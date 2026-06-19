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Visszacsúsztak a horvát strandok a minőségi rangsorban
Gazdaság

Visszacsúsztak a horvát strandok a minőségi rangsorban

Portfolio
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Horvátország jelentősen visszacsúszott az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb fürdővíz-minőségi rangsorában, a korábbi ötödik helyről a tizenkettedikre visszaesve, miközben az uniós átlag továbbra is stabil maradt - közölte a Croatia Week.

Az idén közzétett éves jelentés szerint a horvátországi fürdővizek mindössze 86,2 százaléka kapott "kiváló" minősítést. Ez érzékelhető visszaesést jelent az elmúlt évekhez képest, amikor ez az arány rendszerint meghaladta a 95 százalékot, aminek köszönhetően tavaly az ország még az ötödik helyen állt az európai rangsorban.

Bár Horvátország továbbra is az uniós átlag fölött teljesít, a jelentés rámutat a tengerparti és az édesvízi fürdőhelyek közötti jelentős eltérésre.

Tengerparti fürdővizei alapján az ország a tizennegyedik helyen áll, édesvízi fürdőhelyei viszont a felmérés alsó mezőnyébe, a huszonkettedik helyre szorultak a vizsgált államok körében.

Az összeurópai adatok jók

Az összesített európai eredmények ugyanakkor kedvező képet mutatnak. A 2025-ben gyűjtött 22 289 vízminta alapján az uniós fürdőhelyek mintegy 85 százaléka felelt meg a legszigorúbb, "kiváló" kategória követelményeinek, míg 96 százalékuk legalább a minimális minőségi előírásokat teljesítette. Mindössze 1,5 százalékuk kapott gyenge minősítést.

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A rangsort Ciprus vezeti, ahol a fürdővizek száz százaléka kiváló besorolást kapott. A második helyen Görögország áll 97,1 százalékkal, a harmadikon Bulgária végzett 96,9 százalékkal, majd Ausztria 96,5 százalékkal és Luxemburg 94,1 százalékkal következik. A mediterrán országok közül Olaszország a nyolcadik helyet szerezte meg 89,8 százalékkal, Málta a kilencedik lett 88,5 százalékkal, Spanyolország pedig a tizenegyedik helyre került 86,6 százalékkal.

Magyarországról is vannak adatok

A magyarországi természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége kiváló vagy jó minősítésű, így a hazai üdülőknek nincs okuk aggodalomra. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) jelentése szerint a magyarországi természetes fürdőhelyek 64 százaléka kiváló, további 22 százaléka pedig jó minősítést kapott. A kifogásolt minősítésű vizek aránya hazánkban mindössze 1,4 százalék. Fontos hangsúlyozni, hogy a „jó” és a „tűrhető” minősítésű fürdővizek szintén megfelelnek a közegészségügyi követelményeknek, és biztonságosan használhatók fürdőzésre. A leglátogatottabb hazai üdülőövezetekben – így különösen a Balatonnál, a Tisza-tónál vagy a Dunakanyarban – a fürdővizek minősége szinte kivétel nélkül kiváló vagy jó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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