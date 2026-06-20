Lerántotta a leplet Donald Trump: ilyen lesz az új Air Force One

Az új repülőgép külseje szakít a Kennedy-korszak óta használt világoskék mintázattal. A törzs alsó része sötétkék borítást kapott, amelyet egy piros sáv választ el a felső résztől, míg a vezérsíkon egy hatalmas amerikai zászló látható. A bal oldali ajtónál, ahol az elnök beszáll, az elnöki pecsétet helyezték el. Trump a saját ízlésének megfelelőnek nevezte a színválasztást, és úgy fogalmazott, hogy ha Londonban vagy Németországban landolnak, senkinek sem lesz az övékénél szebb gépe.
Az elnök megerősítette, hogy
az új repülőgéppel utazik a jövő hónapban esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozóra, és jelezte, hogy a jövőben Kínába is ellátogat, feltehetően a novemberi APEC-csúcs alkalmával,
amelynek az ázsiai ország ad otthont. A korábbi tervek szerint a franciaországi G7-csúcsról való hazatérés volt az utolsó út a régi Air Force One fedélzetén.
A Katartól kapott luxusgép átmeneti megoldást jelent mindaddig, amíg meg nem érkeznek a közvetlenül a Boeingtől megrendelt új elnöki repülőgépek, amelyek átadása jelenleg 2028-ra várható. Az eredeti határidő 2024 lett volna, de a szállítás késett. Trump elmondása szerint a várakozás miatt kényszerpályára kerültek, ezért kérte meg a katari emírt, hogy bocsásson a rendelkezésére egy repülőgépet.
A katari gép tavalyi átvétele már akkor etikai és jogi kérdéseket vetett fel egy külföldi kormánytól származó, rendkívül értékes ajándék elfogadása miatt. Trump korábban hangsúlyozta, hogy hivatali idejének lejárta után nem fogja használni a repülőgépet, hanem egy későbbi elnöki könyvtárnak ajánlja fel azt.
Az elnöki különgép arculatának átalakítása még Trump első elnöki ciklusában kezdődött, amikor elrendelte, hogy az új repülőgépek a saját magángépéhez hasonló színvilágot kapjanak. Ezt a döntést Joe Biden 2023 márciusában visszavonta, miután a légierő vizsgálata megállapította, hogy a sötétebb színek növelhetik a költségeket és késleltethetik a szállítást. Trump azonban a hivatalába való visszatérése után ismét érvényesítette az eredeti elképzelését. A légierő közleménye szerint más kormányzati repülőgépek is ezt a piros-fehér-sötétkék színvilágot kapják majd.
A légierő szóvivője az AP hírügynökségnek megerősítette, hogy a jelenleg használt két VC-25A típusú elnöki repülőgép nem vonul vissza, hanem a flottában marad az új Boeing VC-25B-k megérkezéséig. Így a katari gép és a VC-25A típusok egyaránt rendelkezésre állnak majd, az elnöki légi szállításért felelős csoport pedig az adott feladat operatív követelményei alapján választja ki a legmegfelelőbb repülőgépet.
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