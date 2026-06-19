Magyar Péter Brüsszelben tárgyal, lemondott Orbán Balázs

A lassújelek visszaszorítását célzó program részeként június 20-tól pályakarbantartási munkák kezdődnek a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon, amely az ország egyik legfontosabb és legforgalmasabb vonala. A cél a pálya állapotának javítása, a sebességkorlátozások megszüntetése és a vonatok pontosságának növelése.

A MÁV saját forrásból végzett beruházásának első ütemében június 20. és július 18. között több helyszínen dolgoznak. Abony állomáson július 11-ig váltó- és vágánykarbantartás zajlik, hogy megszűnjenek a korlátozások és visszaállhasson a 120 km/órás pályasebesség. Június 27. és július 12. között Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, július 10. és 18. között pedig Cegléd állomáson végeznek pályakarbantartást ugyanezzel a céllal.

Kőbánya-Kispesten a vágányok és váltók felújítása mellett utasforgalmi fejlesztések is történnek: új kerékpártámaszok és utastájékoztató kijelzők létesülnek, valamint megkezdődik a perontetők és a gyalogos felüljáró tetőszigetelésének javítása.

A vasúti pályák mintegy 40 százalékán jelenleg valamilyen korlátozás van érvényben, ezért a meglévő infrastruktúra állapotának javítása kiemelt feladat. Az uniós források lehetőséget teremthetnek új járművek beszerzésére és nagyobb beruházásokra, de a mostani fejlesztések elsődleges célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása.