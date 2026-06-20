A sportágak képviselőivel egyeztetett Pósfai Gábor - Így alakul a hazai sporttámogatások jövője

Szigorítják az állami sportforrások felhasználásának ellenőrzését, a jövőben pedig kizárólag olyan nagyszabású sportesemények rendezését támogatja az állam, amelyek átlátható költségvetéssel és reális bevételi tervekkel rendelkeznek. Pósfai Gábor, a sportért is felelős belügyminiszter bejelentése szerint a sportszövetségekkel való együttműködés fókuszába az átláthatóság és az utánpótlás-nevelés kiemelt támogatása kerül.

A tárcavezető egy szombati bejegyzésben számolt be arról, hogy csütörtökön négy csapatsportág – a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda – szövetségi vezetőivel egyeztetett. A találkozót megelőzően a minisztérium részletes beszámolót kért a szervezetektől a gazdálkodásukról, szakmai munkájuk alappilléreiről, a szakemberképzésről, valamint a korosztályos és felnőtt válogatottak irányításáról.

A bejegyzés szerint az egyeztetésen áttekintették a folyamatban lévő ügyeket és a jövőbeli feladatokat. Pósfai Gábor a vezetőknek személyesen is hangsúlyozta, hogy

a sport támogatása továbbra is kiemelten fontos, de a partnerségnek őszintének és átláthatónak kell lennie.

Ennek szellemében minden sportágnál szigorítják az állami források felhasználásának ellenőrzését. A nagy nemzetközi események hazai rendezésénél ezentúl alapvető elvárás az ésszerű és a bevételi oldalt is reálisan kalkuláló költségvetés. A miniszter megjegyezte, hogy a bevételi tervek megalapozottsága az elmúlt években finoman szólva sem volt jellemző, bár hozzátette, hogy ez a hiányosság nem elsősorban a most egyeztető négy sportágat érintette.

A hat kiemelt, társasági adókedvezményben (TAO) részesülő sportág közül a labdarúgó-szövetség képviselőivel már korábban lezajlott egy hasonló egyeztetés. A közeljövőben a vízilabda-szövetség vezetőivel, majd később más sportágak képviselőivel folytatódnak a minisztériumi tárgyalások.

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