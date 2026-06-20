Sajtótájékoztatót tartanak a V4 miniszterelnökök kedden, a csúcs után

Magyar Péter, hazánk miniszterelnöke Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh, és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel beszél majd
a jövő hét - Magyarország számára - legfontosabb csúcstalálkozóján.
A sajtótájékoztatót este 7 órai kezdettel tartják majd Gödöllőn.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Máthé Zoltán
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