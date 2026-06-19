Polt Péter levette a napirendről Sulyok Tamás beadványát

Az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter levette a napirendről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalását, miután a testület tizenöt tagjából hét kizáratta magát az ügyből, ellehetetlenítve ezzel a határozatképességet. Sulyok azt kérte az Ab-tól, hogy mondja ki: az egyedi vagy személyre szabott joghatásokat kiváltó alaptörvény-módosítások nem tekinthetők valódi alkotmánymódosításnak, és így tartalmi felülvizsgálat alá vonhatók. Az államfő beadványával vélhetően a Tisza parlamenti többsége által kilátásba helyezett, közjogi tisztségviselők menesztését lehetővé tévő alkotmánymódosítást próbálta megelőzni. A visszalépések hátterében az állhat, hogy a feltételezett jövőbeli módosítások a hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatását is érinthetik.

Az Alkotmánybíróság (Ab) elnöke, Polt Péter levette a teljes ülés napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalását.

A hét visszalépéssel a tárgyalás gyakorlatilag ellehetetlenült. A teljes ülés ugyanis csak a tagok legalább kétharmadával határozatképes, vagyis a tizenöt bíróból legalább tíznek jelen kellett volna lennie, ami a hét kizárás után már biztosan nem jött volna össze. Polt eredetileg sürgősséggel, hétfőre tűzte napirendre a beadványt.

Az indítvány több okból is mély megosztottságot okozott az alkotmánybírák körében. A beadvány ugyanis nem egy már elfogadott alaptörvény-módosítás eljárási szabályosságáról kér állásfoglalást, hanem egy még be sem következett helyzet alkotmányjogi megítéléséről.

Sulyok lényegében azt várja az Ab-tól, mondja ki: bizonyos esetekben egy alaptörvény-módosítás mégsem tekinthető valódi alkotmánymódosításnak, ha egyedi vagy személyre szabott joghatásokat vált ki.

Az ügyet ismerő egyik forrás találó hasonlattal élt: olyan ez, mintha a játékvezetőtől még a kezdősíp előtt kérnének lesfújást egy olyan akcióra, amely el sem indult.

Sulyok június 11-én fordult a testülethez a közjogi tisztségviselők menesztését lehetővé tévő alaptörvény-módosítási elképzelések kapcsán. Az államfő abban látott problémát, hogy a Tisza parlamenti többsége a jövőben olyan módosításokat is megkísérelhet, amelyek „általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak”. Szerinte ezért lenne fontos eldönteni, hogy az ilyen, konkrét helyzetekre szabott módosítások valódi alkotmánymódosításnak számítanak-e, hiszen ha nem, a testület tartalmi felülvizsgálat alá vonhatná őket.

Magyar Péter miniszterelnök elutasítóan reagált: úgy fogalmazott, a kezdeményezés „már tényleg a szánalom kategória”, és azzal vádolta az államfőt, hogy miközben sosem emelte fel a szavát a jogállam leépítése vagy gyermekek, civilek és újságírók zaklatása ellen, most kizárólag a tisztségét és a javadalmazását igyekszik megóvni. A kormányfő korábban május végéig adott haladékot az általa fideszes bábnak nevezett Sulyoknak az önkéntes lemondásra, és kilátásba helyezte, hogy ellenkező esetben a Tisza többsége megtalálja a módját az eltávolításának. A beadvánnyal Sulyok vélhetően épp egy ilyen, ellene irányuló módosítást próbált megelőzni.

A Telex szerint Polt Péter és néhány szövetségese a beadvány mellé állt volna, sőt, el is készült egy azt támogató előterjesztés, amelynek elfogadásával a testület akár Sulyok leváltását is megakadályozhatta volna. A visszalépések hátterében az állhat, hogy a feltételezett jövőbeli módosítások a hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatását is érinthetik, ők pedig nem kívánnak olyan kérdésben dönteni, amely később rájuk magukra is kihathat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert