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Eric Clapton luxusórája is rekordáron kelt el a Phillips aukcióján

A májusi New York-i és a június végi londoni művészeti árverések közötti lélegzetvételnyi szünetben órák, ékkövek, különleges dizájn tárgyak, egy kivételes üveg whisky és Diana Kayton személyes tárgyai okoztak izgalmakat az aukciós porondon. Történelmet írt a Phillips aukciósház: egyetlen este összesen 23 milliárd forint értékben kalapált el órákat, a felkínált portéka mind egy szálig elkelt, nyolc szerkezet esetében egyéni világrekordot jegyeztek fel.

A júniusi óraaukciókon vitathatatlanul dominált a Phillips, a műtárgypiacon amúgy a Sotheby’s és a Christie’s mögött örök harmadik, a 2022-óta az orosz luxusipari Mercury Group tulajdonában lévő, 1796-ban Londonban alapított árverőház. A napokban minden idők legsikeresebb rendezvényén mind egy szálig eladta a portékáját, több mint 150 órát, amelyek között 16 tétel kelt el 1 millió dollár felett. A fehér kesztyűs rendezvény végén 75,8 millió dollárt számoltak össze a kasszában. (Fehér kesztyűs árverésnek nevezik azokat az aukciókat, ahol minden eladásra kínált tétel elkel.)

A csúcstétel, egy kivételesen ritka és összetett mechanikus karóra volt, amelyet a független órakészítő, François-Paul Journe alkotott meg 2000-ben. Lényege, hogy a szerkezet két egymástól teljesen független billegőt (az óra szíve) tartalmaz, amelyek rezonancia révén szinkronizálják egymást, drasztikusan növelve ezzel az időmérés pontosságát.

Journe mindig is érdeklődött a modern órakészítés „keresztapjaként” ismert Abraham-Louis Breguet korai munkái iránt. Az 1800-as évek elején Breguet kísérletezett az óraszerkezet rezonanciájának koncepciójával, és három zsebórát készített, amelyekben két szerkezet/hajtómű volt egyetlen házban, ugyanazon a főlapon rögzítve. 2000-ben Journe lett az első órásmester, aki ezt az elvet karórában alkalmazta.  

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