Több mint százéves rekord dőlt meg szombaton Aszódon

Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. szombat délután a Facebook-oldalán.

Azt írták:

Aszódon szombat délután 37,1 Celsius-fokot mértek.

Hozzátették: ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A HungaroMet adata szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek.

A hétvégi hőhullámra készülve szombattól keddig hőségriasztás lépett érvénybe Magyarországon, vagyis előre készült a meteorológiai szolgálat a kiemelkedő melegre.

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