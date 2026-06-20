TUR
Törökország 0 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
NED
Hollandia 5 1 Svédország
SWE
 Vége
F csoport
GER
Németország Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ECU
Ecuador Curaçao
CUW
 Vasárnap 02:00
E csoport
  • Megjelenítés
Lerántotta a leplet Donald Trump: ilyen lesz az új Air Force One
Gazdaság

Lerántotta a leplet Donald Trump: ilyen lesz az új Air Force One

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump pénteken mutatta be az új elnöki különgépet, az Air Force One-t, amelyet egy korábban katari tulajdonban lévő Boeing 747-esből alakítottak át - írja az AP News. A bemutatót a marylandi Andrews légitámaszponton tartották.

Az új repülőgép külseje szakít a Kennedy-korszak óta használt világoskék mintázattal. A törzs alsó része sötétkék borítást kapott, amelyet egy piros sáv választ el a felső résztől, míg a vezérsíkon egy hatalmas amerikai zászló látható. A bal oldali ajtónál, ahol az elnök beszáll, az elnöki pecsétet helyezték el. Trump a saját ízlésének megfelelőnek nevezte a színválasztást, és úgy fogalmazott, hogy ha Londonban vagy Németországban landolnak, senkinek sem lesz az övékénél szebb gépe.

Az elnök megerősítette, hogy

az új repülőgéppel utazik a jövő hónapban esedékes ankarai NATO-csúcstalálkozóra, és jelezte, hogy a jövőben Kínába is ellátogat, feltehetően a novemberi APEC-csúcs alkalmával,

amelynek az ázsiai ország ad otthont. A korábbi tervek szerint a franciaországi G7-csúcsról való hazatérés volt az utolsó út a régi Air Force One fedélzetén.

Még több Gazdaság

Reagáltak a polgármesterek arra, hogy a kormány megvágná a fizetésüket

Újabb történelmi kereskedelmi megállapodást üthet nyélbe Donald Trump? Megvan az első tárgyalás dátuma

Több mint százéves rekord dőlt meg szombaton Aszódon

A Katartól kapott luxusgép átmeneti megoldást jelent mindaddig, amíg meg nem érkeznek a közvetlenül a Boeingtől megrendelt új elnöki repülőgépek, amelyek átadása jelenleg 2028-ra várható. Az eredeti határidő 2024 lett volna, de a szállítás késett. Trump elmondása szerint a várakozás miatt kényszerpályára kerültek, ezért kérte meg a katari emírt, hogy bocsásson a rendelkezésére egy repülőgépet.

A katari gép tavalyi átvétele már akkor etikai és jogi kérdéseket vetett fel egy külföldi kormánytól származó, rendkívül értékes ajándék elfogadása miatt. Trump korábban hangsúlyozta, hogy hivatali idejének lejárta után nem fogja használni a repülőgépet, hanem egy későbbi elnöki könyvtárnak ajánlja fel azt.

Az elnöki különgép arculatának átalakítása még Trump első elnöki ciklusában kezdődött, amikor elrendelte, hogy az új repülőgépek a saját magángépéhez hasonló színvilágot kapjanak. Ezt a döntést Joe Biden 2023 márciusában visszavonta, miután a légierő vizsgálata megállapította, hogy a sötétebb színek növelhetik a költségeket és késleltethetik a szállítást. Trump azonban a hivatalába való visszatérése után ismét érvényesítette az eredeti elképzelését. A légierő közleménye szerint más kormányzati repülőgépek is ezt a piros-fehér-sötétkék színvilágot kapják majd.

A légierő szóvivője az AP hírügynökségnek megerősítette, hogy a jelenleg használt két VC-25A típusú elnöki repülőgép nem vonul vissza, hanem a flottában marad az új Boeing VC-25B-k megérkezéséig. Így a katari gép és a VC-25A típusok egyaránt rendelkezésre állnak majd, az elnöki légi szállításért felelős csoport pedig az adott feladat operatív követelményei alapján választja ki a legmegfelelőbb repülőgépet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Sulyok Tamás keményen beleszállt Magyar Péterbe: tizenhat hét alatt nagyobb hatalomösszpontosításra törekszik, mint a Fidesz tizenhat év alatt
Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott Lukasenkának - Ukrajnai háborús híreink szombaton
Magyar Péter Brüsszelben járt, lemondott Orbán Balázs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility