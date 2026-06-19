Vitézy Dávid: az összes állami cég vezetésében lesznek változások

Vitézy Dávid a MÁV vezetésével kapcsolatos elégedettségéről, a lehetséges személycserékről szóló kérdésre úgy reagált:
Az természetes, hogy egy olyan erejű változás után, ami jelenleg zajlik a magyar állam működésében, és amit a választók elvárnak, az összes állami cég vezetésében lesznek és várhatóak változások.
Tegnap a miniszter a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy felülvizsgálják a dohánykoncessziót, aminek során először a terjesztői rendszer felülvizsgálata van napirenden, de később a trafikok is sorra kerülhetnek.
Hogy lehet az, hogy Lázár Jánoshoz is köthető körök részt vesznek abban a dohánynagykereskedelmi monopóliumban, ami 1100 milliárdos forgalmat bonyolít? Itt is havonta, átlagosan több mint 1 milliárd forint profitot vesznek ki a dohányboltok ellátásából
- részletezte a nagykereskedelmi rendszerrel kapcsolatos aggályokat, amelyek törvényességét ki kell vizsgálni.
A Portfolio kérdésére elárulta, hogy a Rákosrendező projekt kapcsán ígért kormányzati projektekre "várhatóan lesznek" uniós források, "ezeket még a kormánynak tárgyalnia kell, hogy mikor és milyen ütemben". Hangsúlyozta, hogy ezek olyan beruházások, amikre szükség van, és amelyek kapcsán kötik a kormányt az eredetileg arab befektetőnek tett vállalások.
Végül arra is kitért a miniszter, hogy a most felszabadított uniós forrásokból nem új trolik beszerzése várható a fővárosba, hanem az, hogy a korábban beszerzett járműveket - amelyekre a pénzt már az előző kormánynak át kellett volna utalnia-, most kifizetik a városnak. Ezzel jelentősen nő majd Budapest költségvetési mozgástere.
Címlapkép forrása: MTI
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