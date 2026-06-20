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Itt a hőhullám, és azok a dolgok, amiktől a miniszter is óva int
Gazdaság

Itt a hőhullám, és azok a dolgok, amiktől a miniszter is óva int

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Június 20-án nulla órától június 23-án éjfélig másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén - figyelmeztet bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tartós kánikula fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért elengedhetetlen a folyamatos folyadékpótlás, a tűző nap kerülése, valamint a leginkább veszélyeztetett csoportok fokozott védelme.

A HungaroMet előrejelzése szerint tovább fokozódik a hőség,

az anticiklon áramlásában egyre melegebb, szubtrópusi eredetű levegő érkezik.

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Forrás: HungaroMet

Már pénteken 29 és 35 fok között alakult a csúcsérték, de szombaton 31 és 36 fok közé emelkedhet a hőmérséklet a legmelegebb órákban,

vasárnap pedig néhol már 37 fok köré is forrósodhat a levegő.

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Ekkor már többfelé is kialakulhatnak záporok, zivatarok, amelyek átmenetileg visszább vethetik a hőmérséklet emelkedését.

A miniszter figyelmeztet: a nagy melegben a szervezet jelentős mennyiségű vizet és ásványi anyagot veszít, ezért kiemelten fontos a bőséges folyadékfogyasztás.

A legjobb választásnak a tiszta víz vagy a cukormentes italok bizonyulnak, míg az alkoholt, a magas koffeintartalmú, illetve a túlzottan cukros italokat érdemes elkerülni.

A legmelegebb időszakban, 11 és 16 óra között

  • ajánlott árnyékban maradni, valamint 
  • mellőzni a megterhelő fizikai munkát és
  • a hosszabb kinti tartózkodást.

A szabadban javasolt világos, jól szellőző ruházatot, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint megfelelő naptejet használni.

Bár azt hihetnénk, mindezt mindenki tudja, mégis minden évben előfordulnak balesetek, ezért arra is figyelmeztet, hogy

  • a vízparton tartózkodóknak ügyeljenek arra, hogy felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe, a fürdőzés előtt ugyanis elengedhetetlen a fokozatos lehűlés.
  • Ugyancsak életmentő alapszabály, hogy a leparkolt autóban még félárnyékban sem szabad gyermeket, idős embert vagy háziállatot hagyni, mivel a jármű utastere percek alatt végzetesen felforrósodhat.
  • Baj esetén azonnal a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.

A kánikula különösen az időseket, a gyermekeket, a várandósokat és a krónikus betegeket viseli meg.

Kiemelten fontos odafigyelni a környezetünkben élőkre, különösen az egyedül élőkre, egy rövid látogatás vagy telefonhívás során ugyanis meggyőződhetünk arról, hogy elegendő vizet fogyasztanak-e, és megfelelően hűteni tudják-e a lakásukat.

Ha valakinél olyan rosszullét jelentkezik, mint a szédülés, a fejfájás, a hányinger vagy a zavartság:

  • segítsünk neki árnyékba húzódni,
  • itassunk vele vizet,
  • és ha szükséges, hívjunk mentőt!
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