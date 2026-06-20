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Mától indul a nyári vasúti menetrend - Érdemes figyelni a balatoni változásokat
Gazdaság

Mától indul a nyári vasúti menetrend - Érdemes figyelni a balatoni változásokat

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Június 20-án életbe lép a vasúton a nyári főszezoni menetrend, amely a megnövekedett forgalomra reagálva jelentősen bővíti a kapacitásokat - írja bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató. A legtöbb változás a Balatont érinti, ahol a korábbinál kétszer több vonat, háromszoros ülőhelykapacitás, valamint sűrűbb buszhálózat igyekszik kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá tenni az utazást.

A főszezonban a tóhoz induló járatokon kiemelt szerepet kapnak a klimatizált és akadálymentes FLIRT, valamint KISS motorvonatok. Ezek az alacsonypadlós járművek szolgálják ki többek között

  • a Tópart expresszt,
  • a Katica InterRégiót,
  • a Dunakanyarból Fonyódra tartó Jégmadár expresszt,
  • valamint több kelet-magyarországi járatot is.

A Balaton InterCity vonalakon a legmodernebb Vectron mozdonyok, míg

  • a Kék Hullám járatokon Traxx mozdonyok állnak forgalomba.
  • Emellett a tó körül idén nyáron is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok.

A zsúfoltság elkerülése és a garantált ülőhelyek biztosítása érdekében a vonatok túlnyomó részén

a balatoni első állomásig kötelező helyjegyet váltani.

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A zökkenőmentes közlekedést megerősített háttérbázis garantálja, amelynek köszönhetően számos helyszínen tartalék mozdonyok állnak készenlétben, operatív beavatkozás esetén pedig klimatizált, alacsonypadlós autóbuszok is azonnal bevethetők vonatpótlóként. A forgalomirányítás eközben fokozott figyelemmel kíséri a térség közlekedését.

Bár minden balatoni vonaton biztosított a kerékpárszállítás, a férőhelyek száma járatonként eltér. A menetrendi keresők külön piktogrammal jelölik a kerékpárosoknak leginkább ajánlott vonatokat, a legnagyobb kapacitású járatokon pedig diákmunkások segítik a biciklik fel- és lerakodását. Több InterCity járaton idén is elérhető az Utasellátó szolgáltatása, így a Balaton IC-khez étkezőkocsit, a Kék Hullám vonatokhoz pedig bisztrókocsit kapcsolnak.

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