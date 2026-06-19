Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs

Az Alkotmánybíróság tagjai a mai döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell – mondta Magyar Péter ma esti Facebook-posztjában.

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök „alkotmányos puccskísérlete” megbukott, miután az Alkotmánybíróság elutasította az államfő beadványát. A politikus úgy értékelte, hogy a testület ezzel egyértelmű jelzést küldött Sulyoknak, akinek szerinte le kell mondania.

Magyar Péter szerint az Alkotmánybíróság döntése is azt mutatja, hogy Sulyok Tamás elveszítette a tisztség betöltéséhez szükséges hitelességet. Úgy fogalmazott: példátlan helyzet állt elő, amelyben a köztársasági elnöknek és az Alkotmánybíróság elnökének nincs más lehetősége, mint a lemondás.