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Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcstalálkozóján vett részt Brüsszelben, ahol a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is tárgyaltak. A kormányfő június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi partnereket, újraindítva a többéves szünet után a V4-együttműködést. Itthon is fontos bejelentések záporoztak: felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, a Városligetben nem épül új épület, és a NATO felé is új hangot ütött meg a kormány. Ma Brüsszelben folytatódik az uniós vezetők csúcstalálkozója.
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Magyar Péter szerint az Alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell

Az Alkotmánybíróság tagjai a mai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell – mondta Magyar Péter ma esti Facebook-posztjában.

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök „alkotmányos puccskísérlete” megbukott, miután az Alkotmánybíróság elutasította az államfő beadványát. A politikus úgy értékelte, hogy a testület ezzel egyértelmű jelzést küldött Sulyoknak, akinek szerinte le kell mondania.

Magyar Péter szerint az Alkotmánybíróság döntése is azt mutatja, hogy Sulyok Tamás elveszítette a tisztség betöltéséhez szükséges hitelességet. Úgy fogalmazott: példátlan helyzet állt elő, amelyben a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének nincs más lehetősége, mint a lemondás.

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Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra

Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter csütörtöki szereplése már egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A miniszterelnök jelezte, hogy a következő uniós büdzsében mintegy 3 milliárd euró, Magyarországnak járó többletforrásért harcolt a csúcstalálkozón. Az ülés után ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt az Alkotmánybíróságon történt ügy miatt. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.

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Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra
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Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt

A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza Párt egyik képviselője az Országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában.

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Itt a javaslat: befagyasztaná a polgármesteri fizetéseket a Tisza Párt
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Színkódos késésjelzés érkezett a MÁV+ térképére

Vitézy Dávid közlése szerint újabb fejlesztés történt a valós idejű utastájékoztatásban: mától a mavplusz.hu térképes felületén is elérhető a késéseket színkódokkal jelző megjelenítés - derül ki Facebook-posztjából. A rendszer tesztjelleggel hozza vissza a korábbi Vonatinfóból ismert funkciót, amely ezúttal már nemcsak a vasúti járatokra, hanem a helyközi autóbuszokra is kiterjed. A felületen regisztráció nélkül, térképes nézetben lehet követni az országban közlekedő járatok aktuális, valós idejű pontosságát.

Vitézy szerint a fejlesztés egy kisebb, de fontos lépés az utasok jobb tájékoztatása felé. Bejegyzésében azt írta, hogy a cél nem a közlekedési problémák elfedése, hanem azok átlátható bemutatása, még akkor is, ha a vonatok késnek. Hozzátette: az EMIG újbóli nyilvánossá tétele és a Vonatinfó újraindítása után a mavplusz.hu megújítása is annak a folyamatnak a része, amelynek célja az utastájékoztatási rendszer fejlesztése és a régiós lemaradás fokozatos ledolgozása.

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Lemondott az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs

Orbán Balázs lemondott a Mathias Corvinus Collegiumot fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről, helyét Madarász László vette át. A döntés hátterében a 2026-os kormányváltás nyomán indított jogszabályi változások állnak: az új, Tisza Párt vezette kabinet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására készül, ami az MCC-ről is lefejtené a korábban ráruházott állami vagyont. Orbán Balázs lépését azzal indokolta, hogy a kormánnyal szembeni nyílt szembenállása ne terhelje az intézmény túléléséről folyó tárgyalásokat. Az átmenet feszültségei már érezhetők: felfüggesztették a brüsszeli iroda működését, elmarad az esztergomi MCC Fesztivál, házon belül pedig nyílt kritika érte a volt kuratóriumi elnök időzítését.

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Lemondott az MCC kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs
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Emelkedik alpolgármesterek fizetése Debrecenben

Míg az Országgyűlés új, tiszás többsége egyik első lépéseként jelentősen csökkentette a képviselők, államtitkárok, miniszterek és a miniszterelnök fizetését és juttatásait, addig Debrecenben a Fidesz épp az alpolgármesteri bérek emeléséről nyújtott be javaslatot a közgyűlésnek - közölte Tárkányi Zsolt, a Tisza országgyűlési képviselője.

Ez azt jelenti, hogy Debrecen alpolgármesterei, Széles Diána és Barcsa Lajos a juttatásokkal együtt nagyjából annyit keresnének, mint a TISZA-kormány miniszterei.

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Levette napirendről Polt Péter Sulyok beadványát

Az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter levette a napirendről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalását, miután a testület tizenöt tagjából hét kizáratta magát az ügyből, ellehetetlenítve ezzel a határozatképességet. Sulyok azt kérte az Ab-tól, hogy mondja ki: az egyedi vagy személyre szabott joghatásokat kiváltó alaptörvény-módosítások nem tekinthetők valódi alkotmánymódosításnak, és így tartalmi felülvizsgálat alá vonhatók. Az államfő beadványával vélhetően a Tisza parlamenti többsége által kilátásba helyezett, közjogi tisztségviselők menesztését lehetővé tévő alkotmánymódosítást próbálta megelőzni. A visszalépések hátterében az állhat, hogy a feltételezett jövőbeli módosítások a hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatását is érinthetik.

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Levette napirendről Polt Péter Sulyok beadványát
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Sulyok Tamás aláírta: korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát

Aláírta és elrendelte a köztársasági elnök az Alaptörvény tizenhatodik módosításának kihirdetését, amely legfeljebb nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. Bár az államfő szerint a világviszonylatban is egyedülállónak számító korlátozás nem feltétlenül indokolt egy parlamentáris demokráciában, az Országgyűlés 2026. június 15-én elfogadott döntése eljárási szempontból megfelelt a követelményeknek.

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Sulyok Tamás aláírta: korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát
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Vitézy: folytatódik a munka a lassújelek visszaszorítására

A lassújelek visszaszorítását célzó program részeként június 20-tól pályakarbantartási munkák kezdődnek a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon, amely az ország egyik legfontosabb és legforgalmasabb vonala. A cél a pálya állapotának javítása, a sebességkorlátozások megszüntetése és a vonatok pontosságának növelése.

A MÁV saját forrásból végzett beruházásának első ütemében június 20. és július 18. között több helyszínen dolgoznak. Abony állomáson július 11-ig váltó- és vágánykarbantartás zajlik, hogy megszűnjenek a korlátozások és visszaállhasson a 120 km/órás pályasebesség. Június 27. és július 12. között Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, július 10. és 18. között pedig Cegléd állomáson végeznek pályakarbantartást ugyanezzel a céllal.

Kőbánya-Kispesten a vágányok és váltók felújítása mellett utasforgalmi fejlesztések is történnek: új kerékpártámaszok és utastájékoztató kijelzők létesülnek, valamint megkezdődik a perontetők és a gyalogos felüljáró tetőszigetelésének javítása.

A vasúti pályák mintegy 40 százalékán jelenleg valamilyen korlátozás van érvényben, ezért a meglévő infrastruktúra állapotának javítása kiemelt feladat. Az uniós források lehetőséget teremthetnek új járművek beszerzésére és nagyobb beruházásokra, de a mostani fejlesztések elsődleges célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása.

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Vezetőváltás történik a Dél-pesti Centrumkórház élén

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint július 1-jétől Dr. Szilágyi Örs veszi át a főigazgatói feladatokat Dr. Gondos Miklóstól. Az orvosigazgatói teendők ellátására, Buga László államtitkárral közösen, Dr. Kállay Krisztiánt kérték fel.

A miniszter szerint az új vezetésnek nemcsak személyi, hanem szemléleti értelemben is meg kell újítania az intézmény működését. Szilágyi Örs korábban a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója volt, ahol mintegy öt évet töltött, előbb stratégiai igazgatóként, majd főigazgatóként. A kórház közleménye szerint a megbízás országos jelentőségű szakmai elismerés, a távozó vezető pedig nehéz szívvel búcsúzik a dunaújvárosi közösségtől.

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Heteken belül megváltozhat Magyarország közmédiája - Régi, ismert problémák térhetnek vissza az új szabályozással

A Tisza-kormány közmédiára vonatkozó javaslatcsomagja az MTVA jelenlegi szerepének megszüntetésével, az MTI különválasztásával és egy új felügyeleti testület felállításával szakítana a 2010 után kiépült közmédiamodellel. A reform mellett szól, hogy a közmédia függetlensége régóta megoldatlan probléma, és a magyar szabályozást uniós kifogások is érik. A gyors, önálló képviselői indítványként benyújtott törvény azonban azt a kérdést is felveti, hogy valódi közszolgálati fordulat jön, vagy csak a magyar médiaháború újabb fejezete. A törvényjavaslat több tekintetben szembenéz a múlt hibáival, viszont több ponton bennfelejti azokat a jogszabályi kiskapukat, amelyek korábban is képesek voltak problémát okozni.

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Heteken belül megváltozhat Magyarország közmédiája - Régi, ismert problémák térhetnek vissza az új szabályozással
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Tarr Zoltán: feloldottuk a Fidesz által korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását

A Külügyminisztériummal együttműködve feloldották a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek magyarországi tiltását. A döntés indoklása szerint a korábbi intézkedés politikai jellegű volt, amely indokolatlanul mosta össze az orosz propagandát terjesztő médiumokat a független sajtóval. A lépés célja a magyar–ukrán kapcsolatok javítása, a külhoni magyar közösségek helyzetének erősítése, valamint annak biztosítása, hogy a Magyarországon élő ukrán nemzetiségiek és menekültek anyanyelvükön férhessenek hozzá az országukat érintő hírekhez. A döntés Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló kezdeményezésére született meg.

Korábban már írtunk róla, hogy az új kormány csendes gesztust tett Ukrajnának.

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Brutális kaszinónyereséget tehet még zsebre a NER, ha a Tisza-kormány nem siet

A Tisza-kormány felülvizsgálja a Fidesz-éra alatt kötött koncessziós szerződéseket, köztük a szerencsejáték-szektort is, ahol 2011 óta fokozatosan szűk tulajdonosi kör – elsősorban Garancsi István és Habony Árpád – kezébe került a hazai kaszinópiac szinte egésze. A legnagyobb szereplő, az LVC Diamond Kft. öt év alatt 272,6 milliárd forint bevételt és 90,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, miközben a koncessziós díj és játékadó együttesen a bevétel alig 15 százalékát tette ki. A rendszer sajátossága a degresszív adózás: a magasabb bevétel kisebb adókulccsal párosul, ráadásul a koncessziós díj levonható a játékadóból. A budapesti kaszinók koncesszióját 2021-ben 35 évre, 2056-ig hosszabbították meg, a kormány most vizsgálja e döntések körülményeit. A sietség nem véletlen, hiszen versenyjogi, költségvetési és piactorzítási szempontból is akut a helyzet.

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Brutális kaszinónyereséget tehet még zsebre a NER, ha a Tisza-kormány nem siet
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Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről

Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon.

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Jövő héten már dönthet is a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről
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Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Csütörtökön számos fontos kérdésben hozott döntést a magyar kormány, miközben Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben tárgyal az uniós vezetők csúcstalálkozóján.

  • A kormány új bejelentéseket tett: augusztus közepéig felülvizsgálják a kaszinó- és dohánykoncessziókat, miközben az üzemanyagok védett árának kivezetéséről még nem derült ki pontos időpont.
  • Magyar Péter Brüsszelbe utazott az EU-csúcsra, ahol első uniós csúcstalálkozóján vett részt miniszterelnökként. A kormány a napi egymillió eurós migrációs bírság rendezésén dolgozik, és Magyar Péter szerint megállapodtak a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is. Ukrajna EU-csatlakozásánál a kormány az érdemalapú bővítést támogatja.
  • Újraindulhat a visegrádi együttműködés: Magyar Péter június 23-ra Budapestre és Gödöllőre hívta a lengyel, cseh és szlovák kormányfőt; a meghívást mindhárom vezető elfogadta.
  • Brüsszelben több kétoldalú egyeztetés is zajlott: Magyar Péter találkozott Robert Ficóval, a V4-ek pedig többéves szünet után ismét egyeztettek az EU-csúcs előtt. Orbán Anita külügyminiszter Roberta Metsolával, valamint több európai vezetővel is tárgyalt.
  • A NATO-val is látványosan új hangot ütött meg a kormány: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy Magyarország „visszatért” a szövetségi együttműködéshez, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat.
  • Budapestet érintő nagy döntések születtek: a kormány nem épít új épületet a Városligetben, zöldítést, autómentesítést és a Hősök tere megújítását tervezi; emellett több fővárosi közlekedési és városfejlesztési projekt uniós forrásból indulhat el.
  • Gazdasági és várospolitikai ügyek is napirendre kerültek: Budapest az óriásplakátok eltávolítását, a taxitarifák emelését és a készpénzmentes parkolási rendszer bevezetését tervezi.

Címlapkép forrása: Pier Marco Tacca/Getty Images

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Döntött az üzemanyagokról a Tisza-kormány: megvan, mi jön a védett ár után

Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az Országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Az előterjesztés lehetőséget adna a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

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Döntött az üzemanyagokról a Tisza-kormány: megvan, mi jön a védett ár után
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A soha nem érkező repülőrajt nyomában – hol a kiút a növekedési csapdából?

Magyarország növekedési modellje kifulladt: a munkaerő-tartalék elfogyott, a beruházások súlyos zuhanáson mentek keresztül. Ha minden marad az eddigiben, akkor tartósan búcsút mondhatunk a magas növekedésnek, és hozzászokhatunk az 1 százalék körüli éves GDP-bővülési számokhoz. Nem vagyunk azonban alacsony növekedésre kárhoztatva. A gazdaság új pályára állításához vezet út, még ha nem is zökkenőmentes.

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A soha nem érkező repülőrajt nyomában – hol a kiút a növekedési csapdából?

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