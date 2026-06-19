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Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely: teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Mol Bubi
Gazdaság

Nagy bejelentést tett Karácsony Gergely: teljesen megújul és elektromos járművekkel bővül a Mol Bubi

Portfolio
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Célegyenesbe érkezett a budapesti közösségi kerékpár-rendszer megújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint a jövőben jelentősen megnövelt flottával, azon belül pedig már elektromos rásegítésű kerékpárokkal is találkozhatnak a közlekedők. Az új generációs járművek bevezetése egy zárt tesztidőszakkal indul el, amelyet júliusban ingyenes próbaidőszak követ majd.

A Mol Bubi előző generációja kiemelkedő sikert aratott a fővárosban, hiszen a felhasználók száma a háromszorosára, azaz mintegy 300 ezerre nőtt, miközben az utazások száma a tízszeresére emelkedve átlépte a 14 milliót. A megnövekedett igények kiszolgálása és a kerékpáros közlekedés további népszerűsítése érdekében

a főváros a járműpark korszerűsítése és a flotta megduplázása mellett döntött.

A megújult rendszer összesen 3300 kerékpárral indul el, amelyek közül 2500 hagyományos mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű modell lesz. Utóbbiak lényegesen kényelmesebbé teszik a közlekedést a dombosabb budai szakaszokon is.

Bár az új generációs járművek már megjelentek a budapesti utcákon, jelenleg még egy zárt tesztidőszak zajlik. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai a partnereikkel, köztük a Magyar Kerékpárosklubbal közösen vizsgálják a kerékpárokat, hogy a gyakorlati tapasztalatok alapján elvégezhessék a rendszer szükséges finomhangolását.

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Ezt a fázist júliusban egy promóciós időszak követi, amelynek során a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utazók díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez mindössze előzetes regisztráció szükséges. A részletes feltételekről a BKK folyamatos tájékoztatást nyújt, a regisztráltaknak pedig e-mailben is elküldi a tudnivalókat. A teszt- és próbaidőszakok lezárultával a megnövelt kapacitású, új flotta fokozatosan válik elérhetővé mindenki számára a városban.

Címlapkép forrása: Portfolio

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