Évtizedek óta nem sikerült senkinek, ami neki: megszólalt az egyetlen magyar, aki bejutott az amerikai profiligába

Amikor Dávid Kornél befejezte a pályafutását, álmában sem gondolta volna, hogy évtizedekkel később is ő marad az egyetlen magyar játékos a világ legerősebb kosárlabda-bajnokságában. Bár a liga azóta teljesen globalizálódott, bejutni ma is rendkívül nehéz. Hanga Ádám járt ehhez a legközelebb, akit a San Antonio Spurs választott ki a játékosbörzén, azaz a drafton, de az észak-amerikai profiligába (NBA) kerüléshez a tehetség és a munka mellett hatalmas szerencse, jó időzítés és megfelelő környezet is szükséges. Ráadásul a kilencvenes években még nem létezett a maihoz hasonló, mindent behálózó globális megfigyelőrendszer, így jóval nehezebb volt a tengerentúli csapatok látóterébe kerülni. Dávidra egy nemzetközi tornán figyeltek fel, ami végül a korszak legmeghatározóbb együtteséhez, a Chicago Bullshoz vezette.

Az egykori magyar kosárlabdázó elmondása szerint a tengerentúli kiutazás egyszerre volt izgalmas és sokkoló élmény számára. Az addig csak a televízióban csodált világsztárokkal egy edzőcsarnokban készülni hatalmas ugrást jelentett, ahol a korábbi európai hírnév már semmit sem számított. Elmondása szerint mindenkinek azonos eséllyel kellett megküzdenie a helyéért, ami kőkemény, de rendkívül tanulságos lecke volt a profi sport világáról. Michael Jordant közelről figyelhette, és elmondása szerint a legendás játékos nem a folyamatos beszédével uralta a teret, hanem azzal az elképesztő versenyszellemmel, amellyel nemcsak a mérkőzéseken, hanem egy edzésen vagy akár egy kártyapartin is mindenáron nyerni akart.

Ez a páratlan mentális fölény tette őt a sportág legnagyobb alakjává.

Dávid Kornél a legendás csapat körüli feszültségekről is beszélt, elmondása szerint nem is annyira a játékosok között, hanem a vezetőséggel, leginkább a sikercsapatot felépítő Jerry Krause általános igazgatóval szemben voltak tapinthatók. Jordan gyakran nyíltan is odaszúrt a sportvezetőnek, ami az európai, tiszteletteljesebb hierarchiához szokott magyar játékos számára szokatlan élmény volt. Ugyancsak külön kategóriát képviselt Dennis Rodman, akinek a botrányairól a média egyáltalán nem túlzott – előfordult például, hogy teljes chicagói rendőregyenruhában szállt fel a csapat repülőgépére –, ám a pályán nyújtott elképesztő munkamorálja és profizmusa megkérdőjelezhetetlen maradt.

Az azóta eltelt évtizedekben a kosárlabda rengeteg gyorsult és fejlődött, Dávid Kornél pedig ma már játékosmegfigyelőként elemzi a tehetségeket. Számára a fizikai és technikai adottságok megítélése csupán a kiindulópontot jelenti. Elmondása szerint a valódi kérdés az, hogy mi történik a játékossal, amikor kikerül a komfortzónájából, hogyan kezeli a kudarcot, és miként reagál arra, ha egy új országban hirtelen a cserepadra szorul. Kornél azt is elmondta, a megfigyelés ma már sokkal inkább emberismeret, azaz a statisztikák mögött rejlő karakter és mentális erő feltérképezése.

Bár a modern elemzőrendszerek és a mesterséges intelligencia ma már minden mozdulatot mérnek, és elképesztő mennyiségű adatot dolgoznak fel pillanatok alatt, a technológia nem helyettesíti az emberi tapasztalatot. Egy gép képtelen felmérni a csapaton belüli kémiát, vagy azt, hogyan reagál valaki a legkiélezettebb szituációkban. Kiváló példa erre Jánisz Antetokúnmpo, akit fizikai adottságai mellett a kivételes munkamorálja és fejlődési vágya tett kétszeres legértékesebb játékossá (MVP) és bajnokká, olyan utat bejárva, amelyet előre senki sem tudott volna megjósolni.

Az NBA jelenleg is generációváltáson megy keresztül. Míg LeBron James és Steph Curry korszaka a végéhez közeledik, olyan nemzetközi sztárok váltak meghatározóvá, mint Nikola Jokics, Luka Doncsics, Shai Gilgeous-Alexander vagy éppen Victor Wembanyama. A liga nemzetközivé válása miatt a fiatal tehetségek előtt elméletben több út áll nyitva, de a verseny is jóval élesebb lett, hiszen már az egész világgal meg kell küzdeniük a figyelemért.

Dávid Kornél szerint ma Magyarországon nem kimondottan NBA-játékosokat kell futószalagon előállítani, hanem olyan közeget szükséges teremteni,

ahol a tehetségek a megfelelő időben a legmagasabb szintű képzést kapják.

Bár látható az előrelépés, a vezető kosárlabda-nemzetek a lényegesen nagyobb merítési bázisuk miatt továbbra is komoly előnyben vannak.

Visszatekintve saját pályafutására, a korábbi élsportoló ma már sokkal bátrabban játszana, és jobban megőrizné a saját személyiségét ahelyett, hogy csupán a külső elvárásoknak akarna megfelelni. A mai magyar fiataloknak is azt tanácsolja, hogy ne görcsösen a tengerentúli bajnokság lebegjen a szemük előtt célként. Ehelyett inkább napról napra igyekezzenek jobbá válni, keressék a kihívásokat, tanuljanak meg alkalmazkodni, és ami a legfontosabb, a legnehezebb időszakokban se veszítsék el a hitüket a saját fejlődésükben.

Címlapkép forrása: Pénzcentrum