Itt a hőhullám, és azok a dolgok, amiktől a miniszter is óva int

A HungaroMet előrejelzése szerint tovább fokozódik a hőség,

az anticiklon áramlásában egyre melegebb, szubtrópusi eredetű levegő érkezik.

Forrás: HungaroMet

Már pénteken 29 és 35 fok között alakult a csúcsérték, de szombaton 31 és 36 fok közé emelkedhet a hőmérséklet a legmelegebb órákban,

vasárnap pedig néhol már 37 fok köré is forrósodhat a levegő.

Ekkor már többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek átmenetileg visszább vethetik a hőmérséklet emelkedését.

A miniszter figyelmeztet: a nagy melegben a szervezet jelentős mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszít, ezért kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás.

A legjobb választásnak a tiszta víz vagy a cukormentes italok bizonyulnak, míg az alkoholt, a magas koffeintartalmú, illetve a túlzottan cukros italokat érdemes elkerülni.

A legmelegebb időszakban, 11 és 16 óra között

ajánlott árnyékban maradni, valamint

mellőzni a megterhelő fizikai munkát és

a hosszabb kinti tartózkodást.

A szabadban javasolt világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint megfelelő naptejet használni.

Bár azt hihetnénk, mindezt mindenki tudja, mégis minden évben előfordulnak balesetek, ezért arra is figyelmeztet, hogy

a vízparton tartózkodóknak ügyeljenek arra, hogy felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe, a fürdőzés előtt ugyanis elengedhetetlen a fokozatos lehűlés.

Ugyancsak életmentő alapszabály, hogy a leparkolt autóban még félárnyékban sem szabad gyermeket, idős embert vagy háziállatot hagyni, mivel a jármű utastere percek alatt végzetesen felforrósodhat.

vagy hagyni, mivel a jármű utastere percek alatt végzetesen felforrósodhat. Baj esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A kánikula különösen az időseket, a gyermekeket, a várandósokat és a krónikus betegeket viseli meg.

Kiemelten fontos odafigyelni a környezetünkben élőkre, különösen az egyedül élőkre, egy rövid látogatás vagy telefonhívás során ugyanis meggyőződhetünk arról, hogy elegendő vizet fogyasztanak-e, és megfelelően hűteni tudják-e a lakásukat.

Ha valakinél olyan rosszullét jelentkezik, mint a szédülés, a fejfájás, a hányinger vagy a zavartság:

segítsünk neki árnyékba húzódni,

itassunk vele vizet,

és ha szükséges, hívjunk mentőt!

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