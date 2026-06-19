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Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs
Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.
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Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről

Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon.

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Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről
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Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Csütörtökön számos fontos kérdésben hozott döntést a magyar kormány, miközben Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben tárgyal az uniós vezetők csúcstalálkozóján.

  • A kormány új bejelentéseket tett: augusztus közepéig felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, miközben az üzemanyagok védett árának kivezetéséről még nem derült ki pontos időpont.
  • Magyar Péter Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra, ahol első uniós csúcstalálkozóján vett részt miniszterelnökként. A kormány a napi egymillió eurós migrációs bírság rendezésén dolgozik, és Magyar Péter szerint megállapodtak a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is. Ukrajna EU-csatlakozásánál a kormány az érdemalapú bővítést támogatja.
  • Újraindulhat a visegrádi együttműködés: Magyar Péter június 23-ra Budapestre és Gödöllőre hívta a lengyel, cseh és szlovák kormányfőt; a meghívást mindhárom vezető elfogadta.
  • Brüsszelben több kétoldalú egyeztetés is zajlott: Magyar Péter találkozott Robert Ficóval, a V4-ek pedig többéves szünet után ismét egyeztettek az EU-csúcs előtt. Orbán Anita külügyminiszter Roberta Metsolával, valamint több európai vezetővel is tárgyalt.
  • A NATO-val is látványosan új hangot ütött meg a kormány: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy Magyarország „visszatért” a szövetségi együttműködéshez, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat.
  • Budapestet érintő nagy döntések születtek: a kormány nem épít új épületet a Városligetben, zöldítést, autómentesítést és a Hősök tere megújítását tervezi; emellett több fővárosi közlekedési és városfejlesztési projekt uniós forrásból indulhat el.
  • Gazdasági és várospolitikai ügyek is napirendre kerültek: Budapest az óriásplakátok eltávolítását, a taxitarifák emelését és a készpénzmentes parkolási rendszer bevezetését tervezi.

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

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