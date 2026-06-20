BRA
Brazília 3 0 Haiti
HAI
 Vége
C csoport
TUR
Törökország 0 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
NED
Hollandia Svédország
SWE
 Ma 19:00
F csoport
GER
Németország Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Indul a Nébih nyári szezonális élelmiszer-ellenőrzése
Gazdaság

Indul a Nébih nyári szezonális élelmiszer-ellenőrzése

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Június 22-én kezdetét veszi az augusztus 20-ig tartó nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, amely többek között a grillezésre szánt húskészítmények, a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemek, valamint a jégüzemek ellenőrzésére koncentrál - jelentette be honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, azaz Nébih. Emellett kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők, elsősorban a termelői piacokon és az út menti árusítóhelyeken. A hatóság a nyári táborok étkeztetését is vizsgálja.

A nyári hónapokban zajló országos ellenőrzési akción a Nébih szakemberei a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek ellenőreivel együttműködve

fokozott figyelmet fordítanak a nyári időszakban népszerű termékekre és célterületekre.

A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek.

Az ellenőrök emellett vizsgálják a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják. A legmelegebb évszakhoz kapcsolódóan a jégüzemek felügyelete szintén szerepel az élelmiszerlánc-ellenőrzés célterületei között.

Még több Gazdaság

Mától indul a nyári vasúti menetrend - Érdemes figyelni a balatoni változásokat

Drámai vasúti baleset: ötméteres magasságból zuhantak a vagonok az úttestre az egyik legfejlettebb európai országban

A magyar családpolitika új iránya: mit mutatnak eddig a Tisza-kormány lépései?

A hatóság a nyári időszakban országszerte ellenőrzi a gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra (higiéniára és nyomonkövetésre) vonatkozó előírások betartását. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják

a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főzőkonyháit is.

A szezonban fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik

  • a termékek minőségét,
  • az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását,
  • valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.

Kiemelt figyelmet kapnak a termelői piacok és az út menti alkalmi árusítóhelyek.

A vizsgálatok országszerte augusztus 20-ig tartanak. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bármikor kirobbanhat az az uniós konfliktus, ami a magyar gazdaságot is kényszerhelyzetbe hozhatja
Trump most veszíti el egyik utolsó európai barátját: durva sértéseket vágott a fejéhez
Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility