Vörös kód lépett életbe Magyarországon - Megszólalt a miniszter

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán arra kérte a lakosságot, hogy a kánikula idején fordítsanak különös figyelmet az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a fedél nélkül élőkre, mivel ők vannak a legnagyobb veszélyben. Bár a miniszter hangsúlyozta, hogy a szociális és gyermekvédelmi rendszer felkészült a hőségre, arra szólított fel mindenkit, hogy ha
segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette, hanem tárcsázzák a 112-es segélyhívó számot.
Az országos tisztifőorvos által a meteorológiai előrejelzések alapján elrendelt riasztáshoz kapcsolódó vörös kód kettős célt szolgál. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli időjárási helyzetre, másrészt egy speciális eljárásrendet léptet életbe a szociális ágazatban. Ennek értelmében a diszpécserszolgálatok jelzése alapján mostantól minden szociális intézménynek kötelessége befogadni a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy eredetileg milyen célcsoport számára nyújtanak szolgáltatást.
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