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Drámai vasúti baleset: ötméteres magasságból zuhantak a vagonok az úttestre az egyik legfejlettebb európai országban
Gazdaság

Drámai vasúti baleset: ötméteres magasságból zuhantak a vagonok az úttestre az egyik legfejlettebb európai országban

MTI
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Súlyosan megsérült egy ember szombat hajnalban München közelében, miután egy vasúti hídról az alatta húzódó főútra zuhant egy tehervonat két kocsija.

A német hatóságok tájékoztatása szerint

a szerelvény vagonjai mintegy öt méteres magasságból estek az úttestre.

Bár a szállítmány pontos összetétele egyelőre nem ismert, a rendőrség megerősítette, hogy a vonat nem szállított veszélyes árut, így a környező lakosság nincs veszélyben.

A Deutsche Bahn vasúttársaság szóvivője közölte, hogy a baleset egy kizárólag teherszállításra használt vonalon történt.

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Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták.

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