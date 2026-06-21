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3–5 éves pofon a világpiacnak: Katar kiesése miatt egy időre elmarad az olcsó gáz korszaka
Gazdaság

3–5 éves pofon a világpiacnak: Katar kiesése miatt egy időre elmarad az olcsó gáz korszaka

Jolsvai Zoltán, energiapiaci szakértő
Gyors összefoglaló
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Bár a Közel-Keleti USA-Iráni konfliktusban talán lassan elhihetjük, hogy az aktív katonai szakasz a lezárult, a globális energiapiac strukturális sebei velünk maradnak. Az összekapcsolt földgáz-piacok szempontjából a leginkább érintett és a márciusi támadásokban megsérült LNG kapacitások katari infrastruktúra helyreállítása éveket vesz igénybe. Bár a fizikai kár mindössze 2-3 cseppfolyósító egységre (szakszóval: “train”) korlátozódik, ez a látszólag kis kiesés éppen elég ahhoz, hogy elhalassza a globálisan várt gázbőséget, és magasabb szinten rögzítse az európai irányadó árakat.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A látszat csal: miért fáj a 2-3 kieső train?

A legfrissebb iparági jelentések szerint a Ras Laffan-i terminált ért sérülések korlátozottak: közvetlenül az S4 és S6 jelű LNG-egység, valamint a Pearl GTL létesítményt érintik. Piaci szempontból azonban ez a „korlátozott” kár is súlyos volumeneket jelent, ami jól mutat a szupertankerekkel indult és az utóbbi időkben a maxi LNG-terminálokban kiteljesedő infrastruktúra-maximalizálás veszélyeit:

  • Mintegy 12,8 millió tonna/év (MTPA) kapacitás esett ki, ami Katar teljes exportkapacitásának körülbelül 17 százaléka.
  • Ez a globális LNG-kínálat mintegy 3 százalékát jelenti.
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Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után

Mivel a speciális kriogenikus berendezések és kompresszorok globális gyártási ideje rendkívül hosszú és részint költségük, egyediségük, részint a korábbi hatalmas boom okán ezekből szabad elfekvő készletek nem porosodnak raktárokban.

A Qatar Energy jelzései alapján a fizikai helyreállítás 3–5 évet vehet igénybe.

A vállalat emiatt tartós vis maior bejelentésére kényszerült a hosszú távú ázsiai és európai partnerei felé, akik most az azonnali (spot) piacon kénytelenek helyettesítő forrásokat keresni.

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Elmarad a gázár-összeomlás: új padlót talált a TTF

A konfliktus kirobbanása előtt a nemzetközi elemzőházak (IEA, Oxford Institute for Energy Studies) egybehangzóan arra számítottak, hogy a 2026–2027-es időszakban masszív túlkínálat (LNG glut) alakul ki a világpiacon a párhuzamos amerikai és katari kapacitásbővítések miatt. Ez az európai irányadó gázár (TTF) radikális csökkenését hozta volna magával, a prognózisok 15–18 euró/MWh közötti tartós árszintekről szóltak – ami nagyjából megfelelt volna a covidot megelőző időszak, azaz a 2010-es évek közepe – második fele átlagos árszintjének.

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Ez a forgatókönyv most hivatalosan is megdőlt. A meglévő infrastruktúra stabilizálása és újjáépítése jelentős mérnöki erőforrásokat von el a katari megaprojektektől, így a North Field East (NFE) és North Field South (NFS) bővítések ütemterve legalább fél-egy éves csúszást szenved.

A várt globális kínálati hullám így várhatóan nem elmarad, hanem ellaposodik és kitolódik a 2028–2029-es időszakra.

Ennek következtében a TTF strukturális alsó határa (árpadlója) érdemben megemelkedett: az új piaci konszenzus szerint a gáz ára tartósan a 25–32 euró/MWh közötti sávban oldalazhat. Ami persze még így is jóval alatta lesz a futó áraknak, és nagyjából megfelel a 2022-es energiaválságot követő, a legutóbbi konfliktus kirobbanása előtti konszolidációs időszak (2023–2024) relatíve nyugodt árszintjének.

Brutális amerikai dominancia és a 2027-es uniós határidő

A katari növekedési ütem lassulásával a 2026–2028 közötti globális kapacitásbővülés több mint 85 százaléka észak-amerikai (USA, Kanada, Mexikó) projektekre hárul. Ez a koncentráció növeli Európa kitettségét az amerikai export felé. A diverzifikációs puffer vékonyodása miatt a kontinentális árak érzékenyebben reagálnak majd az amerikai infrastruktúrát érintő esetleges sokkokra (például a Mexikói-öböl hurrikánszezonjára).

Ez az átmeneti feszültség különösen kényes időpontban éri el az Európai Uniót. Az EU stratégiai célkitűzése, hogy 2027 novemberéig teljesen kivezesse a még megmaradt – csővezetékes és LNG formájában érkező – orosz gázimportot, ami nagyjából évi 33 milliárd köbméteres tételt jelent. A katari kínálat kiesése és a rugalmas spot volumenekért folytatott ázsiai verseny miatt ez a végső leválás a korábban vártnál feszesebb piaci környezetben, magasabb költségek mellett valósulhat meg.

Minden mindennel összefügg: héliumsokk a chipgyártásban

A gázpiaci hatásokon túl a Ras Laffan-i vonatok leállása egy másik, kevésbé látható, de kritikus ellátási láncot is megbénított.

A héliumot az LNG-gyártás közvetlen melléktermékeként nyerik ki, és Katar adja a világ héliumkínálatának közel egyharmadát.

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A sérült egységekhez kapcsolódó Helium 2 üzem leállása miatt a globális gázforgalmazók máris korlátozásokat vezettek be. Ez közvetlen kihívást jelent a távol-keleti (különösen a dél-koreai) félvezető- és chipgyártóknak, amelyek technológiai folyamataikhoz nagyban függenek a katari héliumimporttól.

Következtetések és egy megoldás

Bár a geopolitikai feszültség enyhülése csökkenti az azonnali pánikprémiumot,

a fundamentális hatások tartósak.

A katari terminálok „korlátozott” sérülése átrendezte a globális gázpiaci menetrendet. Európának fel kell készülnie arra, hogy az olcsó gáz korszaka nem tér vissza a konfliktus előtti szinthez: a piac néhány évre puha, sérülékeny egyensúlyba lép át, ahol a megemelkedett árszintek tartósan beépülnek a gazdasági környezetbe. Jó hír a horizonton: hazánk és a régió kifejezetten jólellátott tárolói kapacitásokkal, amik – bár persze nem ingyen- aktívan és hatásosan segíthetnek a túlzó ár-ugrások kivédésében.

Címlapkép forrása: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026 via Getty Images

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