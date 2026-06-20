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Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre
Gazdaság

Vitézy Dávid: hamarosan olvasható lesz az új KRESZ, szigorú korlátozások jönnek az elektromos rollerekre

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Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel a kormány elé kerülő javaslatcsomag kiemelten kezeli az egyre több balesetet okozó elektromos rollerek szabályozását, amelyek használatát életkorhoz kötnék, és sebességkorlátozást is bevezetnének rájuk.

A Magyar Péter YouTube-csatornáján közvetített hétvégi rendezvényen beszélt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a KRESZ-változásokról is. Ígérete szerint a szabályozással kapcsolatos társadalmi egyeztetés nem merül ki egy terjedelmes jogszabálytervezet gyors véleményezésében.

Ehelyett egy olyan kérdőívet állítanak össze, amelyben konkrét, eldöntendő kérdésekre várják a lakosság válaszait. A várhatóan már júliusban elinduló konzultáció lezárultával a törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatálybalépése előtt pedig legalább egyéves felkészülési időt biztosítanak majd.

Tehát az új KRESZ várhatóan 2027 év végén léphet életbe.

A közlekedési miniszter kitért az elektromos rollerek helyzetének rendezésére is. A növekvő használat, valamint ezzel párhuzamosan a megugró balesetszám egyre több problémát vet fel az elektromos rollerek használatával kapcsolatban.

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Vitézy Dávid elmondása szerint a részletszabályok kidolgozása még folyamatban van, a kormány az európai mintákat követve korhatárhoz kötné a járművek használatát.

A tervek alapján a nagy teljesítményű járművekre egyedi szigorítások vonatkoznak majd, emellett országosan 20 vagy 25 km/órás maximális sebességhatárt szabnak meg minden elektromos rollerre. Mivel a romló baleseti statisztikák miatt ezen a területen mielőbbi beavatkozásra van szükség, az új közlekedési szabályok bevezetése várhatóan két ütemben történik majd.

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