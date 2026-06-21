Akkora hőség robban be Magyarországra, hogy az egészségügyi miniszter is megszólalt: vigyázzunk magunkra!

Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra! - erre kért mindenkit a hőség miatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap, azt hangsúlyozva: ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot.

Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára.

Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat.

A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, ha útnak indulunk vagy a szabadban tartózkodunk

- tette hozzá.

Fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre is!

- kérte az egészségügyi tárcavezető, rámutatva arra: ők különösen veszélyeztetettek a hőség idején, ezért ha tehetjük, segítsünk nekik ivóvízzel, árnyékos pihenőhely megtalálásával vagy szükség esetén a megfelelő ellátás elérésében.

A miniszter kiemelte,

a hőség idején kerüljük a szeszes italok fogyasztását, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét.

A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványi anyagokat is pótló italok is segíthetnek.

Ha az utcán vagy a tömegközlekedésen rosszullétre utaló jeleket tapasztalunk valakinél, ne menjünk el mellette közömbösen! Egy palack víz, néhány segítő szó vagy szükség esetén a mentők értesítése akár életet is menthet

- figyelmeztetett Hegedűs Zsolt.

Mint arról a Portfolio is beszámolt, szombattól kedd éjfélig az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnap közölte, hétfőn nagyon erős, a "figyelmeztetési kritériumot meghaladó" UV-B sugárzás várható.

A szakemberek azt tanácsolják:

mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka