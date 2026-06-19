CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Sulyok Tamás aláírta, korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát
Gazdaság

Sulyok Tamás aláírta, korlátozzák a miniszterelnöki ciklusok számát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Aláírta és elrendelte a köztársasági elnök az Alaptörvény tizenhatodik módosításának kihirdetését, amely legfeljebb nyolc évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. Bár az államfő szerint a világviszonylatban is egyedülállónak számító korlátozás nem feltétlenül indokolt egy parlamentáris demokráciában, az Országgyűlés 2026. június 15-én elfogadott döntése eljárási szempontból megfelelt a követelményeknek.

Az új szabályozás értelmében a jövőben nem választható miniszterelnökké az a személy, aki akár megszakításokkal is, de már legalább nyolc évig betöltötte ezt a tisztséget.

Bár a módosítás a hivatalban lévő kormányfő jelenlegi megbízatását nem szakítja meg, a jövőbeli választások során a rendszerváltás óta eltelt időszak korábbi miniszterelnöki ciklusait is beleszámítják majd a nyolcéves korlátba. A törvényhozás a jogállamiság és a demokrácia védelmével indokolta a szigorítást, amely európai és globális szinten egyaránt szinte példátlannak számít.

A köztársasági elnök az aláírással párhuzamosan több elvi kifogást is megfogalmazott.

  • Álláspontja szerint a parlamentáris kormányforma alapvető sajátossága, hogy a mindenkori kabinet az Országgyűlés bizalmától függ, és folyamatos parlamenti ellenőrzés alatt áll. Emiatt az európai demokráciákban – ahogyan korábban Magyarországon sem – nem tartják szükségesnek a kormányfői megbízatás időtartamának korlátozását.
  • Az államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök parlamenti megválasztása a népakarat egyik legfontosabb közvetett megnyilvánulása, így az új szabályozás egyben e demokratikus döntési szabadság korlátozását is jelenti.

Mivel a közhivatal-viseléshez való jog alkotmányos keretek között korlátozható, a köztársasági elnök pedig az alaptörvény-módosításokat kizárólag formai és eljárásjogi szempontból vizsgálhatja, az előzetes normakontroll kezdeményezésének nem volt helye. Az államfő mindent rendben talált a jogalkotási eljárás során, így alkotmányos kötelességének eleget téve aláírta a dokumentumot, és elrendelte annak közzétételét a Magyar Közlönyben.

Még több Gazdaság

Magyar Péter Brüsszelben: folytatódik az EU-csúcs

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

Baj van a sertéságazatban: a spanyol hús olcsóbb mint a magyar és most itt a pestis

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Történelmi támadást zúdított Ukrajna az oroszokra: még soha nem volt ekkora drónzápor
Új bejelentéseket tett a kormány, Magyar Péter Brüsszelbe utazott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility