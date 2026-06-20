Indul a Nébih nyári szezonális élelmiszer-ellenőrzése

A nyári hónapokban zajló országos ellenőrzési akción a Nébih szakemberei a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek ellenőreivel együttműködve

fokozott figyelmet fordítanak a nyári időszakban népszerű termékekre és célterületekre.

A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek.

Az ellenőrök emellett vizsgálják a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják. A legmelegebb évszakhoz kapcsolódóan a jégüzemek felügyelete szintén szerepel az élelmiszerlánc-ellenőrzés célterületei között.

A hatóság a nyári időszakban országszerte ellenőrzi a gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra (higiéniára és nyomonkövetésre) vonatkozó előírások betartását. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják

a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főzőkonyháit is.

A szezonban fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik

a termékek minőségét,

az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását,

vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.

Kiemelt figyelmet kapnak a termelői piacok és az út menti alkalmi árusítóhelyek.

A vizsgálatok országszerte augusztus 20-ig tartanak.

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