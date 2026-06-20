Itt a hőhullám, és azok a dolgok, amiktől a miniszter is óva int

A HungaroMet előrejelzése szerint tovább fokozódik a hőség,
az anticiklon áramlásában egyre melegebb, szubtrópusi eredetű levegő érkezik.
Már pénteken 29 és 35 fok között alakult a csúcsérték, de szombaton 31 és 36 fok közé emelkedhet a hőmérséklet a legmelegebb órákban,
vasárnap pedig néhol már 37 fok köré is forrósodhat a levegő.
Ekkor már többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek átmenetileg visszább vethetik a hőmérséklet emelkedését.
A miniszter figyelmeztet: a nagy melegben a szervezet jelentős mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszít, ezért kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás.
A legjobb választásnak a tiszta víz vagy a cukormentes italok bizonyulnak, míg az alkoholt, a magas koffeintartalmú, illetve a túlzottan cukros italokat érdemes elkerülni.
A legmelegebb időszakban, 11 és 16 óra között
- ajánlott árnyékban maradni, valamint
- mellőzni a megterhelő fizikai munkát és
- a hosszabb kinti tartózkodást.
A szabadban javasolt világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint megfelelő naptejet használni.
Bár azt hihetnénk, mindezt mindenki tudja, mégis minden évben előfordulnak balesetek, ezért arra is figyelmeztet, hogy
- a vízparton tartózkodóknak ügyeljenek arra, hogy felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe, a fürdőzés előtt ugyanis elengedhetetlen a fokozatos lehűlés.
- Ugyancsak életmentő alapszabály, hogy a leparkolt autóban még félárnyékban sem szabad gyermeket, idős embert vagy háziállatot hagyni, mivel a jármű utastere percek alatt végzetesen felforrósodhat.
- Baj esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.
A kánikula különösen az időseket, a gyermekeket, a várandósokat és a krónikus betegeket viseli meg.
Kiemelten fontos odafigyelni a környezetünkben élőkre, különösen az egyedül élőkre, egy rövid látogatás vagy telefonhívás során ugyanis meggyőződhetünk arról, hogy elegendő vizet fogyasztanak-e, és megfelelően hűteni tudják-e a lakásukat.
Ha valakinél olyan rosszullét jelentkezik, mint a szédülés, a fejfájás, a hányinger vagy a zavartság:
- segítsünk neki árnyékba húzódni,
- itassunk vele vizet,
- és ha szükséges, hívjunk mentőt!
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