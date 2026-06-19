Rendkívüli kifizetések kavarták fel az állóvizet: ez áll a magyar fizetések hirtelen megugrása mögött

Az aggregált adatok és a piaci valóság szétválása
Amikor az Eurostat kedden közzétette az első negyedéves munkaerőköltség-indexet (LCI), a nemzetgazdasági szinten mért 16,0 százalékos növekedés felerősítette a bérnyomással kapcsolatos elemzői aggodalmakat.
Ez volt az első negyedévben a legnagyobb órabér-költségnövekedés az EU-ban a gazdaság egészét tekintve - Bulgáriában 13,2%-os, Horvátországban is csak 9,2%-os növekedést regisztrálták. A legkisebb növekedést Máltán (+1,3%) és Franciaországban (+1,8%) mérték, majd Dánia és Lettország következett (mindkettő +2,5%).
Az alábbi grafikonon a magyar negyedéves adatokat ábrázoltuk - ebből is kitűnik, hogy sok ilyen drasztikus emelekedésre eddig nem volt példa.
A szerkezeti adatokból látható, hogy a magyar munkaerőköltség-folyamatokat elsősorban a bérkomponens 16,4 százalékos emelkedése hajtotta, ezen belül is főleg egy egyszeri tétel.
Ezzel párhuzamosan a nem bérjellegű munkaerőköltségek (például a munkáltatói közterhek és béren kívüli juttatások) dinamikája is érdemben gyorsult: az előző negyedéves 6,9 százalékról 12,8 százalékra emelkedett az éves változás üteme. Mivel ez a tétel elmaradt a közvetlen bérek növekedésétől, némileg mérsékelte a teljes indexet, de a munkaadókra nehezedő általános költségnyomás így is számottevő maradt.
A szerdán publikált KSH-jelentés a felszínen megerősíteni látszott ezt a képet: a bruttó átlagkereset az év eleji korrekció után is 750 ezer forint felett maradt, a bruttó mediánbér pedig áttörte a 600 ezer forintos szintet, ahogyan az az alábbi grafikonon is látható.
Ez az összkép azonban egy módszertani aggregációs torzítás eredménye, mivel a statisztika együttesen kezeli a versenyszférát és a költségvetési szektort. Ha a két területet különválasztjuk, láthatóvá válik, hogy a piaci alapú magánszféra már valamelyest alkalmazkodott a mérsékeltebb inflációs környezethez (bár a minimálbér-emeléssel vezérelt állami jövedelempolitika még mindig jócskán a termelékenység-növekedés felett tartja a bérdinamikát).
Az Eurostat adatai szerint
a versenyszféra munkaerőköltség-növekedése valójában 7,8–8,0 százalék közé lassult, ami a bérnyomás érdemi enyhülését jelzi.
Bár a szektorban a nem bérjellegű költségek éves növekedési üteme kismértékben gyorsult – az előző negyedéves 6,1 százalékról 6,6 százalékra –, ez a mérsékelt dinamika továbbra is a vállalatok szigorú költségkontrollját tükrözi.
Ezt a piaci stabilizációt támasztja alá a vállalatok belföldi bérstatisztikája is, amely immár az áprilisi folyamatokat is tartalmazza.
A vállalati szektorban a bruttó és nettó mediánbér növekedési pályáján a legfrissebb áprilisi adatok beépítésével sem láthatók rendkívüli szintlépések vagy strukturális szakadások. A trend egyenletes, mérsékelt emelkedést mutat, miközben az átlagbér és a mediánbér közötti olló továbbra is tág marad. Ez a struktúra azt bizonyítja, hogy a vállalatok már fegyelmezettebb, differenciáltabb bérpolitikát folytatnak, így a magánszféra felől már nem érkezik a korábbi évekre jellemző inflációs fűtőerő.
A költségvetési szektor egyedi hatásai és a medián rejtélye
A nemzetgazdasági indexek megugrásáért így alapvetően a nem piaci (közszférás) szegmens felelős, ahol az Eurostat
a teljes munkaerőköltség-index (LCI) kirívó, 37,5 százalékos növekedését rögzítette.
A részletes adatokból látható, hogy a folyamatot elsősorban a közvetlen bérkomponens 38,7 százalékos emelkedése hajtotta.
Ezzel párhuzamosan a nem bérjellegű költségek – a rendkívüli kifizetéseket terhelő adók és járulékok hirtelen megjelenése miatt – szintén jelentős, 28,4 százalékos dinamikát mutattak, ám mivel ez elmaradt a béroldaltól, némileg mérsékelte a szektor teljes indexét.
Ha azonban a prémiumoktól és egyszeri juttatásoktól megtisztított rendszeres kereseteket vizsgáljuk, jóval mérsékeltebb képet kapunk: az országos rendszeres bérnövekedés mindössze 9,1 százalékot ért el.
A tiszta alapbéreknél látható egy célzott állami korrekció: a közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás alágban (P) 14,0 százalék, a szociális ellátásban (R) 14,1 százalék, míg a szociális ellátás bentlakásos, illetve nem bentlakásos (87, 88) alágazataiban 14,3 százalék volt a rendszeres bruttó kereset éves növekedése. Ezek a 14 százalék körüli értékek azonban önmagukban nem magyarázzák meg a teljes kifizetések szintjén mért közel 38 százalékos ugrást. A statisztikai paradoxon feloldását a költségvetési szektor bérfejlődését bemutató grafikon adja meg.
Ezen a grafikonon egyértelműen kirajzolódik a görbék drasztikus szétválása. Míg a költségvetési szektor bruttó átlagkeresete egy meredek, egyszeri kilövéssel megközelítette az 1,3 millió forintos szintet, addig a bruttó és nettó mediánbér vonala teljesen lapos maradt. Ez az együttállás módszertani bizonyítéka annak, hogy a közszférában nem általános bérrendezés történt, hanem
egy meghatározott, a munkavállalók 50 százalékát el nem érő kör kapott jelentős összegű, nem rendszeres kifizetést.
Mögöttesen két elkülöníthető kormányzati intézkedés magyarázza a grafikon kilengéseit, amelyek eltérő időpontokban és eltérő intenzitással jelentek meg a statisztikákban:
- A januári tüske háttere (fegyverpénz): Január végén realizálódott a hivatásos és szerződéses állomány (katonák, rendőrök, büntetés-végrehajtási és katasztrófavédelmi dolgozók, nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint új elemként a határvadászok és tisztjelöltek) a négyéves parlamenti választási ciklus ritmusához igazodó, hathavi alap- vagy egyedi illetménynek megfelelő rendkívüli juttatása. Az intézkedés mintegy 80 ezer munkavállalót érintett, ami egy átlagos rendőr esetében nettó 2 millió forint feletti, középvezetői szinten akár a nettó 5 millió forintot is elérő egyszeri transzfert jelentett. Mivel a juttatás az érintettek egyéni havi kifizetését meghétszerezte, ez a célszektor aggregált statisztikai átlagbérét januárban lényegében megháromszorozta, és ez okozta a grafikonon látható leghevesebb, vertikális kilövést. (Az ütemezés hátterében az áll, hogy a juttatás ritmusa a politikai-költségvetési ciklushoz, azaz a 2022-es és a 2026-os választási évekhez igazodik.)
- A tavaszi elnyújtott hatás (pedagógus bérkompenzáció): A márciusban és áprilisban (április 10-i kifizetési határidővel) jelentkező második, a januári tüskénél lényegesen enyhébb, de szélesebb bázisú emelkedést a köznevelésben dolgozók egyszeri, bruttó 152 400 forintos bérkompenzációja okozta. Ennek jogalapja egy uniós vállalás: a kormánynak biztosítania kell, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80 százalékát. Mivel a KSH adatai szerint 2025-ben a pedagógus bruttó átlagbér (840 753 forint) a prognosztizáltnál gyorsabban növekvő diplomás átlagbérnek (1 066 816 forint) csak a 78,8 százalékát tette ki, az így kialakult 1,2 százalékpontos elmaradást – ami havi szinten pontosan 12 700 forintos hiányt jelentett – ezzel a teljes évre aggregált egyszeri tétellel korrigálta utólagosan a költségvetés.
Módszertani feloldás: Miért tér el drasztikusan a KSH és az Eurostat indexe?
Az adatok elemzése során szembetűnő az eltérés a két hivatalos statisztika között: míg a KSH adatai szerint 2026 januárjában a fegyverpénz által érintett szektorokban csillagászati mértékű, +199 százalékos havi megugrást láthattunk, addig az Eurostat ugyanezen időszakot lefedő, első negyedéves LCI-indexe a nem piaci szektorban +37,5 százalékos növekedést rögzített. Ez az anomália két fontos módszertani különbségre vezethető vissza:
- Szektoriális lehatárolás: Az Eurostat által használt „Főként nem piaci szektorok” megnevezés szigorúan a nemzetközi O–S NACE-szekciókat takarja. Ez funkcionális alapon együttesen magában foglalja a közigazgatást (O), az oktatást (P), valamint az egészségügyi és szociális ellátást (Q) is – függetlenül attól, hogy az adott intézmény állami, nonprofit vagy piaci fenntartású-e. Ez a merev ágazati besorolás némileg eltér a hazai statisztikákban megszokott, tisztán finanszírozási és tulajdonosi alapú költségvetési szektor definíciójától.
- Havi bázisú kifizetés versus negyedéves órabér-alapú indexálás: A legfontosabb eltérés a számítás alapjában és az időtávban van. A belföldi KSH-statisztika havi átlagkereseteket mér, így a hathavi fegyverpénz teljes tömege egyetlen hónapban, januárban realizálódik, ami abban a konkrét harminc napban egy extrém kiugrást eredményez. Ezzel szemben az Eurostat LCI-mutatója egy negyedéves frekvenciájú, órabér-alapú index. Ez a metodológia az egyszeri, nem rendszeres transzfereket is a teljes első negyedév során ténylegesen ledolgozott összes munkaórára vetíti rá. A fegyverpénz összege tehát az Eurostat statisztikájában nem januárra koncentrálódik, hanem matematikailag szétterül az első negyedév (január, február és március) összes munkaóráján, ami drasztikusan kisimítja a tüske csúcsát.
Ez a negyedéves „porlasztás” a magyarázata annak, hogy az Eurostat első negyedéves LCI-mutatója miért jelez lényegesen visszafogottabb növekedési ütemet, mint a januári KSH-gyorstájékoztató. Fontos azonban látni, hogy az egyszeri juttatás teljes költségtömege az LCI-indexben is maradéktalanul megjelent, csupán a módszertan nem egyetlen havi sokként, hanem az első három hónap teljes munkaóra-állományára vetítve, egyenletesen elosztva regisztrálta azt.
Következtetések a monetáris politika számára
A részletes béradatok szétszálazása megnyugtató válasszal szolgál a jegybanki döntéshozók dilemmáira. Bár a szalagcímekben szereplő, két számjegyű aggregált bérrobbanás első ránézésre óvatos monetáris politikát indokol, a felszín alatti folyamatok azonban jóval fenntarthatóbb inflációs pályát mutatnak.
-
A tiszta piaci bérnyomás konszolidációja: A versenyszféra fundamentális bérnyomása a megtisztított adatok alapján kb. 8%-ra mérséklődött. Ez a tiszta piaci dinamika már közel van a jegybanki inflációs céllal középtávon konzisztens sávhoz, és jelzi a privátszféra bérfeszességének oldódását.
-
A közszféra transzfer-alapú sokkja: Az állami szférából érkező statisztikai kilövést zárt, egyszeri likviditási tételek (a januári fegyverpénz és a tavaszi pedagógus-kompenzáció) dominálták. Mivel ezek nem épülnek be a havi rendszeres fix alapbérekbe, és nem érintették tartósan a munkavállalók széles tömegeit – a mediánbér lényegében érintetlen maradt –, az átmeneti fogyasztási impulzus mellett sem hordoznak magukban önfenntartó inflációs kockázatot.
-
Kontrollált bér-ár spirál kockázat: A klasszikus bér-ár spirál veszélyét közvetlenül cáfolja, hogy a prémiumoktól és egyszeri juttatásoktól megtisztított nemzetgazdasági rendszeres bruttó keresetek növekedése 9,1%-on stabilizálódott.
Monetáris politikai verdikt: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára a strukturális adatsorok megerősítést jelenthet az óvatos monetáris lazításhoz. Mivel a hazai gazdaságban nincs jele a versenyszférából táplálkozó, fundamentális bér-ár spirálnak, a döntéshozók a béroldali félelmek helyett továbbra is a külső egyensúlyi mutatókra, a globális kockázati étvágyra és a forint stabilitására fókuszálhatnak.
Címlapkép forrása: Ferda Demir/Getty Images
Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt
Hamarosan jön a kétoldalú találkozó.
Durva figyelmeztetést küldött partnereinek az olajhatalom
Készek a szállításra.
Sulyok Tamás aláírta, korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát
Eljárási szempontból megfelelt a követelményeknek.
Mániákus fázisba lépett az amerikai bikapiac
Az opciós piacok már nem optimizmust, hanem eufóriát jeleznek.
Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén
A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.
Megkongatták a vészharangot: pusztító erdőtüzek jönnek
Rendszerszintű a baj.
Veszélyes lejtőn a fontos magyar ágazat: tömegesen mennek csődbe a cégek
Rövid távon továbbra is komoly nehézségekkel küzd az építőipar.
Megjött a tiltás Brüsszelből: mi lesz így az orosz energiával?
Bezárul a kiskapu.
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Az orosz-ukrán háború mérlege - az elmaradt összeomlás és a növekvő számlák
Az orosz gazdaság elkerülte a gyors összeomlást, de a háborús működés, a szankciók, a magas kamatok és a növekvő katonai kiadások egyre nagyobb terhet jelentenek Moszkvának. The post Az oros
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.