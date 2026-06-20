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Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: jégesővel érkeznek a zivatarok, mindössze ennyi töri meg a hőhullámokat
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: jégesővel érkeznek a zivatarok, mindössze ennyi töri meg a hőhullámokat

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A hétvégén egyre többfelé kell záporokra és zivatarokra számítani. Szombaton még főként az ország középső és keleti részén, vasárnap azonban már kiterjedtebb területeken alakulhatnak ki heves felhőszakadással, viharos széllel és jégesővel kísért zivatarok - közölte a HungaroMet.

Szombaton napközben elszórtan alakulnak ki zivatarok a középső és a keleti régiókban, de kis eséllyel a nyugati határszélre is besodródhat némi csapadék. A cellákat óránkénti 55-80 kilométeres széllökések, intenzív, helyenként a 25 millimétert is meghaladó csapadék,

valamint apró szemű jég kísérheti.

Az esti és éjszakai órákra a zivatartevékenység jelentősen alábbhagy.

Vasárnap a déli óráktól egészen késő estig újra felerősödik a zivatarhajlam. Ekkor már többfelé, különösen a keleti országrészben kell északról dél felé mozgó viharrendszerekre számítani. Az intenzívebb gócokban a szombatinál is hevesebb kísérőjelenségek várhatók, így helyenként akár 30-35 milliméternél is több csapadék zúdulhat le, a széllökések ereje meghaladhatja a 80-85 km/órát, és akár két centiméter átmérőjű jégeső is kialakulhat.

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