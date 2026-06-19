Lemondott az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs

Orbán Balázs lemondott a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről, helyét Madarász László vette át. A döntés hátterében a 2026-os kormányváltás nyomán indított jogszabályi változások állnak: az új, Tisza Párt vezette kabinet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására készül, ami az MCC-ről is lefejtené a korábban ráruházott állami vagyont. Orbán Balázs lépését azzal indokolta, hogy a kormánnyal szembeni nyílt szembenállása ne terhelje az intézmény túléléséről folyó tárgyalásokat. Az átmenet feszültségei már érezhetők: felfüggesztették a brüsszeli iroda működését, elmarad az esztergomi MCC Fesztivál, házon belül pedig nyílt kritika érte a volt kuratóriumi elnök időzítését.

Orbán Balázs bejelentette, hogy lemond a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről. A testület Madarász Lászlót, a kuratórium tagját választotta utódjául, így az intézmény vezetése formálisan zavartalan marad.

A távozás közvetlen oka az a jogszabályi fordulat, amely néhány hét alatt alapjaiban rajzolja át az MCC mozgásterét.

A háttérben a 2026-os választás áll, amelyen a Fidesz elveszítette a hatalmát, és Magyar Péter Tisza Pártja alakíthatott kormányt. Az új kabinet célkeresztjébe kerültek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva), amelyek konstrukcióját az Orbán-kormányok évek alatt jelentős állami vagyonnal töltötték fel. Az MCC ezek egyike: az intézmény a választást megelőző egyetlen évben mintegy 61 milliárd forinttal gyarapodott, 2011-es alapítása óta pedig huszonnégyszeresére növelte a vagyonát.

A parlament megszavazta azt az alaptörvény-módosítást, amely előkészíti a kekvák megszüntetését, és napirenden van a felszámolásukat kimondó törvény is.

A jogi megoldás nem szünteti meg magát az MCC-t, ám lefejtené róla a korábban ráruházott állami vagyont, mindenekelőtt azokat a részvénycsomagokat, amelyek után az alapítványt évente több milliárd forintnyi osztalék illette.

Az átmenet feszültségei már most láthatók: a brüsszeli iroda működését felfüggesztették, az idei esztergomi MCC Fesztivál elmarad, a diákok pedig aláírásgyűjtésbe kezdtek az intézmény megmentéséért.

Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke is volt, a változtatásokat parlamenti felszólalásokban is bírálta, és lemondását azzal indokolta, hogy a kormánnyal szembeni nyílt szembenállása ne terhelje az alapítvány túléléséről folyó tárgyalásokat. A következő hónapok tétje épp ezeknek a tárgyalásoknak a kimenetele.

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