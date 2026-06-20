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Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium
Gazdaság

Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium

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A jövő héten jelenik meg az orvosok közösségimédia-használatára és online kommunikációjára irányadó új etikai állásfoglalás. Ezzel párhuzamosan zajlik az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása és az ágazat átfogó reformja, amely a korábbi hiányosságok felszámolását, valamint a betegbiztonság és az ellátás minőségének javítását célozza - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
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Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható - írta a miniszter Facebook-oldalán.

Hozzátette: az irányelvek hatékony érvényesítéséhez azonban elengedhetetlen az orvosetikai eljárásrend korszerűsítése. A bizalom alapjának a következetes kommunikációt tartja, így szerinte a megfogalmazott elvek csak

átlátható, előre rögzített és objektív szempontok alapján alkalmazott szankciók révén válhatnak élő gyakorlattá.

A miniszter arról is írt, hogy az önálló Egészségügyi Minisztérium felállítása a jogi és az adminisztratív folyamatok összetettsége miatt az eredetileg vártnál több időt vesz igénybe.

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Hozzátette azonban, hogy az ágazati munka folyamatosan zajlik. A kiemelt prioritások közé tartozik az egészségügyi dolgozók bérrendezése, a Semmelweis-rend elindítása, az egészségügyi és a kamarai törvény reformja, az új háttérintézetek struktúrájának kialakítása, valamint a kórházvezetők munkájának átfogó felülvizsgálata.

A betegbiztonság garantálása érdekében megkezdődött az emberi erőforrást érintő, valamint a szervezési és finanszírozási hiányosságok sürgős felszámolása. A szakmai tervek kiemelten kezelik a várólisták rövidítését, a sürgősségi, a pszichiátriai és az alapellátás megerősítését, a kórházban maradó gyermekek helyzetének megnyugtató rendezését, valamint az azbesztügy egészségügyi hatásainak feltárását. Emellett stratégiai cél az uniós források lehívása, továbbá az európai és nemzetközi szakmai kapcsolatok újjáépítése.

Az ellátórendszer megújítása magában foglalja egy országos betegelégedettségi és visszajelzési rendszer bevezetését, az értékalapú finanszírozás megteremtését, a kórházi infrastruktúra felmérését és fejlesztését, valamint az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés szélesítését. Bár az átfogó strukturális és szakmai átalakítások eredményei a betegágyak mellett még nem érezhetők azonnal, a hosszú távú folyamat célja az, hogy a szakmaiságra és az etikus magatartásra alapozva érezhető javulást hozzon a hazai egészségügyi ellátásban.

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