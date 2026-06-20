Újabb történelmi kereskedelmi megállapodást üthet nyélbe Donald Trump? Megvan az első tárgyalás dátuma

Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó tisztségviselői július 1-jén ülnek össze először, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az Egyesült Államok–Kanada–Mexikó-megállapodás (USMCA) felülvizsgálatáról – számolt be a CTV News szombaton.

A háromoldalú egyeztetés lesz az első alkalom, amikor a három ország hivatalosan is tárgyalóasztalhoz ül a kereskedelmi egyezmény felülvizsgálata érdekében.

A korábbi Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) 2020-ban felváltó USMCA rendelkezései előírják, hogy a tagállamoknak meghatározott időközönként közösen kell értékelniük a megállapodás működését.

A július eleji találkozó jelentőségét és tétjét az elmúlt időszakban kialakult kereskedelmi feszültségek is jelentősen növelik.

Forrás: Reuters

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