Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: jégesővel érkeznek a zivatarok, mindössze ennyi töri meg a hőhullámokat

Szombaton napközben elszórtan alakulnak ki zivatarok a középső és a keleti régiókban, de kis eséllyel a nyugati határszélre is besodródhat némi csapadék. A cellákat óránkénti 55-80 kilométeres széllökések, intenzív, helyenként a 25 millimétert is meghaladó csapadék,

valamint apró szemű jég kísérheti.

Az esti és éjszakai órákra a zivatartevékenység jelentősen alábbhagy.

Vasárnap a déli óráktól egészen késő estig újra felerősödik a zivatarhajlam. Ekkor már többfelé, különösen a keleti országrészben kell északról dél felé mozgó viharrendszerekre számítani. Az intenzívebb gócokban a szombatinál is hevesebb kísérőjelenségek várhatók, így helyenként akár 30-35 milliméternél is több csapadék zúdulhat le, a széllökések ereje meghaladhatja a 80-85 km/órát, és akár két centiméter átmérőjű jégeső is kialakulhat.

Eközben az Időkép hosszútávú előrejelzésében arról ír, hogy a hónap maradék részében végig kitart a forróság, enyhülést csak az éjszakai órák, valamint a záporok, zivatarok hozhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images