatornahálózatok kiépülésével a csapadékvizeket gyakran a szennyvízcsatornába vezetik be. Ezt sok esetben illegálisan teszik, csak hogy mielőbb megszabaduljanak a víztől. Ennek következtében nemcsak a Duna-Tisza közén, hanem más térségekben is akár több méterrel csökkent a talajvízszint. Olyan települések is érintettek, ahol korábban az ásott kutak biztosították a vízellátást. Mára ezek a kutak kiszáradtak, mert a burkolt felületekről az esővizet is elvezetik a csatornákba.
A vízkészletnek gyakorlatilag nincs ára. A vízkészletjárulék az ipari és lakossági vízfelhasználás esetén mindössze 9 forint köbméterenként. Ez egy 400 forintos vízdíjnak a 2 százalékát sem teszi ki. A mezőgazdasági öntözésnél ez a járulék gyakorlatilag nulla forint, tehát a vízkészletekkel egészen pazarlóan gazdálkodunk
- fogalmazott a szakember.
A közművek állapota kritikus
A víziközmű-hálózat állapotával kapcsolatban leszögezte: pozitív fordulatról semmiképpen sem beszélhetünk. Folyamatos állagromlás tapasztalható, a csőtörések száma pedig nem lineárisan, hanem exponenciálisan növekszik. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint a mintegy 80 ezer kilométeres vezetékhálózat közel 80 százaléka kritikus állapotban van.
Az infrastruktúra felújítása és cseréje a tulajdonosok, tehát az önkormányzatok és az állam feladata, nem pedig a víziközmű-szolgáltatóké. Jelenleg azonban sem az önkormányzatoknál, sem az államnál nincsenek érdemi források a rekonstrukcióra.
A nagyjából 30 ezer milliárd forintos pótlási értékű infrastruktúra megújítása 50 éves élettartammal számolva éves szinten mintegy 450 milliárd forintot igényelne. Ez nagyjából megegyezik a hazai víziközmű-szektor teljes éves árbevételével. Még ha nagyon jó minőségben épül is meg a hálózat, és 100 éves élettartammal kalkulálunk, akkor is évi 300 milliárd forintról beszélünk
- sorolta a számokat a szakember. Ezzel szemben az elmúlt évtizedekben a hálózat megújulási rátája mindössze 1-2 ezrelék volt. Ez azt jelenti, hogy az eddigi tempóban haladva átlagosan 300-500 évbe telne a teljes vezetékrendszer cseréje.
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