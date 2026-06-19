Óriásberuházás indul Lengyelországban

Lengyelország bruttó hazai terméke átlépte az ezermilliárd dolláros határt, az ország pedig a G20-csoporthoz való csatlakozás küszöbére érkezett. Az eddigi növekedést azonban nagyrészt a fogyasztás hajtotta a beruházások helyett, a munkahelyteremtés pedig főleg az alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő ágazatokban – például az összeszerelésben és a kiszervezett szolgáltatások területén – zajlott. Most viszont olyan jelentős külföldi tőkeáramlás indult meg az országba, amilyenre korábban még nem volt példa.

A lengyel kormány bejelentése szerint az ország történetének legnagyobb külföldi tőkebefektetését sikerült megszerezni. A projekt részeként egy új elektromosautó-gyár épül, amelyhez a Foxconn – az Apple egyik legismertebb beszállítója – mintegy 1 milliárd dollárral járul hozzá - írja a Bloomberg.

A tajvani vállalat emellett több partnerével közösen egy több milliárd dollár értékű technológiai park létrehozását is tervezi Lengyelországban.

Donald Tusk miniszterelnök azt is elárulta, hogy jelenleg tárgyalások zajlanak a Foxconnal egy lehetséges félvezetőgyár megvalósításáról.

A technológiai beruházások mellett a nyersanyagipar is egyre nagyobb szerepet kap az ország gazdasági stratégiájában. Lengyelország célja, hogy a világ meghatározó réztermelői közé kerüljön. Ennek érdekében a kanadai Lumina Metals több új bánya megnyitását tervezi, amelyek együttes kitermelése több mint kétszerese lehet az állami tulajdonú KGHM Polska jelenlegi termelésének. Már az első bánya fejlesztése is jelentős, mintegy 6,4 milliárd dolláros beruházást igényel.

A Lumina részvényei a varsói tőzsdére lépést követően jelentős árfolyam-emelkedést produkáltak.

A befektetői optimizmust az táplálja, hogy Lengyelország számos olyan versenyelőnnyel rendelkezik Európában, amelyek más országokból gyakran hiányoznak.

Ilyen többek között a stratégiai jelentőségű nyersanyagkészlet, a fejlett bányászati infrastruktúra, valamint a stabil és versenyképes feldolgozóipari háttér.

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