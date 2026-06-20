Drámai vasúti baleset: ötméteres magasságból zuhantak a vagonok az úttestre az egyik legfejlettebb európai országban

Súlyosan megsérült egy ember szombat hajnalban München közelében, miután egy vasúti hídról az alatta húzódó főútra zuhant egy tehervonat két kocsija.

A német hatóságok tájékoztatása szerint

a szerelvény vagonjai mintegy öt méteres magasságból estek az úttestre.

Bár a szállítmány pontos összetétele egyelőre nem ismert, a rendőrség megerősítette, hogy a vonat nem szállított veszélyes árut, így a környező lakosság nincs veszélyben.

A Deutsche Bahn vasúttársaság szóvivője közölte, hogy a baleset egy kizárólag teherszállításra használt vonalon történt.

Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images