Sulyok Tamás aláírta, korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát

Az új szabályozás értelmében a jövőben nem választható miniszterelnökké az a személy, aki akár megszakításokkal is, de már legalább nyolc évig betöltötte ezt a tisztséget.
Bár a módosítás a hivatalban lévő kormányfő jelenlegi megbízatását nem szakítja meg, a jövőbeli választások során a rendszerváltás óta eltelt időszak korábbi miniszterelnöki ciklusait is beleszámítják majd a nyolcéves korlátba. A törvényhozás a jogállamiság és a demokrácia védelmével indokolta a szigorítást, amely európai és globális szinten egyaránt szinte példátlannak számít.
A köztársasági elnök az aláírással párhuzamosan több elvi kifogást is megfogalmazott.
- Álláspontja szerint a parlamentáris kormányforma alapvető sajátossága, hogy a mindenkori kabinet az Országgyűlés bizalmától függ, és folyamatos parlamenti ellenőrzés alatt áll. Emiatt az európai demokráciákban – ahogyan korábban Magyarországon sem – nem tartják szükségesnek a kormányfői megbízatás időtartamának korlátozását.
- Az államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök parlamenti megválasztása a népakarat egyik legfontosabb közvetett megnyilvánulása, így az új szabályozás egyben e demokratikus döntési szabadság korlátozását is jelenti.
Mivel a közhivatal-viseléshez való jog alkotmányos keretek között korlátozható, a köztársasági elnök pedig az alaptörvény-módosításokat kizárólag formai és eljárásjogi szempontból vizsgálhatja, az előzetes normakontroll kezdeményezésének nem volt helye. Az államfő mindent rendben talált a jogalkotási eljárás során, így alkotmányos kötelességének eleget téve aláírta a dokumentumot, és elrendelte annak közzétételét a Magyar Közlönyben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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