3–5 éves pofon a világpiacnak: Katar kiesése miatt egy időre elmarad az olcsó gáz korszaka

A látszat csal: miért fáj a 2-3 kieső train?
A legfrissebb iparági jelentések szerint a Ras Laffan-i terminált ért sérülések korlátozottak: közvetlenül az S4 és S6 jelű LNG-egység, valamint a Pearl GTL létesítményt érintik. Piaci szempontból azonban ez a „korlátozott” kár is súlyos volumeneket jelent, ami jól mutat a szupertankerekkel indult és az utóbbi időkben a maxi LNG-terminálokban kiteljesedő infrastruktúra-maximalizálás veszélyeit:
- Mintegy 12,8 millió tonna/év (MTPA) kapacitás esett ki, ami Katar teljes exportkapacitásának körülbelül 17 százaléka.
- Ez a globális LNG-kínálat mintegy 3 százalékát jelenti.
Mivel a speciális kriogenikus berendezések és kompresszorok globális gyártási ideje rendkívül hosszú és részint költségük, egyediségük, részint a korábbi hatalmas boom okán ezekből szabad elfekvő készletek nem porosodnak raktárokban.
A Qatar Energy jelzései alapján a fizikai helyreállítás 3–5 évet vehet igénybe.
A vállalat emiatt tartós vis maior bejelentésére kényszerült a hosszú távú ázsiai és európai partnerei felé, akik most az azonnali (spot) piacon kénytelenek helyettesítő forrásokat keresni.
Elmarad a gázár-összeomlás: új padlót talált a TTF
A konfliktus kirobbanása előtt a nemzetközi elemzőházak (IEA, Oxford Institute for Energy Studies) egybehangzóan arra számítottak, hogy a 2026–2027-es időszakban masszív túlkínálat (LNG glut) alakul ki a világpiacon a párhuzamos amerikai és katari kapacitásbővítések miatt. Ez az európai irányadó gázár (TTF) radikális csökkenését hozta volna magával, a prognózisok 15–18 euró/MWh közötti tartós árszintekről szóltak – ami nagyjából megfelelt volna a covidot megelőző időszak, azaz a 2010-es évek közepe – második fele átlagos árszintjének.
Ez a forgatókönyv most hivatalosan is megdőlt. A meglévő infrastruktúra stabilizálása és újjáépítése jelentős mérnöki erőforrásokat von el a katari megaprojektektől, így a North Field East (NFE) és North Field South (NFS) bővítések ütemterve legalább fél-egy éves csúszást szenved.
A várt globális kínálati hullám így várhatóan nem elmarad, hanem ellaposodik és kitolódik a 2028–2029-es időszakra.
Ennek következtében a TTF strukturális alsó határa (árpadlója) érdemben megemelkedett: az új piaci konszenzus szerint a gáz ára tartósan a 25–32 euró/MWh közötti sávban oldalazhat. Ami persze még így is jóval alatta lesz a futó áraknak, és nagyjából megfelel a 2022-es energiaválságot követő, a legutóbbi konfliktus kirobbanása előtti konszolidációs időszak (2023–2024) relatíve nyugodt árszintjének.
Brutális amerikai dominancia és a 2027-es uniós határidő
A katari növekedési ütem lassulásával a 2026–2028 közötti globális kapacitásbővülés több mint 85 százaléka észak-amerikai (USA, Kanada, Mexikó) projektekre hárul. Ez a koncentráció növeli Európa kitettségét az amerikai export felé. A diverzifikációs puffer vékonyodása miatt a kontinentális árak érzékenyebben reagálnak majd az amerikai infrastruktúrát érintő esetleges sokkokra (például a Mexikói-öböl hurrikánszezonjára).
Ez az átmeneti feszültség különösen kényes időpontban éri el az Európai Uniót. Az EU stratégiai célkitűzése, hogy 2027 novemberéig teljesen kivezesse a még megmaradt – csővezetékes és LNG formájában érkező – orosz gázimportot, ami nagyjából évi 33 milliárd köbméteres tételt jelent. A katari kínálat kiesése és a rugalmas spot volumenekért folytatott ázsiai verseny miatt ez a végső leválás a korábban vártnál feszesebb piaci környezetben, magasabb költségek mellett valósulhat meg.
Minden mindennel összefügg: héliumsokk a chipgyártásban
A gázpiaci hatásokon túl a Ras Laffan-i vonatok leállása egy másik, kevésbé látható, de kritikus ellátási láncot is megbénított.
A héliumot az LNG-gyártás közvetlen melléktermékeként nyerik ki, és Katar adja a világ héliumkínálatának közel egyharmadát.
A sérült egységekhez kapcsolódó Helium 2 üzem leállása miatt a globális gázforgalmazók máris korlátozásokat vezettek be. Ez közvetlen kihívást jelent a távol-keleti (különösen a dél-koreai) félvezető- és chipgyártóknak, amelyek technológiai folyamataikhoz nagyban függenek a katari héliumimporttól.
Következtetések és egy megoldás
Bár a geopolitikai feszültség enyhülése csökkenti az azonnali pánikprémiumot,
a fundamentális hatások tartósak.
A katari terminálok „korlátozott” sérülése átrendezte a globális gázpiaci menetrendet. Európának fel kell készülnie arra, hogy az olcsó gáz korszaka nem tér vissza a konfliktus előtti szinthez: a piac néhány évre puha, sérülékeny egyensúlyba lép át, ahol a megemelkedett árszintek tartósan beépülnek a gazdasági környezetbe. Jó hír a horizonton: hazánk és a régió kifejezetten jólellátott tárolói kapacitásokkal, amik – bár persze nem ingyen- aktívan és hatásosan segíthetnek a túlzó ár-ugrások kivédésében.
Címlapkép forrása: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026 via Getty Images
Rossz körülötted a levegő? Hamarosan kártérítés járhat érte
Nagy változások jönnek.
Megkezdődött J. D. Vance "mentőakciója", egy hajszálon függ az iráni béke
Svájcban zajlanak a tárgyalások.
Kritikus célpontot találtak el az ukránok a Krímben, az oroszok felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést
A támadásnak halálos áldozatai is voltak.
Szokatlan meleg perzseli Európát, eközben Magyarországra heves viharok csaphatnak le
Megjött a friss előrejelzés.
Megjött a jelentés: 9 ukrajnai megyében voltak áldozatai a szombati orosz támadásoknak
105 csapást hajtottak végre az orosz egységek.
A Z-generáció lehet az első, amely máshogy éli majd meg az életközepi válságot
Ez a nemzedék jóval rugalmasabban viszonyul a karrierváltásokhoz.
Orbán Anita megerősítette: Ausztria előtt is nyitva áll a visegrádi együttműködés
A Der Standardnak adott interjút a magyar külügyminiszter.
Megszólaltak a szektor fontos vezérei: hatalmas átalakulás előtt az ipari ingatlanpiac
Nemes Rudolf és Gondi Ferenc interjúja a Property X-en.
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Magyar Péter első EU-csúcsa: megnéztük, mit léphet a legfontosabb kérdésekben
A pénteki Checklistben egyenesen Brüsszelből tudósítunk.
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.