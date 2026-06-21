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A feje tetejére állítja a szállodaipart az erős forint
Gazdaság

A feje tetejére állítja a szállodaipart az erős forint

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A forint jelentős, több mint 10 százalékos erősödése komoly kihívás elé állítja a magyar szállodaipart: míg tavaly nyáron 400 forint felett volt az euró, addig most 350 forint környékén mozog az árfolyam. A Danubius Hotels és a Hunguest Zrt. vezetői egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy az árfolyamváltozás drasztikusan mérsékli a szállodák profitját, mivel a bevételek euróban csökkennek, miközben a bérek és egyéb költségek forintban jelentkeznek.

Míg most 350 forint környékén mozog az euró, addig tavaly nyáron 400 forint felett volt az árfolyam. A bőven 10% feletti erősödés jelentősen ront a gazdálkodási feltételeken, ez még akkor is így van, ha Budapest most nagyon felkapott úti cél. „A forint jelenlegi erősödése a szállodaipar számára egyértelműen negatív fejlemény” – mondta a Portfolio megkeresésére Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Drámai hatással van a szállodák jövedelmezőségére, azaz drasztikusan mérséklődik a szállodák profitja.

– emelte ki Kovács Balázs. "A helyzetet tovább nehezíti, hogy egy ilyen mértékű árfolyamváltozást a piac nem tud egyik napról a másikra áremelésekkel lekövetni, miközben a legnagyobb költségelemnek számító bérek forintban jelentkeznek. Az erős forint ezért komoly versenyhátrányt jelent minden olyan vállalat számára, amely bevételeinek jelentős részét külföldi vendégektől vagy euróban realizálja" – közölte a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Egy másik hazai nagy szállodalánc, a Hunguest Zrt. vezérigazgatója sem lelkesedett az erős forintért. Détári-Szabó Ádám vezérigazgató szerint az euró árfolyamának hatása a szállodaiparra ugyanakkor kifejezetten többtényezős.

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"Bár az erősebb forint valóban segíthet az euróalapú beszerzések, így bizonyos alapanyagok, energia vagy berendezések költségeinek kordában tartásában, a bevételi oldalon és a piaci versenyben már más a helyzet" – mondta Détári-Szabó Ádám.

Az árfolyamváltozás befolyásolja a külföldi vendégek számára érzékelt árszintet, illetve a hazai utazók számára vonzóbbá teheti a külföldi nyaralások alternatíváját

– fogalmazott a Hunguest Zrt. vezérigazgatója. Összességében úgy látja, hogy a gazdálkodási feltételekre tehát egyszerre hat pozitív, költségcsökkentő, és a versenyt élesítő tényezőként.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója megjegyezte, hogy egy közel 12 százalékos árfolyammozgás ilyen rövid idő alatt olyan kihívás, amelyet a legtöbb exportálóvállalat érdemben nem tud kezelni, így annak hatása közvetlenül a nyereségességben jelentkezik. "Ez a helyzet a szállodaiparon belül is" - tette hozzá.

A Bajnokok Ligája budapesti döntője azért sokat segített az erős forintárfolyam hatásainak tompításában az idei szezonra. Szinte mindenhol teltház volt, ráadásul több szereplő szerint a szokásos piaci helyzethez képest bátran lehetett árat emelni.

36 éve alapítottam a szállodát, de ilyen erős keresletet még soha nem tapasztaltam, ami megmutatkozott az árainkban is

– mondta el Szombati Károly, a Charles Hotel alapító-tulajdonosa.

Hangsúlyozta: májusban körülbelül 70-80 euróért értékesítjük a szobáinkat. A BL döntő hétvégéjére, május 29-től 31-ig 250-350 euró/nap/szoba áron értékesítettük. Ez nem azt jelenti, hogy minden szobát ennyiért adtunk el, mert voltak sokkal nyomottabb áron előfoglalásaink.

Azt azért ő is megjegyezte, hogy az erős forint semmiképpen sem jó az idegenforgalmi cégeknek. "Ahol euróban meghatározott árak vannak, ott forintban most kevesebb a bevétel. A költségek – így a rezsi, a fizetések, a hitel-törlesztőrészletek – viszont forintban keletkeznek” – érzékeltette a helyzetet. Szombati Károly szerint a külföldiek az éttermeknél, a taxi-szolgáltatásnál vagy a belépőjegyeknél érzékelik a forinterősödésből származó relatív áremelkedést, mert kevesebbet kapnak a valutájukért. 

„Az idei év eddig egészen jól alakul, minden nehézség ellenére. Budapest jelenleg népszerű úti cél

– zárta gondolatait Szombati Károly.

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