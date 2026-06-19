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Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését
Gazdaság

Kuvait megkezdte olajtermelésének növelését

MTI
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Kuvait megkezdte olajtermelése növelését és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt - mondta Navaf Ál Szabáh, az állami tulajdonú Kuwait Petroleum Corp. (KPC) vezetője a Bloombergnek adott interjúban.

Szerdán az Egyesült Államok és Irán a közel-keleti katonai konfliktus lezárását célzó egyetértési megállapodást írt alá, ami részben azt is tartalmazza, hogy megnyílik a Hormuzi-szoros a tankhajók akadálytalan forgalma előtt.

Kuvait olajtermelése napi 500 ezer hordóra esett vissza a régióban zajló háborúskodás miatt, illetve mert támadás érte olajmezőit, a lezárt Hormuzi-szoroson át pedig nem tudott exportálni.

A Kuwait Petroleum vezetője megjegyezte, hogy jól haladnak a megsérült infrastruktúra helyreállításával, így

a termelés a vártnál korábban visszaállhat a háború előtti szintre, ami februárban napi mintegy 2,6 millió hordó volt.

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