Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: jégesővel érkeznek a zivatarok, mindössze ennyi töri meg a hőhullámokat

Szombaton napközben elszórtan alakulnak ki zivatarok a középső és a keleti régiókban, de kis eséllyel a nyugati határszélre is besodródhat némi csapadék. A cellákat óránkénti 55-80 kilométeres széllökések, intenzív, helyenként a 25 millimétert is meghaladó csapadék,
valamint apró szemű jég kísérheti.
Az esti és éjszakai órákra a zivatartevékenység jelentősen alábbhagy.
Vasárnap a déli óráktól egészen késő estig újra felerősödik a zivatarhajlam. Ekkor már többfelé, különösen a keleti országrészben kell északról dél felé mozgó viharrendszerekre számítani. Az intenzívebb gócokban a szombatinál is hevesebb kísérőjelenségek várhatók, így helyenként akár 30-35 milliméternél is több csapadék zúdulhat le, a széllökések ereje meghaladhatja a 80-85 km/órát, és akár két centiméter átmérőjű jégeső is kialakulhat.
Eközben az Időkép hosszútávú előrejelzésében arról ír, hogy a hónap maradék részében végig kitart a forróság, enyhülést csak az éjszakai órák, valamint a záporok, zivatarok hozhatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hosszú listát tett közzé Hegedűs Zsolt miniszter: ezekre a feladatokra koncentrál az új minisztérium
Új etikai irányelv is megjelenik jövő héten.
Összeomlik a Nike-birodalom? Új sztárok hódítják meg a futókat és a tőzsdéket - Mutatunk pár izgalmas részvényt
Történelmi átrendeződést látunk.
Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre
Korhatáros lehet a használat.
Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter
A lakosság segítségét kérte.
Bejelentette a miniszter: végleg eldőlt, hol lesz a híres magyar múzeum
Vitézy Dávid beszélt erről szombaton.
Tízéves mélyponton a fontos üzemanyag exportja a keleti szuperhatalomnál
Az iráni háború miatt bevezetett kiviteli korlátozások következtében.
Itt a hőhullám, és azok a dolgok, amiktől a miniszter is óva int
Szombaton a legmelegebb órákban 31 és 36 fok közé emelkedhet a hőmérséklet.
Sajtótájékoztatót tartanak a V4 miniszterelnökök kedden, a csúcs után
Gödöllőn tartják a tájékoztatót az újjáéledő szövetség tagjai.
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.