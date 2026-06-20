Bejelentette Magyar Péter: mégsem nyújtják be a jövő héten a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló tervezetet

Magyar Péter elmondta, bár a jövő héten került volna sor a törvényjavaslat beterjesztésére, de „nagyon sok észrevételt” kaptak, és az emberek joggal szeretnék, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés a kérdésben. A miniszterelnök szerint plusz javaslatokat is várnak.

A tervek szerint a jövő héten a jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátjuk, és utána, amikor ez lezajlik, megy a parlament elé, és nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal

– mondta el Magyar Péter.

A miniszterelnök június 17-én, szerdán jelentette be Facebook-oldalán, hogy a jövő héten beterjesztik a jogszabályt.

A hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A közpénz visszanyeri közpénz jellegét

– írta akkor Magyar Péter.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 17. Magyar Péter bejelentette: jön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabály

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