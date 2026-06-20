A magyar családpolitika új iránya: mit mutatnak eddig a Tisza-kormány lépései?

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Az eddigi jelek szerint a Tisza-kormány a családpolitika terén nem radikális irányváltást hajt majd végre, hanem inkább a meglévő rendszer korrekciójára törekszik. A Tisza programjának egyik legfontosabb eleme a családi pótlék és más univerzális ellátások emelésére tett ígéret, amely a korábbi, elsősorban munkához kötött támogatási logikától való óvatos elmozdulást jelez. Emellett a CSOK és a Babaváró feltételeinek enyhítése is napirendre kerülhet, ami csökkentheti a családokra háruló pénzügyi kockázatokat.

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A Tisza-kormány több mint egy hónapja kezdte meg működését, és ez idő alatt számos szakpolitikai elképzelés és ígéret került napirendre. Ennyi idő természetesen még nem elegendő ahhoz, hogy egy új kormányzat átfogó reformokat valósítson meg, az azonban már most érzékelhető, hogy

a családpolitika egyelőre nem tartozik a leginkább hangsúlyozott területek közé.

A figyelmet eddig érthető módon olyan sürgető problémák kötötték le, mint a gyermekvédelem helyzete, az oktatási rendszer kihívásai vagy az egészségügy állapota. Mindezek alapján azonban korai lenne kijelenteni, hogy a családpolitika háttérbe szorul majd a teljes kormányzati ciklus során.

Amíg várunk az új intézkedésekre, érdemes áttekinteni, milyen családtámogatási vállalásokat fogalmazott meg a Tisza, és hogy az eddigi intézkedések alapján milyen irányba mozdulhat el a magyar családpolitika az elkövetkező években.

Workfare-ből újra welfare?

Az elmúlt 16 évben a magyar szociálpolitika egyik meghatározó alapelve a munkaalapú társadalom koncepciója volt. Ennek lényege, hogy a jóléti ellátások helyett elsősorban a munkavállalást kell ösztönözni, vagyis a támogatásoknak nem a tartós segélyezést, hanem a munkaerőpiaci részvételt kell elősegíteniük. Önmagában ez a megközelítés még jó is lehetne, ugyanakkor a gyakorlatban együtt járt a szociális ellátórendszer szerepének fokozatos visszaszorulásával, az állami felelősségvállalás szűkülésével és a szociális biztonsági háló gyengülésével.

Ami a családtámogatási rendszert illeti, a korábbi kormányzatot gyakran érte kritika amiatt, hogy az univerzális családtámogatások – mindenekelőtt a családi pótlék – összege 2008 óta változatlan maradt, és a támogatás emelése nem szerepelt a szakpolitikai prioritások között. Ezzel szemben a családpolitika központi eszközeivé a családi adókedvezmény, valamint a különböző személyijövedelemadó-kedvezmények és -mentességek váltak. Ezek a megoldások jól illeszkedtek a munkaalapú társadalom logikájához, hiszen elsősorban azok számára nyújtottak jelentős támogatást, akik rendelkeztek adóköteles jövedelemmel, és aktív kapcsolatban álltak a munkaerőpiaccal.

A Tisza kormányprogramja alapján ugyanakkor bizonyos mértékű elmozdulás látszik ettől a megközelítéstől.

A program ugyanis kilátásba helyezte a családi pótlék, a GYES, a GYET és az anyasági támogatás összegének megduplázását. Ezeknek az ellátásoknak az a közös vonása, hogy jogosultságuk nem függ közvetlenül a szülők munkaerőpiaci helyzetétől, így megerősítésük az alacsonyabb jövedelmű, rosszabb anyagi helyzetű családok felé tett lépésként is értelmezhető.

A családi adókedvezmény jövőjével kapcsolatban a program már kevésbé egyértelmű. Bár konkrét intézkedések egyelőre nem körvonalazódtak, a megfogalmazások arra utalnak, hogy a kormány olyan változtatásokat fontolgat, amelyek a szegényebb családok számára is nagyobb támogatást biztosíthatnak. Egyelőre kérdéses, hogy ez a jelenlegi rendszer átalakítását, a támogatások felső korlátjának bevezetését vagy valamilyen más újraelosztási mechanizmust jelent-e.

Az anyáknak szánt szja-mentességekről még ennyit sem tudunk, ezzel kapcsolatban nem születtek vállalások, de vélhetően az új kormány egyelőre nem kíván hozzányúlni a rendszer ezen részéhez.

Ami biztos, hogy a családpolitika jövőbeli irányának egyik legérdekesebb kérdése éppen az lesz, miként alakul az univerzális ellátások és a munkához kötött támogatások közötti egyensúly.

A fiskalizáció megfékezése?

A korábbi kormányzat családpolitikájának másik meghatározó jellemzője az volt, hogy a hagyományos szociálpolitikai eszközök helyett egyre nagyobb szerepet szánt a piaci mechanizmusokra épülő támogatási formáknak. E szemlélet jegyében jelent meg 2015-ben a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), majd annak különböző változatai, illetve 2019-ben a Babaváró hitel.

Ezek a konstrukciók elsősorban azok számára jelentettek valós lehetőséget, akik megfelelő jövedelemmel és hitelképességgel rendelkeztek. A támogatások összege első pillantásra rendkívül kedvezőnek tűnt, ugyanakkor a hozzájuk kapcsolódó feltételrendszer jelentős kötelezettségeket és kockázatokat is magában hordozott. A Babaváró esetében például a legfrissebb adatok szerint a programban részt vevő adósok mintegy egyötödénél a vállalt gyermek még nem született meg, ami jól mutatja, hogy a konstrukció hosszú távú kockázatai nem elhanyagolhatók.

A Tisza-kormány programjában a CSOK-kal kapcsolatban egy viszonylag határozott – és kissé elhamarkodott – ígéret is megjelent, amely szerint „garantálják, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszt”. Bár a tényleges szabályozási megoldás ennél várhatóan összetettebb lesz, a megfogalmazás iránya már önmagában is arra utal, hogy

az új kormány a CSOK- és CSOK Plusz-rendszer jelenlegi, szigorú feltételrendszerének enyhítésére törekedhet.

A Babaváró hitel kapcsán ezzel párhuzamosan nem jelent meg hasonlóan konkrét ígéret a programban. Ugyanakkor a közelmúltban bejelentették a gyermekvállalási határidő további, november 1-jéig történő meghosszabbítását, amely átmeneti időt biztosít a rendszer átalakításának előkészítésére. A kormányzati kommunikáció alapján ez az időszak egy új szabályrendszer kidolgozását szolgálhatja, amelynek során akár társadalmi egyeztetésre is sor kerülhet a jövőbeli szabályok kialakítása előtt. Ez utóbbi különösen nagy lépés lenne, mivel megvalósulna az a fajta részvételi döntéshozatal, amit az új kormány is gyakran hangsúlyoz.

Új modell vagy a régi rendszer foltozása?

Összességében az eddigi programpontok és nyilatkozatok alapján

egyelőre nem egy teljesen új családpolitikai modell körvonalazódik, hanem inkább a korábbi rendszer egyes elemeinek újragondolása és részleges áthangolása.

A hangsúlyeltolódások ugyanakkor már most is érzékelhetők: a pénzbeli, adó- és hitelalapú eszközök mellett egyes elemekben megjelenik az univerzálisabb ellátások erősítésének szándéka is. Hogy mindez egy fokozatos korrekciót vagy egy mélyebb szakpolitikai fordulat kezdetét jelenti-e, az a következő hónapok konkrét intézkedéseiből válik majd egyértelművé.

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