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Sajtótájékoztatót tartanak a V4 miniszterelnökök kedden, a csúcs után
Gazdaság

Sajtótájékoztatót tartanak a V4 miniszterelnökök kedden, a csúcs után

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A magyar kormányfő június 23-ra Magyarországra hívta partnereit, több éves szünet után újraindítva a Visegrádi négyek együttműködést. 

Magyar Péter, hazánk miniszterelnöke Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh, és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel beszél majd

a jövő hét - Magyarország számára - legfontosabb csúcstalálkozóján.

A sajtótájékoztatót este 7 órai kezdettel tartják majd Gödöllőn.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Máthé Zoltán

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