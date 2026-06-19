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Küszöbön a kritikus határidő: megindulhat a harc az olajért Németországban
Gazdaság

Küszöbön a kritikus határidő: megindulhat a harc az olajért Németországban

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Németország az olajkészletezési kötelezettség ideiglenes csökkentésének augusztus 31-én túli meghosszabbítását mérlegeli, jóllehet a nyersolaj ára az amerikai–iráni megállapodás és a Hormuzi-szoros várható újranyitása miatt csökkenő pályára lépett. Berlin álláspontja szerint fizikai kőolajhiánytól nem kell tartani, a logisztikai sebezhetőség viszont továbbra is komoly kihívást jelent - jelentette az energynews.

Németország 2026 márciusában csatlakozott a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vészhelyzeti intézkedéseihez, amelyek keretében világszerte rekordmennyiségű, 400 millió hordónyi stratégiai készletet szabadítottak fel az iráni konfliktus okozta kínálati zavarok enyhítésére.

Az ország hozzájárulása mintegy 19,5 millió hordót tett ki,

de Berlin tájékoztatása szerint a német tartalékok nagy része így is érintetlen maradt.

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A német olajkészletező szövetség, az Erdölbevorratungsverband (EBV) előírásai szerint a piaci szereplőknek kilencvennapnyi nettó importnak megfelelő készletszintet kell fenntartaniuk. A márciusi készletfelszabadítás ezt a tartalékot becslések szerint mintegy tíz nappal csökkentette. Amennyiben a kormány engedné, hogy a mentesítés augusztus 31-én lejárjon, az olajvállalatoknak és a finomítóknak azonnal pótolniuk kellene a hiányzó mennyiséget a fizikai piacon. Ez felfelé hajtaná az európai regionális felárakat, és a német üzemanyagárakat is elszakíthatná a csökkenő Brent-jegyzéstől.

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Bár a Brent jegyzése nyolcvan dollár alá süllyedt, mivel a piac már beárazta a konfliktushoz kapcsolódó kockázati prémiumok eltűnését, a fizikai piac helyzete nem követi ezt a dinamikát. A Hormuzi-szoros még nem működik teljes kapacitással, a hajózási társaságok és a biztosítók továbbra is óvatosak, a közel-keleti régióban kiesett, napi több millió hordós termelés pedig nem indítható újra egyik napról a másikra.

A schwedti PCK finomító esete jól mutatja Németország tartós logisztikai sebezhetőségét. Moszkva ugyanis felfüggesztette a kazah KEBCO nyersolaj tranzitját a Barátság kőolajvezetéken,

amivel elvágta az üzemet a hagyományos szárazföldi ellátási útvonalától.

A finomító így jelenleg kizárólag tengeri úton, két korlátozott kapacitású útvonalon keresztül juthat alapanyaghoz. A Rostock és Schwedt közötti vezeték az évi 6-7 millió tonnás kapacitásával az üzem szükségletének nagyjából 60 százalékát képes fedezni, a lengyel PERN által üzemeltetett gdańsk–płocki útvonalon pedig a lengyel finomítókkal kell osztoznia a szabad kapacitásokon.

A mentesítés meghosszabbításának mérlegelése arra utal, hogy a német hatóságok szerint az ellátás helyreállása hosszabb időt vesz majd igénybe, mint amit a nyersolaj jelenlegi árfolyama jelez.

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