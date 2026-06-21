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A Z-generáció lehet az első, amely máshogy éli majd meg az életközepi válságot

A munkaerőpiac öregedésével egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan kezelik a munkavállalók az életközepi válság időszakát, amely gyakran karrierváltási szándékkal, motivációvesztéssel vagy akár kiégéssel jár együtt. Míg a korábbi generációk számára a pályaelhagyás vagy a munkahelyváltás sokszor kényszerű és nehéz döntés volt, a fiatalabb korosztályok már jóval rugalmasabban viszonyulnak a karrierépítéshez. A szakértők szerint éppen ez lehet az oka annak, hogy a Z-generáció tagjai talán már kevésbé válságként, inkább egyfajta váltásaként élhetik majd meg ezt az életszakaszt.

Életünk forgatókönyve körülbelül 40-50 éves korunkig van megírva: el kell végezni az iskolákat, munkahelyet találni, családot alapítani, és felnevelni a gyerekeket. A lépések társadalmilag meghatározottak, nem kell rajtuk sokat gondolkodni, csak végigmenni azon az úton, amin mindenki más is jár.

Negyven felett azonban sokan rádöbbennek, hogy korábban nem tudatosan választottak pályát, hanem szükségből, vagy az unalmas, monoton munka ekkorra válik elviselhetetlenné. Ezzel párhuzamosan olyan magánéleti változások, mint a válás, a szülők betegsége vagy halála, illetve a gyerekek kirepülése – üres fészek szindróma –, jelentős érzelmi terhet rónak a munkavállalókra. A személyiségtípus, a szervezeti kultúra és a kritikus életesemények alapvetően meghatározzák a stressz szintjét ebben az időszakban.

Sehová sem vezető asszimetrikus összehasonlítások

Az életközepi válság egy lelki, pszichológiai fejlődési krízis, amely érintheti a munkát, a külső megjelenést, az egészséget, az életcélokat, vagy ezek különböző kombinációit. „Életkor szempontjából ma már nehezen behatárolható. Korábban a 35-50 éves korosztályt érintette, de ma már inkább egy rugalmas, élethelyzetfüggő átmenetnek tekintjük” – mondta a Portfolio.hu-nak Győri Andrea, a Mia Csiga Coaching & Training alapítója és szakmai vezetője, aki elsősorban life és karrier coachként támogatja ügyfeleit. Specializációja az empátiára épül, kiemelten foglalkozik a magasan érzékeny (HSP) felnőttekkel.

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