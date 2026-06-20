Eric Clapton luxusórája is rekordáron kelt el a Phillips aukcióján

A júniusi óraaukciókon vitathatatlanul dominált a Phillips, a műtárgypiacon amúgy a Sotheby’s és a Christie’s mögött örök harmadik, a 2022-óta az orosz luxusipari Mercury Group tulajdonában lévő, 1796-ban Londonban alapított árverőház. A napokban minden idők legsikeresebb rendezvényén mind egy szálig eladta a portékáját, több mint 150 órát, amelyek között 16 tétel kelt el 1 millió dollár felett. A fehér kesztyűs rendezvény végén 75,8 millió dollárt számoltak össze a kasszában. (Fehér kesztyűs árverésnek nevezik azokat az aukciókat, ahol minden eladásra kínált tétel elkel.)
A csúcstétel, egy kivételesen ritka és összetett mechanikus karóra volt, amelyet a független órakészítő, François-Paul Journe alkotott meg 2000-ben. Lényege, hogy a szerkezet két egymástól teljesen független billegőt (az óra szíve) tartalmaz, amelyek rezonancia révén szinkronizálják egymást, drasztikusan növelve ezzel az időmérés pontosságát.
Journe mindig is érdeklődött a modern órakészítés „keresztapjaként” ismert Abraham-Louis Breguet korai munkái iránt. Az 1800-as évek elején Breguet kísérletezett az óraszerkezet rezonanciájának koncepciójával, és három zsebórát készített, amelyekben két szerkezet/hajtómű volt egyetlen házban, ugyanazon a főlapon rögzítve. 2000-ben Journe lett az első órásmester, aki ezt az elvet karórában alkalmazta.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés